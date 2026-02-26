బంగాళాదుంపలను వంటల కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే సూపర్ బెనిఫిట్స్!
Published : February 26, 2026 at 4:21 PM IST
Potatoes to Clean Different Things in the House: చాలా మందికి బంగాళాదుంపతో చేసే కూరలన్నా, వంటలన్నా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది వంటలకే కాకుండా చర్మ సౌందర్యానికి కూడా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో చర్మ సమస్యల్ని తగ్గించే సుగుణాలూ బోలెడున్నాయి. అయితే, ఇలా అందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని అందించే బంగాళాదుంప, పాత్రలపై పేరుకున్న తుప్పును కూడా వదిలిస్తుందట. అంతేకాదు, సహజసిద్ధమైన క్లీనింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేయడంతో పాటు ఇంటి అవసరాలకూ ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆ పాత్రల్ని మెరిపిస్తుంది : వాతావరణంలోని తేమ కారణంగా స్టీలు, ఐరన్ పాత్రలు తుప్పు పట్టడం సహజమే! అయితే, దీన్ని వదిలించడానికి స్టీల్ స్క్రబ్బర్ వంటివి వాడితే పాత్ర త్వరగా పాడైపోవడంతో పాటు మెరుపూ కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుకే, దానికి బదులు బంగాళాదుంపను ఉపయోగిస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బంగాళదుంపను మందపాటి స్లైసుల్లా కట్ చేసుకొని, ఒక స్లైస్ను గిన్నెలు తోమే సోప్ లిక్విడ్లో ముంచి లేదంటే బేకింగ్ సోడాలో అద్దుకోవాలని అంటున్నారు. తర్వాత తుప్పు ఉన్న చోట నెమ్మదిగా రుద్దాలని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, తుప్పు వదిలిపోయే అవకాశం ఉంటుందట. ఆ తర్వాత డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్తో శుభ్రం చేసి పొడిగా తుడిచి ఆరబెడితే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, వంటింట్లో తుప్పు పట్టిన చాకులు, కత్తులపై బంగాళాదుంప ముక్కతో రుద్ది ఓ ఐదు నిమిషాలు పాటు పక్కన పెట్టేయాలి. ఆపై సాధారణ నీటితో కడిగి పొడిగా తుడిచేస్తే సరిపోతుందట.
వెండి నల్లబడిందా?: కాలమేదైనా వెండి నగలు, వస్తువులు నల్లగా మారుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు బంగాళాదుంపలు మరిగించిన నీళ్లతో వెండి వస్తువుల్ని క్లీన్ చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అది కూడా నీళ్లు బాగా వేడిగా, మరీ చల్లగా ఉండకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ నీటిలో ఆయా వస్తువుల్ని వేసి గంట పాటు వదిలేసి ఆ తర్వాత బ్రష్తో క్లీన్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ నీళ్లలో ఉండే స్టార్చ్ నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలు లేదా వస్తువుల్ని తిరిగి మెరిపించే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
మాడిపోతే ఇలా చేయండి!: వంట చేసే క్రమంలో ఒక్కోసారి గిన్నెలు మాడి పోతుంటాయి. అయితే, దీన్ని వదిలించాలన్నా అందుకు బంగాళాదుంప చక్కగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మందపాటి స్లైస్లా కట్ చేసిన ఆలూ ముక్కను నిమ్మరసంలో ముంచి మాడిన ప్రదేశంలో రుద్దాలని పేర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాత దాన్ని 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత సబ్బు నీటితో నెమ్మదిగా రుద్ది కడిగితే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
మిర్రర్స్: ఇంట్లో ఉండే గ్లాస్ కిటికీలు, డ్రస్సింగ్ మిర్రర్లు మసకబారినట్లు కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు, వాటిని శుభ్రం చేయటానికి బంగాళదుంప ముక్కను తీసుకుని రుద్దితే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని స్టార్చ్ అద్దాలు మసకబారకుండా చేయటంలో ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
చెక్క ఫర్నిచర్ : చెక్క వస్తువులు, లెదర్ బ్యాగులు, ఇతర వస్తువుల్ని శుభ్రం చేసుకునేందుకు బంగాళదుంప బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ దుంప ముక్కలకు వెనిగర్, టీ స్పూన్ ఉప్పు, చేర్చి స్పాంజితో చెక్క ఫర్నీచర్ పై రుద్దితే అవి తిరిగి కాంతివంతంగా మారతాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, దుస్తులు, కార్పెట్లపై పడిన టమాట కెచప్ వంటి మరకలను ఆలూతో వదిలించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఆలూ ఉడికించిన నీటిలో స్పాంజ్ను ముంచి మరక పడిన చోట రుద్దితే మరక వదిలిపోతుందట.
