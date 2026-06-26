"అన్నా.. వాకింగ్ స్టైల్ మార్చరాదు!" - చైనా యుద్ధ కళల్లో "ఇదొక నడక వ్యాయామం!"
"థాయ్ చి వాక్ స్టైల్"తో ఆరోగ్యం - ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్న వాకింగ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 10:37 AM IST
Walking Style : క్యాజువల్ వాక్, బ్రిస్క్ వాక్, నార్డిక్ వాక్, ఇంటర్వెల్ వాక్, ఎయిట్ వాక్, సీకేడీ వాక్, పవర్ వాక్ల గురించి మనకు తెలుసు కానీ తాయ్ చి వాక్ గురించి తెలుసా? చైనాలో చాలా ప్రాచుర్యం ఉన్న ఈ వ్యాయామ ప్రక్రియ గురించి ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారమవుతోంది. వేల ఏళ్లుగా చైనాలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న యుద్ధ కళల్లో తాయ్ చి వాక్ ఓ భాగం. మనసు-శరీరాల సమన్వయం ఇందులో ప్రధానం. దీనిని సరైన విధానంలో నేర్చుకోవడం అత్యంత కీలకం.
ఎలా చేస్తారంటే
- పూర్తిగా కదలికలపై దృష్టి సారించే వ్యాయామం ఇది.
- ఒక కాలును తేలిక చేసి(యిన్). మరో కాలుపై భారం మోపడం(యాంగ్) అనే 'యిన్ యాంగ్' సూత్రంపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది.
- ఈ నడకలో ముందు ఒక కాలిపై శరీరం బరువు మోపుతూ నిదానంగా మరో కాలు పైకి ఎత్తాలి.
- ఆ తర్వాత గాల్లో ఉన్న పాదాన్ని మడమతో మొదలు పెట్టి నెమ్మదిగా భూమిపై పూర్తిగా అన్చాలి. ఇలా ముందుకు కొనసాగాలి.
- ప్రతి అడుగూ శ్వాసను గమనిస్తూ వేయాలి.
- కీళ్లపై అధిక భారం పడకుండా నియంత్రిత బరువు మార్పిడి పై దృష్టి పెడుతూ నడవాలి.
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ప్రయోజనాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
- మనసు, శరీరంపై ధ్యాస పెట్టి చేయాల్సిన కసరత్తు కావడంతో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
- అవయవాల మధ్య సమన్వయం మెరుగవుతుంది.
- రక్త ప్రసరణ, శ్వాసక్రియ, ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపరిచే సున్నితమైన ఏరోబిక్స్లా పనిచేస్తుంది.
- చాలా కాలం శారీరక శ్రమ దూరంగా ఉన్నవారికి, ఏదైనా అనారోగ్యం, గాయాల బారినపడి బెడ్ రెస్టు తీసుకున్న వారు, ఫిట్నెస్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టడానికి ఇది మంచి ఆరంభం.
- ఎలాంటి భయం, ఒత్తిడి లేకుండా దీన్ని సులువుగా చేయొచ్చు. వేగం, హడావుడికి తావుండదు. దీని వల్ల మెదడు చురుగ్గా మారుతుంది. ఆవయవాల కదలికపై పట్టు వస్తుంది. ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
- రన్నింగ్, జాగింగ్, వేగంగా నడిచే బ్రిస్స్ వాక్లలో మోకాళ్లు, మడమలపై శరీర బరువు పడి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. తాయ్ చి వాక్లో అడుగులు నెమ్మదిగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పడడంతో కీళ్లపై ఒత్తిడి పడదు.
ఇది ఆన్లైన్లో చూసి చేసేది కాదు. తాయ్ చి వాక్ సరైన మార్గదర్శకత్వంలో చేయాలి. తుంటి కీళ్లను ఎలా ఫ్రీగా ఉంచాలో, బరువును సమన్వయ పరచాలో తెలియకుండా చేస్తే కీళ్ల అమరిక, జాయింట్ల మధ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. సమస్యలున్న వాళ్ల వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో దీన్ని చేయడం ఉత్తమం. - డా.బి.విజయభాస్కర్, ఎముకలు, కీళ్ల వైద్య నిపుణులు, గుంటూరు
వృద్ధులకు మేలు
- వృద్ధులకు మోకాళ్ల నొప్పులు, బిగువు, నడుము నొప్పులు ఉంటాయి.
- ఈ వాకింగ్ కీళ్లపై చాలా తక్కువ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుండడంతో వారికి ఉపశమనంగా ఉంటుంది.
- జారిపడే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది.
- నొప్పులు, కీళ్ల వాతం ఉన్నవారికి అత్యంత సురక్షిత వ్యాయామం.
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