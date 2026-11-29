దుస్తులపై టీ ఒలికి మరకలు పడ్డాయా? - ఈ టిప్స్తో స్టెయిన్స్ మాయం!
- మీకు నచ్చిన దుస్తులపై చాయ్ పడిందా? - ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : November 29, 2026 at 3:17 PM IST
Tea Stains on Clothes: టీ ఒక ఎమోషన్. వేడివేడి టీని ఆస్వాదించుకుంటూ తాగితే ఆ ఫీల్ వేరే లెవల్ ఉంటుంది. అయితే టీ తాగుతున్నప్పుడు అనుకోకుండా అది ఒలికి దుస్తుల మీద పడటం, ఆ ప్రదేశంలో మరకలవడం కామన్. ఇక ఈ విధంగా ఏర్పడిన మరకలను వదిలించుకోవడానికి చాలా మంది వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో మరక పడిన చోట సబ్బుతో రుద్దడం కూడా ఒకటి. కాగా, దీనివల్ల మరక సంగతి పక్కన పెడితే ఆ ప్రదేశంలో రంగు వెలిసిపోయినట్లుగా తయారవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దుస్తులపై పడిన టీ మరకలను తొలగించుకోవడానికి నిపుణులు కొన్ని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్ప్రే చేయాలి: దుస్తులపై పడిన టీ మరకలను తొలగించడంలో వైట్ వెనిగర్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఒక కప్పు నీటిలో రెండు చెంచాల వైట్ వెనిగర్ వేసి మిక్స్ చేసుకుని.. ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో పోసి మరక పడిన చోట స్ప్రే చేయాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా రుద్దితే.. తద్వారా క్రమంగా మరక తొలగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
బేకింగ్ సోడాతో: వివిధ రకాల వంటకాల్లో ఉపయోగించే బేకింగ్ సోడాతో దుస్తులపై పడిన టీ మరకలను తొలగించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం బేకింగ్ సోడాలో కొద్దిగా నీరు కలిపి పేస్ట్లా చేసుకుని.. దీనిని మరకలు పడిన ప్రదేశంలో అప్లై చేసి కాసేపు ఆరనివ్వాలంటున్నారు. అనంతరం వాటర్తో క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
వేడి నీరు: నార్మల్ దుస్తులతో పోలిస్తే కాటన్ వస్త్రాలపై టీ మరకలు పడితే ఓ పట్టాన వదలవు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ చిట్కా పనికొస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కడైతే టీ మరక పడిందో ఆ ప్రదేశంలో కాస్త వేడిగా ఉన్న నీటిని డైరెక్ట్గా పోయాలంటున్నారు. అయితే, మరీ వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగించకూడదంటున్నారు. ఎందుకంటే దుస్తుల నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
టూత్పేస్ట్: దుస్తుల రంగు వెలిసిపోకుండా టీ మరకలు ఈజీగా తొలగిపోవాలంటే టూత్పేస్ట్ ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం మరక పడిన చోట టూత్పేస్ట్ కొద్దిగా అప్లై చేసి 20 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి.. ఆపై మంచి నీటితో వాష్ చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఈ టిప్స్ కూడా:
- దుస్తులపై టీ పడిన వెంటనే వెళ్లి నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే మరక సులభంగా పోతుందంటున్నారు. ఒకవేళ అలా కుదరకపోతే చల్లటి నీటిలో ఆ వస్త్రాన్ని అరగంట పాటు నానబెట్టి.. ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- చాలా మంది టీ మరకలను తొలగించుకోవడానికి నిమ్మరసం ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఇందులోని బ్లీచింగ్ గుణాల వల్ల రంగు బట్టలు వెలిసిపోయే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ చిట్కాను వైట్ కలర్ దుస్తులకు అప్లై చేస్తే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- టీ మరక పడిన చోట కాస్త లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసి చేతి మునివేళ్లతో నెమ్మదిగా రుద్ది కాసేపు పక్కన పెట్టి, ఆ తర్వాత శుభ్రం చేస్తే మరక వదిలిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దుస్తులు, కప్పులపై లిప్స్టిక్ మరకలా? - ఈ టిప్స్తో ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు!
"వెండి వస్తువులు మెరిపించడం నుంచి మరకలు పోగొట్టడం వరకు" - చక్కెరతో నమ్మలేని బెనిఫిట్స్!