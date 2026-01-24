ETV Bharat / lifestyle

అందంగా ఉండాలంటే - ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలట!

- మానసిక ఒత్తిడి వల్ల అనేక రకాల చర్మ సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు

Stress Affect the Skin
Stress Affect the Skin (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 24, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
Stress Affect the Skin : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, ఆందోళన శరీర ఆరోగ్యంతోపాటు అందంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ఒత్తికి గురైనప్పుడు శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా జరిగే శారీరక మార్పుల వల్ల అందంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు. అంతేకాదు, ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఏది పడితే అది తినడం వల్ల జీవనశైలిలో కూడా మార్పులు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. మరి, ఈ నేపథ్యంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురైనప్పుడు ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? వాటిని ఎలా అధిగమించాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

మొటిమలు : ఒత్తిడి, ఆందోళనకు గురైనప్పుడు శరీరంలో అధిక మొత్తంలో కార్టిసాల్‌ విడుదలవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ హార్మోన్ చర్మంపై ఉండే సెబేషియస్ గ్రంథులను ప్రేరేపించి ఎక్కువ మొత్తంలో నూనెలు విడుదలయ్యేలా చేస్తుందట. దీంతో చర్మ గ్రంథులు మూసుకుపోయి మొటిమలు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఒత్తిడి వల్ల మొటిమలు, జుట్టు రాలడం, జుట్టు పల్చబడటం, తామర, సోరియాసిస్, దద్దుర్లు లాంటి సమస్యలు వస్తాయని Health University of Utah అధ్యయనం పేర్కొంది.

తిన్న వెంటనే ఆకలిగా ఉంటుందా? - ఇలా ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా?

ఐ బ్యాగ్స్‌ : మాములుగా వయసు పైబడే కొద్దీ కనురెప్పలు ఉబ్బడం, కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్ లాంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాదు, పిగ్మెంటేషన్, చిన్నవయసులోనే చర్మం ముడతలు పడటం, చర్మం స్థితిస్థాపకతను కోల్పోవడం జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇలా ఒత్తిడి అనేది అందంపై పలు రకాలుగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

చర్మం పొడిబారడం : చర్మం కింద ఉండే లిపిడ్స్, ప్రొటీన్‌ అనేవి చర్మ కణాలు తేమగా ఉండడంలో సహకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఒత్తిడి కారణంగా వాటి పనితీరు దెబ్బ తింటుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో చర్మం పొడిబారిపోవడం, దురద రావడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. మానసిక ఒత్తిడి చర్మపు పై పొర అయిన ఎపిడెర్మల్ అవరోధాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుందని harvard.edu అధ్యయనం పేర్కొంది.

జుట్టు నెరిసిపోవడం : మానసిక ఒత్తిడి ఎంత ఎక్కువైతే జుట్టు అంతగా నెరిసిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. జుట్టుకు సహజసిద్ధమైన నలుపు రంగును అందించే మెలనోసైట్స్‌(Melanocytes) ఒత్తిడి కారణంగా క్రమంగా తగ్గిపోతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో కొత్తగా పుట్టుకొచ్చే కణాలకు మెలనిన్‌ అందక జుట్టు నెరిసిపోవడం ప్రారంభమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, దీర్ఘకాలిక మానసిక సమస్యలు హెయిర్ గ్రోత్ ఆగిపోయేలా చేసి, అది పూర్తిగా నిర్జీవమైపోయేలా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

ఒత్తిడిని చిత్తు చేయాలంటే : ఒత్తిడి కారణంగా సౌందర్యంపై ఇంతలా ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టే ఇలాంటి మానసిక సమస్యలకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాల్ని పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.

  • ఖాళీగా ఉంటే ఏవేవో ఆలోచనలతో మనసంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు మనకు ఏ పనైతే ఇష్టంగా చేయాలనిపిస్తుందో ఆ పనిలో బిజీగా మారిపోవాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడంతోపాటు ఏదో తెలియని సంతృప్తి కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.
  • మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారం ద్వారా కూడా ఒత్తిడిని అదుపు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో డార్క్‌ చాక్లెట్‌, గుడ్లు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉండే చేపలు, చామొమైల్‌ టీ వంటివి చక్కగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. వీటిలో ఉండే పోషకాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లే అందుకు ప్రధాన కారణమంటున్నారు.
  • ఒత్తిడిని కలుగజేసే కార్టిసాల్‌ హార్మోన్‌ స్థాయుల్ని అదుపులో ఉంచడంలో వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం వంటివి తోడ్పడతాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, రోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం 30 నిమిషాలపాటు మనకు నచ్చిన వ్యాయామాలు చేస్తే ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఒత్తిడిగా అనిపించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్‌, మనసుకు నచ్చిన వారితో కాసేపు సమయం గడపడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • ఇలా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి బయటపడట్లేదనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే మానసిక నిపుణుల్ని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మొదట్లోనే సమస్య నుంచి బయటపడచ్చంటున్నారు. తద్వారా ఇతర మానసిక, శారీరక సమస్యల్లోకి కూరుకుపోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

