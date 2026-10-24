మీ భార్య లేదా భర్త ప్రవర్తనలో "మార్పులు" వచ్చాయా? - రిలేషన్లో మూడో వ్యక్తి ఉన్నట్లేనట!
-ప్రస్తుత రోజుల్లో భార్యాభర్తల మధ్య చిచ్చుపెడుతోన్న వివాహేతర సంబంధాలు - మీ పార్టనర్కు వేరే వ్యక్తి మీద ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇలా తెలుసుకోవచ్చట!
Published : October 24, 2026 at 2:29 PM IST
These Signs May Indicates Your Partner in Another Relationship: ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎవరి మీద పుడుతుందో చెప్పలేని భావం 'ప్రేమ'. ఈ లవ్ భార్యాభర్తల మధ్య ఉంటే వాళ్ల బంధం కలకాలం నిలిచి ఉంటుంది. కానీ ప్రేమ పేరుతో మూడో వ్యక్తిపై కలిగే వ్యామోహం చాలా జంటల మధ్య చిచ్చు పెడుతుంది. దీని కారణంగానే విడాకులు ఇచ్చుకోవడం, ఒకరిని ఒకరు చంపుకోవడం వంటివి ప్రస్తుత సమాజంలో ఎక్కువయ్యాయి. అయితే ప్రతి చిన్న విషయానికీ భాగస్వామిపై అనుమానం పెంచుకోకుండా.. వారు చేసే కొన్ని పనులు, ప్రవర్తన ఆధారంగా వారి జీవితంలో మూడో వ్యక్తి ఉన్నారో? లేదో? గుర్తించవచ్చంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రతిదీ రహస్యమేనా?: భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి రహస్యాలూ ఉండకూడదంటుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి విషయం గురించి ఇద్దరికీ తెలిస్తేనే అనుమానాలకు తావు లేకుండా అన్యోన్యంగా ముందుకు సాగుతారు. అయితే ఉన్నట్లుండి తమ పార్ట్నర్ ప్రవర్తనలో మార్పులు ఏమైనా వచ్చినా, ప్రతీ విషయంలో రహస్యంగా ప్రవర్తించినా అనుమానించడంలో తప్పు లేదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఆ చిరాకు మీపై రుద్దితే..!: దాంపత్య బంధంలో చిరాకు, పరాకులు సహజం. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు ఒకరిపై ఒకరు చిరాకు పడటం, కాసేపయ్యాక కలిసిపోవడం.. ఇది సహజంగా జరిగే ప్రాసెస్. అయితే అలా కాకుండా భార్యా/భర్త కనిపిస్తే చిరాకు పడడం, లవర్ కనిపించకపోయినా, మాట్లాడకపోయినా.. ఆ చిరాకునూ మీపై రుద్దడం, ఇలా ఎటుతిరిగీ మిమ్మల్ని ఓ దోషిగా చిత్రీకరించాలన్న ఉద్దేశంతో మీపై లేనిపోని నిందలు వేయడం, బాధపెట్టడం చేసినట్లయితే.. అలర్ట్ కావాలంటున్నారు. ఎందుకంటే మీ భాగస్వామి మిమ్మల్ని వదిలించుకోవాలని చూస్తున్నారనడానికి ఇవి సంకేతమంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు.. మీ పార్టనర్ విషయంలో ఏమైనా అనుమానంగా అనిపిస్తే దాన్ని నివృత్తి చేసుకొని అడుగు ముందుకేయడం మంచిదంటున్నారు.
పదే పదే తన ప్రస్తావనే!: భార్యాభర్తలంటే.. ఒకరిలో ఒకరికి నచ్చిన అంశాలు, పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆఫీసు విషయాలు, రొమాంటిక్ మాటలు మాట్లాడుకోవాలి. అలాకాకుండా సమయం సందర్భం లేకుండా, ప్రస్తావన వచ్చినా, రాకపోయినా పార్టనర్ మరో వ్యక్తి గురించి పదే పదే మాట్లాడుతున్నా, వారిలోని మంచి విషయాలు చెబుతూ ఎమోషన్ అయినా, ఆ వ్యక్తి పట్ల ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉందేమోనని అనుమానించడంలో తప్పు లేదంటున్నారు.
మిమ్మల్ని దూరం పెడుతూ: అప్పటిదాకా ప్రతి విషయంలో మీకు, మీ నిర్ణయాలకు విలువ ఇచ్చినవారు.. సడెన్గా దూరం పెట్టినప్పుడు అనుమానం రావడం కామన్. ముఖ్యంగా ఫైనాన్స్ విషయాల్లో గోప్యత పాటించడం, కీలక విషయాల్లో సైతం నిర్ణయం అడగకపోవడం, కలిసి సమయం గడుపుదామని ఆసక్తి చూపినా ఇంట్రస్ట్ చూపించకపోవడం, ఏకాంతంగా ఉండాల్సిన సమయంలోనూ దూరం పెట్టడం వంటి సందర్భాలు మీకంటే మరో వ్యక్తికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారనడానికి సంకేతంగా భావించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిజమా? కాదా?: పైన చెప్పిన సంకేతాల ద్వారా పార్టనర్ వేరే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారేమోనని అనుమానం రావడం సహజమే. అయితే వెంటనే ఈ విషయాల గురించి ఆందోళన చెందకుండా.. ముందుగా మీకు వచ్చిన అనుమానం నిజమా? కాదా? అనేది తేల్చుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఏ విషయాలు తెలుసుకోకుండా నేరుగా భాగస్వామితో గొడవకు దిగితే, అవతలి వ్యక్తిది తప్పూ లేకపోతే.. మీదే పొరపాట అవుతుందని, పైగా దీనివల్ల ఇద్దరి మధ్య దూరం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో భాగస్వామిపై అనుమానంగా ఉన్నప్పటికీ.. మనసును కుదుటపర్చుకొని ఇద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మిమ్మల్ని ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారో, మూడో వ్యక్తి గురించి పదే పదే ఎందుకు ప్రస్తావన వస్తోందో సున్నితంగా అడగాలంటున్నారు. ఇలా అవతలి వారి మనసులో ఉన్న విషయం బయటపడితే సరే సరి.. లేదంటే ఇద్దరూ కలిసి నిపుణుల కౌన్సెలింగ్కి వెడితే ఫలితం ఉండే అవకాశం ఉండచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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