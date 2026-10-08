భార్యాభర్తల మధ్య "బంధం" దృఢంగా ఉండాలా?! - ఈ సలహాలు పాటించాలని సూచన!
-పెళ్లి తర్వాత గొడవలు రావద్దంటే - ఇలా చేయాలని సూచన!
Published : October 8, 2026 at 1:01 PM IST
Strengthen your Bond Relationship : అర్థం చేసుకునే తత్వం లేకపోతే.. ప్రేమించుకున్న వారైనా పెళ్లయ్యాక భార్యభర్తలుగా సాగడం కష్టమే. అదే పరిచయం లేని ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా పరస్పర గౌరవం, పంచుకునే మనసు ఉంటే.. అన్యోన్యంగా కలకాలం కలిసి ఉంటారని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా మీ బంధం దృఢంగా మారాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మనంగా మారాలి : కెరియర్, వ్యక్తిగత విజయాలు అనేవి పెళ్లికి ముందు వరకూ ప్రతి ఆలోచనా 'నేను, నాది' అనే పరిధిలోనే తిరుగుతుందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకే గూటికి చేరాక మాత్రం ఆ 'నేను'ను పక్కనబెట్టి 'మనం' అనే భావనను పెంపొందించుకోవాలని అంటున్నారు. సినిమాలైనా, షాపింగ్ అయినా, చివరకు ఫ్రెండ్స్ను కలవడమైనా లైఫ్ పార్టనర్ని భాగం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అలానే, రోజంతా మీరు బిజీగా ఉన్నా.. కాసేపైనా భాగస్వామి కోసం ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. కేవలం బాధ్యతలు, సమస్యలే కాదు.. రోజువారీ ఆసక్తులు, ముచ్చట్లు పంచుకున్నప్పుడే బంధం బలపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
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ప్రత్యేక రోజులు అక్కర్లేదు : మనసులోని ప్రేమను చెప్పడానికి పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు, ప్రేమికుల రోజు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం వేచి చూడాల్సిన పనిలేదంటున్నారు. ప్రతిరోజూ, ప్రతి క్షణం మీ అనురాగాన్ని వ్యక్తపరచడానికి సరైన సందర్భమే అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. పని ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమగా ఓ చిన్న మెసేజ్, అకస్మాత్తుగా హగ్ చేసుకోవడం, చిన్న కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ బంధంలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయని చెబుతున్నారు. ప్రతి దానికీ ప్రత్యేక సమయం కోసం వేచి చూస్తే.. 'నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు, నాపై ప్రేమ తగ్గింది' అనే చిన్న చిన్న అపోహలకు దారితీసే ఆస్కారం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అర్థం చేసుకోవడమే అసలైన గిఫ్ట్! : చుట్టు పక్కల వారి అలవాట్లు, ఫ్రెండ్స్ అభిరుచులపై శ్రద్ధ చూపే మనం.. మనతోనే ఉండే భాగస్వామి ఆశలు ఏంటి? ఇష్టాయిష్టాలేంటి? అని గమనిస్తున్నామా? అనేది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలంటున్నారు. ఎదుటి వారి మనసును, భావోద్వేగాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే వాతావరణాన్ని ఇంట్లో సృష్టించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఒకరి ఆసక్తులు మరొకరికి స్పష్టంగా తెలిసినప్పుడు.. సందర్భానికి తగినట్లుగా నడుచుకోవడం తేలికవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది మనస్పర్థలకు ఆస్కారం లేకుండా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. సహనం, భాగస్వామి నిర్ణయాలకు ఇచ్చే గౌరవం, చిన్న సర్దుబాట్లే వివాహ బంధాన్ని నూరేళ్ల పాటు సంతోషంగా నిలబెడతాయని చెబుతున్నారు.
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