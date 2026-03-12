ETV Bharat / lifestyle

మండే ఎండల్లో చర్మ సంరక్షణ - ఈ జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్న నిపుణులు!

- ఎండాకాలంలో చర్మ ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం - పలు టిప్స్​ పాటించాలని సూచన

Summer Skin Care Tips
Summer Skin Care Tips (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 12, 2026 at 3:30 PM IST

Summer Skin Care Tips : ఎండాకాలంలో చర్మం సంరక్షణ కాస్త కష్టమైన పనే. విపరీతమైన ఉక్కపోత, చెమటలతో ఎక్కడ లేని చిరాకూ వచ్చేస్తుంది. అలాగని, ఈ విషయంలో అశ్రద్ధ చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుకోవటం మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరమంటున్నారు. కేవలం సన్​స్క్రీన్ లోషన్లను రాసుకోవటమే కాదు, మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వాటర్ బేస్డ్ సీరమ్స్ : మేకప్ వేసుకునే క్రమంలో లేదా చర్మ సంరక్షణలో భాగంగా వేసవిలో వాటర్ బేస్డ్ సీరమ్స్ ఉపయోగించడం చాలా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది చర్మం లోపలి పొరల్లోకి వెళ్లడమే కాకుండా తగినంత పోషణ అందించడం ద్వారా ఆరోగ్యంగా కనిపించేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, చర్మంపై ఉండే ముడతలు, సన్నని గీతలను నివారిస్తూ తేమను కూడా అందిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఎక్స్​ఫోలియేషన్ : మండే ఎండల కారణంగా విపరీతంగా చెమటలు పడుతున్నాయి. అవి తుడుచుకునే క్రమంలోనే ముఖంపై ఉండే మృతకణాలు, మలినాలు కూడా తొలిగిపోతాయని చాలామంది అమ్మాయిల్లో సహజంగా ఉండే భావన. కానీ, అది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, చెమట కారణంగా చర్మంపై మరింత ఎక్కువగా మలినాలు, దుమ్ము వంటివి పేరుకుపోతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఎప్పటికప్పుడు స్క్రబింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఇందుకు ఉపయోగించే ఉత్పత్తుల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. వీలైనంత వరకు సహజసిద్ధమైన పదార్థాలనే వినియోగిస్తే మేలట.

తక్కువ మేకప్ : ఎండకాలంలో సందర్భం ఏదైనా సరే, మేకప్ మాత్రం వీలైనంత తక్కువగానే వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అందులోనూ నూనె ఆధారిత ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండటం మేలట. ఫౌండేషన్ వేసుకునే అలవాటు ఉన్నవారు ఆ తర్వాత కాస్త పౌడర్ కూడా రాసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫినిషింగ్ లుక్ సొంతం చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, పెదవుల సంరక్షణ కోసం లిప్​బామ్ తప్పనిసరిగా రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి కాకుండా హెవీగా కనిపించే ఐ మేకప్, కన్సీలర్స్, బ్లష్ వేసవిలో కాస్త దూరం పెడితేనే మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.

సన్​స్రీన్ తప్పనిసరి : ఏ కాలంలో అయినా బయటకు వెళ్లే ముందు సన్​స్క్రీన్ లోషన్ తప్పనిసరిగా రాసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మీ చర్మతత్వానికి అనుగుణంగా ఎంత SPF ఉన్న లోషన్ ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ సూర్యరశ్మిలో ఎక్కువ సమయం గడపాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా ప్రతి రెండు గంటలకోసారి సన్​స్క్రీన్ రాసుకుంటూ ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు. సన్‌బ్లాక్, సన్‌స్క్రీన్ రెండూ UV కిరణాల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ఉపయోగపడతాయని Stanford University అధ్యయనం పేర్కొంది.

నిర్ణీత వ్యవధుల్లో : వేసవిలో ముఖం, పాదాల సంరక్షణ వియయంలో అశ్రద్ధ చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకే, నిర్ణీత వ్యవధికోసారి ఫేషియల్, పెడిక్యూర్ వంటివి చేయించుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీకు పార్లర్​కు వెళ్లే సమయం లేకపోతే ఇంట్లోనే సహజసిద్ధమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి మీరే స్వయంగా ఎలా చేసుకోవచ్చో సౌందర్య నిపుణులను అడిగి తెలుసుకోవాలట. చర్మానికి తగినంత తేమ అందించడం ద్వారా ఆరోగ్యంగా, తాజాగా కనిపించేలా చేయడం అంత కష్టమేమీ కాదని తెలియజేస్తున్నారు.

నీళ్లు ఎక్కువగా : ఎండాకాలంలో ఉండే అధిక చెమటల కారణంగా మన శరీరంలో ఉండే నీటిస్థాయిల్లో ఎప్పుటికప్పుడు మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఆ భర్తీని పూర్తి చేస్తూ, చర్మం తాజాగా కనిపించేలా చేయడానికి వీలైనంత అధిక మొత్తంలో నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో భాగంగా తాజా పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ వంటివి కూడా తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏడాది పొడవునా చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి... రోజూ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం, తగినంత నీరు తాగడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, ఎండ నుంచి రక్షణ పొందడం వంటి చర్యలు చేపట్టాలని Michigan State University అధ్యయనం పేర్కొంది.

చల్లని నీటితో స్నానం : చాలా మందికి కాలం ఏదైనా, గోరువెచ్చని లేదా వేడినీళ్లతో స్నానం చేసే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, వేసవిలో మాత్రం చల్లని నీటితో స్నానం చేయడం చాలా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలా చేయడం వల్ల అధిక చెమట నుంచి ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా చర్మం పొడిబారడం, చిన్నచిన్న పగుళ్లు లాంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుముఖం పడతాయని చెబుతున్నారు.

ఈ క్రమంలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు అధికంగా ఉండేలా డైట్ తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ముఖం తాజాగా కనిపించేందుకు ఫేషియల్ స్ప్రేను ఉపయోగించడం, క్లెన్సింగ్, టోనింగ్, మాయిశ్చరైజింగ్ ప్రక్రియను తప్పకుండా అనుసరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా వేసవిలో ఆరోగ్యకరమైన, తాజా చర్మాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

