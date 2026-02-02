ETV Bharat / lifestyle

ఈ టెక్నిక్స్ తెలిస్తే చాలు - మీ పని టైంకి పూర్తవుతుందట!

- అనుకున్న సమయానికి పని కావట్లేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

Time Management
Time Management (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 2, 2026 at 2:53 PM IST

Techniques in Time Management : అనుకున్న పనులు సమయానికి పూర్తి కావాలంటే టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ముఖ్యం. దీన్ని పట్టించుకోకపోతే పనులన్నీ గందరగోళంగా, అసంపూర్తిగా ఉంటాయి. అందుకే, సమయపాలనలో ఉన్న కొన్ని టెక్నిక్స్‌ను సందర్భానుసారం పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

50-10 రూల్‌ : ఏదైనా పని మొదలుపెట్టినప్పుడు 50 నిమిషాలపాటు ఎలాంటి అవరోధాలూ లేకుండా ఏకాగ్రతతో పనిచేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత 10 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో చిన్న పాటి వ్యాయామం, నడక, ధ్యానం వంటివి చేస్తే శరీరం తిరిగి పుంజుకొని మళ్లీ పనిలో నిమగ్నమవడానికి వీలవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

మినిట్స్‌ రూల్‌ : ఇంట్లో అయినా, ఆఫీస్​లో అయినా 2 నిమిషాల్లో పూర్తయ్యే పనులను వెంటనే చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్నవే కదా తర్వాత చేద్దామనుకుంటే ఆయా పనులు పెండింగ్‌లో ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత అవే గుదిబండగా మారే అవకాశముందని తెలియజేస్తున్నారు.

80-20 రూల్‌ : మీరు చేసే పనుల్లో అతి ముఖ్యమైనవి, ఎక్కువ ఫలితాలను ఇచ్చేవి 20 శాతం పనులు ఎంపిక చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాటి పైనే మీ 80 శాతం ఫోకస్‌ పెట్టి పనిచేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా మీ శ్రమ వృథా కాకుండా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

1-3-5 రూల్‌ : ఒక రోజులో 1 పెద్ద టాస్క్‌, 3 మీడియం టాస్కులు, 5 చిన్న టాస్కులు ఎంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మొదట పెద్ద టాస్క్‌ పూర్తి చేయడం, ఆ తర్వాత 3 మీడియం టాస్కులు, అవి పూర్తయ్యాక 5 చిన్న టాస్కులు పూర్తి చేస్తే ఎలాంటి సమస్యే ఉండదని చెబుతున్నారు. దీంతో ఒత్తిడి లేకుండా పనులు జరిగిపోతాయట.

5/25 రూల్‌ : ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్​ వారెన్‌ బఫెట్‌ 5/25 రూల్‌ను తీసుకొచ్చారు. దీని ప్రకారం, మీరు చేయాల్సిన వాటిని 25 పనులుగా విభజించుకోవాలట. వాటిని ప్రాధాన్యత క్రమంలో జాబితాలో రాసుకోని, వాటిలో తొలి 5 ముఖ్యమైన పనుల్ని కంప్లీట్ చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పొమోరోడో టెక్నిక్‌ : ఒక పనిని 25 నిమిషాలపాటు ఏకాగ్రతతో చేసే టెక్నిక్​ ఇది. ఆ తర్వాత 5 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత 4 సార్లు ఇలాగే చేయాలని చెబుతున్నారు. అంటే 2 గంటల పాటు ఈ విధంగా పనిచేసి ఆ తర్వాత 15-30 నిమిషాలు విరామం తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.

ఈట్‌ యువర్‌ ఫ్రాగ్‌ : మీరు చేయాల్సిన పనుల్లో అతి ముఖ్యమైన లేదా కఠినమైన పనిని ఫస్ట్ చేయడం. దాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసినప్పుడు వచ్చే ఆత్మవిశ్వాసం రోజంతా కొనసాగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో ఇతర పనులన్నీ సులభంగా చేసేయగలుగుతారట.

60 సెకండ్స్‌ స్టార్ట్‌ : ఏదైనా పనిని ప్రారంభించే ముందు బ్రెయిన్ నిండా ఎన్నో ఆలోచనలు తిరుగుతుంటాయి. ఇది చేయగలమా? ఎలా చేయాలి? అంటూ ఆలోచిస్తూ టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు. అందుకే, ఓ పని చేయాల్సి వస్తే దాన్ని వెంటనే ప్రారంభించి 60 సెకండ్ల పాటు కొనసాగించి ఆపాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడు చేయాల్సిన పనిపై శ్రద్ధ వస్తుందని చెబుతున్నారు.

