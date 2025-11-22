ETV Bharat / lifestyle

పెళ్లి తర్వాత గొడవలు రావద్దంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు

- అలవాట్లు, అభిరుచులు ముందే తెలుసుకోవాలని సూచన

Before Marriage
కపుల్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Think About These Things Before Marriage : పెళ్లి అనేది ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలో ఓ గొప్ప మలుపు. ఒక్కసారి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత.. జీవితాంతం ఒకరికొకరు తోడూనీడగా ఉంటూ కష్టసుఖాలను పంచుకోవాలి. కానీ, ఈ రోజుల్లో పరిస్థితులు మారిపోయాయి. రకరకాల కారణాలు చెబుతూ నేరుగా విడాకులకే సిద్ధమైపోతున్నారు. "పెళ్లి తర్వాత జీవితం ఇలా ఉంటుందనుకోలేదు. నువ్వు ఇలా ఉంటావనుకోలేదు" అంటూ పరస్పరం నిందారోపణలకు దిగుతూ విడిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేవారు వైవాహిక బంధంలోనూ, ఆ తర్వాత కూడా సంతోషాన్ని పొందలేకపోతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే.. పెళ్లైన తర్వాత ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే.. పెళ్లికి ముందే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కాబోయే భాగస్వామి గురించి : పెళ్లి కుదిరాక ఒకరి గురించి మరొకరు మరింత వివరంగా తెలుసుకోవడం వల్ల పెళ్లి తర్వాత వైవాహిక జీవితంలో కలతలూ రాకుండా చూసుకోవచ్చు. కాబట్టి కాబోయే భాగస్వామి ఎలాంటి వారు? వారి అభిరుచులు, ఇష్టాయిష్టాలు, మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం వారికి ఇష్టమేనా? మొదలైన వివరాలన్నీ ముందుగానే అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మీ గురించి కూడా మీ కాబోయే భాగస్వామికి చెప్పడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల పెళ్లి తర్వాత కీచులాటలకు తావుండదని చెబుతున్నారు. అలాగే పెద్దలు కూడా ఒకరి కుటుంబం గురించి మరొకరు పూర్తిగా తెలుసుకోవడం మేలని అంటున్నారు.

వాటికి సిద్ధమేనా? : పెళ్లికి ముందు వరకు ఎంత స్వేచ్ఛగా జీవితాన్ని గడిపినా.. పెళ్లి తర్వాత మాత్రం కొన్ని అదనపు బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి పనులైనా, బాధ్యతలైనా ఆనందంగా స్వీకరిస్తాం అనే ఆత్మవిశ్వాసం మీలో ఉందో లేదో పెళ్లికి ముందే బేరీజు వేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే పెళ్లి తర్వాత దంపతుల మధ్య, ఇరు కుటుంబాల మధ్య లేనిపోని అపార్థాలు, గొడవలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఉమ్మడిగానా? విడిగానా? : ప్రస్తుతం ఉమ్మడి కుటుంబాలు చాలా తక్కువనే చెప్పుకోవచ్చు. చాలామంది వివిధ కారణాల రిత్యా పెళ్లి కాగానే పేరెంట్స్ నుంచి బయటికి వచ్చేసి వేరే కాపురం పెడుతున్నారు. కానీ, కొంతమంది మాత్రం ఉమ్మడి కుటుంబాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే, పెళ్లి తర్వాత అది పెద్ద గొడవలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా కాబోయే భాగస్వామి అభిప్రాయం ఎలా ఉందో కనుక్కోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. దీంతో రెండు కుటుంబాలు, మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి సమస్యలూ రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

సంతానం విషయంలోనూ : కొందరు పెళ్లి అవగానే సంతానం గురించి ఆలోచిస్తే, మరికొందరు మాత్రం పెళ్లి తర్వాత సంవత్సరమో, రెండేళ్లో గ్యాప్ తీసుకుంటారు. అయితే ఇలాంటి విషయాల్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకే మాటపై నిలబడడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విషయం గురించి కూడా పెళ్లికి ముందే భాగస్వామితో చర్చించాలని చెబుతున్నారు. ఇద్దరికీ ఒప్పందం అంగీకారమైతేనే ముందుకెళ్లడమో, లేదంటే ఒకరినొకరు ఒప్పించుకోవడమో చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి విషయాల్లో దాపరికాలుంటే మాత్రం తర్వాత గొడవలు, అపార్థాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

వృత్తిపరంగా : ఈ తరం యువత ఇద్దరికీ ఒకే రకమైన ఉద్యోగం ఉండేలా సంబంధాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు. పెళ్లి అనంతరం వృత్తిపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా ఉండటానికి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, అందరి విషయంలో ఇది సాధ్యం కాదు. ఇలాంటప్పుడు కాబోయే దంపతులు ఈ విషయం మాట్లాడుకోవాలని, ఉద్యోగం విషయంలో ఒకరి అభిప్రాయాలు మరొకరు తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడు ఎవరో ఒకరూ సర్దుకుపోవడమా? లేదంటే కాబోయే భాగస్వామి ఇష్టాన్ని గౌరవించడమా? అనేది నిర్ణయించుకోవచ్చంటున్నారు. ఇలా.. ముందుగానే ముఖ్యమైన విషయాల్లో క్లారిటీగా ఉంటే, పెళ్లి తర్వాత విషయంలో ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

