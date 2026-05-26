ఎండకు చర్మం కమిలిపోయిందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

అతినీలలోహిత అనర్థాన్ని ఆపేదెలా? - పలు చిట్కాలు సూచిస్తున్న ఎక్స్​ పర్ట్స్

Protect Skin from UV Rays (Getty Images)
Published : May 26, 2026 at 3:39 PM IST

How to Protect Your Skin from UV Rays : ఎండ వేడిమి మనల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. సూర్యుడి నుంచి భూ వాతావరణంలోకి చొచ్చుకు వస్తున్న అతినీలలోహిత (UV) కిరణాలు శరీరాన్ని మంటెత్తిస్తున్నాయి. అతినీల లోహిత కిరణాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంత వరకు అవసరం? చర్మానికి హానికరమా? మేలు చేస్తాయా? వాటి స్థాయి ఎంత ఉండాలి?

అతినీలలోహిత కిరణాలు ప్రమాదకరమా? : యూవీ కిరణాలు మన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్ డి ఉత్పత్తికి దోహదపడతాయి. ఎముకలు, రక్త కణాలు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరుకు సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, వీటి ప్రభావం ఎక్కువైతే చర్మం కమిలిపోతుందని చెబుతున్నారు. చర్మకణాల్లోని DNA దెబ్బతిని క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుందట. అంతేకాదు, కంటి శుక్లాలు సహా కంటి సమస్యలూ రావొచ్చు. అతినీలలోహిత కిరణాలు చర్మాన్ని ముడతలు పడేలా, నల్లబడేలా చేస్తాయని clevelandclinic పేర్కొంది.

యూవీ సూచిక అంటే : ఈ కిరణాల తీవ్రత స్థాయిలు రోజంతా మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా ఎండ తీవ్రత మిట్టమధ్యాహ్నం దాదాపు నాలుగంటల పాటు అత్యధిక రీడింగ్​లు నమోదవుతాయి. విలువలు జీరో నుంచి ప్రారంభమై 10 కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఈ సంఖ్య పెరుగుతున్న కొద్దీ చర్మం, కళ్లకు హాని కలిగే అవకాశాలు అంత ఎక్కువ. యూవీ స్థాయిల్నీ ఊదా, ఎరుపు, నారింజ, ఆకుపచ్చ బ్లాక్​లుగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నిర్వచించింది. భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉన్న దేశాలు ఏడాది పొడవునా, పగటిపూట అత్యధిక యూవీ స్థాయిలను అనుభవించవచ్చట.

చర్మాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి? : UV దుష్ప్రభావం నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలో బ్రిటన్​లోని జాతీయ ఆరోగ్య సేవల (NHS) సంస్థ వివిధ సూచనలు చేస్తోంది.

  • మితిమీరిన ఎండ ఉన్నప్పుడు బయట ఎక్కువగా తిరగొద్దు.
  • మధ్యాహ్న సమయాల్లో సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా నీడలోనే గడపాలి. శరీరానికి ఎండ తీవ్రత తగలకుండా తగిన దుస్తులు, సన్​గ్లాసెస్ ధరించాలి.
  • ఎండకు ప్రభావితమయ్యే ముఖం, మెడ, ఇతర చర్మభాగాలపై యూవీ నుంచి రక్షణ కల్పించే నాణ్యమైన, 50 కన్నా SPF ఎక్కువగా ఉన్న సన్​స్క్రీన్​ను ఉపయోగించాలి.
  • పిల్లలకు యూవీ తక్కువ స్థాయిల్లోనూ అదనపు రక్షణలు అవసరం

ఎండకు చర్మం కమిలిపోయిందా? : ఎండలో ఎక్కువగా తిరిగినప్పుడు, చర్మం కమిలినట్లు అనిపిస్తుంది. దానిని నివారించడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • తేనె, నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి రాసుకుని 25 నిమిషాల తర్వాత కడిగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
  • పెరుగు, శనగపిండి, పసుపు కలిపిన పేస్ట్​ను ప్యాక్​లా వేసుకుంటే ప్రయోజనకరం.
  • సాధ్యమైనంత వరకు సొంత ప్రయోగాలు చేయకుండా వైద్యులు, నిపుణులు సలహాలు పాటిస్తే మంచిది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

