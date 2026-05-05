"ఆటపాటల్లో పిల్లలు" - డీహైడ్రేషన్కి గురికాకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
డీహైడ్రేషన్ బారినపడకుండా ఉండాలంటే - ఎక్స్పర్ట్ చెప్పే సూచనలు ఇవే!
Published : May 5, 2026 at 3:00 PM IST
How to Protect Kids from Dehydration in Summer : వేసవిలో చిన్నారులు ఆటల్లో పడి ఎండ తీవ్రత తమపై పడుతుందన్న విషయాన్ని పట్టించుకోరు. దీంతో డీహైడ్రేషన్కి గురవుతారు. అలాగని పిల్లలు మానసిక వికాసానికి తోడ్పడే ఆటల నుంచి వారిని దూరం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఎండ ప్రభావం వారిపై పడకుండా, వారు డీహైడ్రేషన్కి గురికాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇవి డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు : ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీరం చల్లగా ఉండేందుకు చర్మం అధిక మొత్తంలో చెమటను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే, ఇలా చెమట ద్వారా శరీరంలోని నీరు, లవణాలు అధిక మొత్తంలో బయటకు వెళ్లిపోతే డీహైడ్రేషన్కి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎండాకాలంలో చిన్నారులు డీ హైడ్రేషన్కి గురవుతున్నారనే విషయాన్ని మనం ముందుగానే గుర్తించవచ్చట. నోరు పొడిగా తయారవడం, మూత్రవిసర్జన తక్కువగా ఉండడం, నీరసంగా కనిపించడం, వాంతులు చేసుకోవడంతో పాటు చిరాకుగా ఉండటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని mayoclinic పేర్కొంది. ఇలాంటప్పుడు వారిని ఆటలకు కాస్త బ్రేక్ ఇవ్వమని చెప్పి నీరు, పండ్లు, మజ్జిగ వంటివి వారిని ఇవ్వాలి. అవసరమైతే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు : శరీరం నుంచి చెమట ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోయిన నీరు, లవణాల లోటును ఎప్పటికప్పుడు భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే డీ హైడ్రేషన్ సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఈ కాలంలో పిల్లలకు తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు నీళ్లు అందించాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఎప్పుడూ నీళ్లును తాగడానికి పిల్లలు అంత ఆసక్తి చూపించపోవచ్చు. అందుకే, కొబ్బరి నీళ్లు, పండ్ల రసాలు, మజ్జిగ, కీరా, వివిధ రకాల పండ్ల ముక్కల్ని అందించాలి. అలాగే, నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ, తర్బూజా లాంటి పండ్లను కూడా వారిని ఇవ్వాలట.
ఎండలో ఎక్కువ సమయం ఆటల్లోనే గడిపే చిన్నారుల దుస్తుల విషయంలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వీలైనంత వరకు వారికి లేత రంగుల్లో ఉండే నూలు వస్త్రాలనే ధరించే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవి కూడా వదులుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే, అధిక ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం వారిపై పడకుండా ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- నీరు, ఆహారం, ఇతర పానీయాలు ద్వారా శరీరానికి ద్రవాలు అందాలి.
- కూల్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు. వాటిలో షుగర్, కెఫిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- చిన్నారులను వీలైనంత వరుకు కాఫీ, టీలకు దూరంగా ఉంచాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
