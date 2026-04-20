మొటిమలు, నల్ల మచ్చలకు "తులసి" - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

చర్మాన్ని కాంతివంతం చేస్తుందంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​ - ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని సూచన

Benefits of Tulsi
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 20, 2026 at 4:44 PM IST

Benefits of Tulsi : మచ్చలేని సౌందర్యాన్ని సొంతం చేసుకోవడానికి మగువలు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఇందుకు మార్కెట్లో లభించే వివిధ సౌందర్య ఉత్పత్తులే కాదు, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలు కూడా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మన ఇంటి ఆవరణలో ఉండే తులసి ఆకులు కూడా ఇదే కోవకు చెందుతాయని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మొటిమలు : ఆరోగ్యానికి తులసి చేసే మేలు అంతాఇంతా కాదు. సౌందర్య పోషణలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో యుక్తవయసులో మగువలను ఎక్కువగా వేధించే చర్మ సమస్యల్లో మొటిమలు ఒకటి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా తులసి ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీని కోసం 10 నుంచి 12 తులసి ఆకులు, మూడు లేదా నాలుగు వేపాకులు, చెంచా గంధం పొడి, నాలుగైదు చెంచాల గులాబీ నీరు కలిపి మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఫేస్ ప్యాక్​లాగా రాసుకోవాలి. 20 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు ఆరనిచ్చి, ఆ తరవాత చల్లని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. తద్వారా, చర్మగ్రంథుల లోపలికి చొచ్చుకుని పోయి శుభ్రం చేస్తుంది. ఫలితంగా, మొటిమలూ, వాటి తాలుకూ మచ్చలు తగ్గుతాయట.

కాంతిమంతంగా : మెత్తగా చేసిన తులసి ఆకుల గుజ్జులో పావు చెంచా పాలపొడి, నీళ్లు కలుపుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖం, మెడకి పూతలా రాసుకోవాలట. 15-20 నిమిషాలయ్యాక చల్లటి నీటితో కడిగేసుకోవాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తుంటే చర్మం కాంతిమంతంగా కనిపిస్తుంది. తులసి బ్లాక్​హెడ్స్, నల్ల మచ్చలు, ముడతలు, చర్మ సమస్యలను తగ్గిస్తుందని International Journal of Creative Research thoughts ప్రచురించింది.

చర్మం తేజోవంతంగా : గుప్పెడు తులసి ఆకుల్ని మెత్తగా చేసుకొని, దానికి కాస్త టొమాటో గుజ్జు, చెంచా తేనె చేర్చి ముఖానికి రాసుకోవాలి. రోజూ ఉదయాన్నే ఈ మిశ్రమం రాసుకోవడం వల్ల ముఖంపై పేరుకునే జిడ్డు నియంత్రణలో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, చర్మం తేజోమంతంగా కనిపిస్తుందంటున్నారు.

టోనర్​గా : తులసి ఆకులను నీటిలో ఉడికించి చల్లార్చి ఆ ద్రావణాన్ని టోనర్​గా కూడా వాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మొటిమలు తగ్గడమే కాదు, ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.

నల్ల మచ్చలుంటే : ముఖంపై నల్లమచ్చలను నివారించడంలో తులసి బాగా పని చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. తులసి ఆకుల రసానికి కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి పట్టించాలట. 30 నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముఖంపై ఉన్న నల్లమచ్చలు తగ్గడంతో పాటు చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

