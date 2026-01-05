ETV Bharat / lifestyle

ఎమోషన్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారా? - బెస్ట్ టిప్స్​ సూచిస్తున్న నిపుణులు

- పలు సింపుల్ చిట్కాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Regulate your Emotions
Regulate your Emotions (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 5, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Tips to Regulate your Emotions : ఎగ్జామ్స్​లో పాస్​ కాలేదన్న బాధతో కొందరు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతుంటారు. చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆవేశంతో ఊగిపోతూ బీపీ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు మరికొందరు. మనకు నచ్చిన వారి నుంచి ఏదో ఆశించి, అది జరగకపోయేసరికి అసంతృప్తికి గురవుతుంటారు ఇంకొందరు. ప్రతి ఒక్కరిలో సంతోషం, బాధ, కోపం, భయం, ఆత్రుత ఇలా అనేక భావోద్వేగాలుంటాయి. వాటిని సరైన సమయంలో, సరైన మోతాదులో ప్రదర్శిస్తే ఎలాంటి సమస్యా ఉండదు. కానీ, అవి నియంత్రణ లేకుండా బయటకి వస్తే మాత్రం మనిషి విచక్షణ కోల్పోతాడు. దీంతో ఆలోచనలు, చర్యలు, మానవ సంబంధాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. అందుకే, భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ అవసరమని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎమోషనల్‌ రెగ్యులేషన్‌ : ఎవరికైనా కోపం వస్తే వెంటనే కోప్పడతారు. అలాగే, వారిని ఎవరైనా కోప్పడితే దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఏడ్చేస్తుంటారు. తమకు నచ్చని విషయం జరిగినప్పుడు బాధ పడతుంటారు. ఇలా భావోద్వేగాలను ప్రదర్శించడం సర్వసాధారణం. కానీ, ఈ తరం యువతకు సహనం ఉండట్లేదు. భావోద్వేగాలను అవసరమైన దానికన్నా అతిగా ప్రదర్శిస్తున్నారు. దీంతో పర్యవసానాలు ప్రతికూలంగా మారుతున్నాయి. అందుకే, ఇప్పుడు భావోద్వేగాల నియంత్రణ (Emotional regulation) అనే పదం వెల్‌నెస్‌ బజ్‌ వర్డ్‌గా మారింది. జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా అతిగా స్పందించకుండా, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడకుండా చూసుకోవడాన్ని "ఎమోషనల్‌ రెగ్యులేషన్‌" అంటారు. ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

Representational image
Representational image (Getty Images)

నియంత్రించకపోతే? : భావోద్వేగాలతో ఎలాంటి సమస్యలూ రావని, అయితే వాటిని ప్రదర్శించే తీరుతోనే సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని నియంత్రించలేనప్పుడు క్షణికావేశంలో దారుణాలు చోటుచేసుకుంటాయని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఆత్మహత్యలు, హత్యలు జరుగుతాయట. అలాగే, మరికొన్ని సందర్భంలో ఎవరైనా ఒక మాట అంటే, దాని గురించే ఆలోచిస్తూ మనసు పాడు చేసుకుంటారు. కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమీ ఆలోచించకుండా తిట్టడం, ఆ తర్వాత పశ్చాత్తాపం చెందుతారు. ఎవరైనా చెప్పింది చేయనప్పుడు మాట్లాడటం మానేస్తారు. ఆవేశంతో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సేపు నిద్రించడం, సోషల్ మీడియాలో గంటల తరబడి మునిగిపోవడం, అతిగా తినడం, ఎప్పుడో జరిగిన సంఘటల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి వాదించడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. వీటివల్ల నిద్రలేమి, జీర్ణ సమస్యలు, బీపీ, గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Representational image
Representational image (Getty Images)

నియంత్రించడం ఎలా? :

  • మీరు భావోద్వేగానికి గురైనప్పుడు దాన్ని ఒక పుస్తకంలో రాయండి. మీకు ఎందుకు కోపం వస్తుంది/ కష్టంగా అనిపిస్తుంది/ బాధేస్తుంది/ భయంగా ఉంది/ విసుగ్గా అనిపిస్తుంది ఇలా మీ భావానికి ఒక పేరు పెట్టడం వల్ల దాని తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
  • నేరుగా అయినా, మెసేజ్‌ రూపంలో అయినా ఎవరైనా ఏదైనా అంటే వెంటనే రియాక్ట్ కావద్దు. కొద్దిసేపు ఆగి ప్రశాంతంగా, ఉన్నతంగా ఆలోచించడానికి 10 నిమిషాలు, గంట లేదా ఒక రోజు సమయం తీసుకున్నా ఫర్వాలేదు. ఎందుకంటే, వారు అనే మాటలకు వెంటనే స్పందించడం వల్ల అనర్థాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆ తర్వాత పశ్చాత్తాపం చెందాల్సి వస్తుంది.
  • భావోద్వేగాలు తీవ్రమైనప్పుడు వెంటనే దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకొని వదలడం, కొద్దిసేపు వాకింగ్ చేయడం, నీరు తాగడం, ముఖాన్ని చల్లటి నీటితో కడుక్కోవడం వంటివి చేయాలని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇలా చేస్తే భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం సులభమవుతుందట.
  • అన్నింటికీ మించి పరిధులు పెట్టుకోండి. వాదనలతో టైం వేస్ట్ చేయకండి.
  • ఇతరులు మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తారని అనుకోవద్దు. మీ పరిస్థితిని తల్లిదండ్రులు, ఫ్రెండ్స్, భాగస్వామి ఇతరులు అర్థం చేసుకుంటారు అంతే. నియంత్రించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Representational image
Representational image (Getty Images)

నియంత్రణతో లాభాలు : ఎమోషనల్‌ రెగ్యులేషన్‌ వల్ల మానసిక ఆందోళన ఉండదు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎంతో సహనంతో ఎదుర్కోగలుగుతారు. స్థిరమైన ప్రశాంతత కలుగుతుంది. మీ ఆలోచనలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బాధ పెట్టే విషయాలు మిమ్మల్ని, మీ సమయాన్ని ఏ మాత్రమూ ప్రభావితం చేయవు. దీంతో మనసు, శరీరం ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

