పెరిగే పిల్లలకు "టేబుల్ మ్యానర్స్" నేర్పిస్తున్నారా? - పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
డైనింగ్ టేబుల్పై భోజనం - పిల్లలకు ఇవి నేర్పాల్సిందే!
Published : December 16, 2025 at 4:46 PM IST
Table Manners Should Teach Child : మాములుగా రెండు లేదా మూడేళ్ల లోపు వయసున్న పిల్లలకు తల్లులే ఆహారం తినిపిస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత పిల్లలు వారంతట వారే ఆహారం తినేలా ప్రోత్సహిస్తారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలకు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర పాటించాల్సిన కొన్ని పద్ధతులు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా నేర్పించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కూర్చోవడం ఎలా : డైనింగ్ టేబుల్పై అందరూ కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు పిల్లల్ని కూడా భాగస్వాముల్ని చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. వారు కూర్చోవడానికి వీలుగా కుర్చీలో ఏవైనా కుషన్స్ వంటివి వేయాలని చెబుతున్నారు. లేకుంటే, ప్రత్యేకించి పిల్లల కోసం సౌకర్యవంతంగా ఉండే కుర్చీ ఏర్పాటు చేసినా మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అయితే, డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చునే ముందు కుర్చీని శబ్దం వచ్చేలా జరపకూడదని వారికి తెలియజేయాలని పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ వారు కుర్చీని టేబుల్కి దగ్గరగా జరుపుకోవడానికి వీల్లేకపోతే, మీరే నెమ్మదిగా జరిపే ప్రయత్నం చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది పిల్లలు టేబుల్ ఎక్కి కూర్చుంటుంటారని, అలాంటప్పుడు అది సరికాదని వారికి తెలియజేస్తూ.. అనువుగా ఎలా కూర్చోవాలో పిల్లలకు నేర్పించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అయినా కొంతమంది చిన్నారులు మారాం చేస్తుంటారని, అలాంటప్పుడు వారిపై కోపం తెచ్చుకోకుండా ఓపికతో వ్యవహరిస్తూ నెమ్మదిగా ఈ పద్ధతిని అలవాటు చేయించాలని చెబుతున్నారు.
ఆహారం తీసుకునే విధానం : డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత ప్లేట్లో ఎంత ఆహారం పెట్టుకోవాలి? ఏ విధంగా తినాలి? మొదలైన విషయాలు కూడా సునిశితంగా వారికి ఒకటికి రెండుసార్లు వివరించాలంటున్నారు నిపుణులు. ప్లేటును ఆహారంతో నింపేయడం కాకుండా కొద్ది కొద్ది మొత్తాల్లో ఆహారం పెట్టుకొని బాగా నమిలి తినే విధానం వారికి అలవాటు చేయాలని చెబుతున్నారు. ఇలా తినడం వల్ల వారికి ఆహారం రుచించి ఇంకాస్త ఎక్కువగా తినే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పద్ధతిని వారికి నేర్పించడం వల్ల మీరు బయటికి వెళ్లినప్పుడు కూడా వారంతట వారే ఆహారం తినే వీలుంటుందని సూచిస్తున్నారు.
వేటిని దేనికి ఉపయోగించాలి : సాధారణంగా డైనింగ్ టేబుల్పై స్పూన్లు, చాకులు, ఫోర్క్లు ఇవన్నీ ఓ హోల్డర్లో వేసి ఉంచుతారు. ఆహారం తీసుకునే క్రమంలో వేటిని దేనికి ఉపయోగించాలి? వాటిని ఏ విధంగా పట్టుకుంటే సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందో కూడా వారికి నేర్పించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, కాస్త పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న స్పూన్ను సలాడ్స్ తినడానికి, చిన్న పరిమాణంలో ఉన్న స్పూన్ను ఐస్క్రీమ్స్, స్వీట్స్.. వంటివి తినడానికి ఉపయోగించాలని చిన్నారులకు చెప్పాలంటున్నారు. అలాగే చాలా మంది పిల్లలు వారికి ప్లేట్లో తినడం సరిగ్గా రాక, చుట్టూ ఆహారం పడేస్తుంటారు. కాబట్టి వారికి ముందుగా గిన్నెలో తినడం నేర్పించి, ఆ తర్వాత ప్లేట్లో తినే విధానాన్ని అలవాటు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
మర్యాదపూర్వకంగా : భోజనంలో భాగంగా పలు రకాల ఆహారపదార్థాలు సిద్ధం చేసుకోవడం పరిపాటే. అయితే, వడ్డించిన పదార్థం కాకుండా టేబుల్పై ఉన్న ఇతరత్రా పదార్థాలు కావాలనుకున్నప్పుడు వాటిని వేయమని అరవడం కాకుండా, మర్యాదపూర్వకంగా అడగమని పిల్లలకు సూచించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్లీజ్, థాంక్యూ వంటి పదాలు వారికి అలవాటు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, బయట రెస్టరంట్లకు వెళ్లినప్పుడు కూడా పిల్లలు హుందాగా, వినయంగా నడుచుకునే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
భోజనం ముగిసిన తర్వాత : భోజనం పూర్తయిన తర్వాత ప్లేట్లో చేతులు కడగకుండా జాగ్రత్తగా కిందకు దిగి వాష్ బేసిన్ దగ్గరకు వెళ్లి శుభ్రం చేసుకోవడం నేర్పించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే పిల్లలకు తిన్న తర్వాత ప్లేట్ తీయడం లేదా వాటిని వాష్ చేయడం వంటి అలవాట్లు వారు ఎదుగుతున్న కొద్దీ నేర్పించడం కూడా మంచిదంటున్నారు. ఫలితంగా, ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా తమ పనులు తామే చేసుకునే స్వభావం వారికి అలవడుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
