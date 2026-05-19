పిల్లలను ఇతరులతో పోలుస్తున్నారా? - తల్లిదండ్రులకు నిపుణుల సూచనలివే!
మోడ్రన్ పేరెంట్స్ - పిల్లల పెంపకం సవాళ్లను ఇలా అధిగమించాలట!
Published : May 19, 2026 at 3:44 PM IST
Do not Make Comparisons Between Children : ఒక కుటుంబంలో ఒకరికి మించి ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పోలికలు వస్తుంటాయి. తద్వారా అసూయ, ద్వేషాలూ ఎదురవుతాయి. వీటిని పేరెంట్స్ పెంచి పోషించకుండా క్రమశిక్షణతో, అనుబంధాలతో పెరిగేలా చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పిల్లల మధ్య అసూయ, గొడవలకు ఒకరిని ఎక్కువ, మరొకరిని తక్కువ చేయడం లేదా అలాంటి భావన వారిలో కలగడమే ప్రధాన కారణమట. ఈ క్రమంలో పెద్దోడు అందంగా ఉంటాడని, చిన్నవాడు బాగా చదువుతున్నారనో, మరొకరు బాగా మాట్లాడుతుందనో పోల్చడం, గారాబం చేయడం, తప్పు చేసినా వెనకేసుకురావడం వంటివన్నీ చిన్ని మనసులపై గాయం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి కాస్తా అసూయా, ద్వేషాలకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
పంచుకునేలా : ఆహార పదార్థాలు, ఆటబొమ్మలు, వస్తువులను పంచుకోవడం అనేది చిన్నతనం నుంచే అలవాటు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అలా కాకుండా, ఇది నాది, అది నాది అంటుంటే చూసి మురిసి పోకుండా మరొకరు లాక్కోకుండా నేర్పించాలట. అంటే, కాసేపు చెల్లి/ తమ్ముడు ఆడుకుంటాడు, తర్వాత నువ్వు తీసుకోమని నచ్చజెప్పాలి.
మర్యాద నేర్పండి : ఇంట్లో పిల్లలు పెద్దవారితోనే కాదు, తోబుట్టువులు లేదా తోటి పిల్లలతో కూడా మర్యాదగా ఉండాలి. ఎవరైనా సహాయం చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్పడం, తప్పు చేస్తే సారీ చెప్పడం నేర్పాలట. అక్కను లేదా అన్నయ్యను గౌరవించడంతో పాటు పెద్దవారు చిన్నపిల్లలను ప్రేమగా పిలవడం అలవాటు చేయాలి. మాటల్లో కరుకుతనం లేకుండా చూసుకోవాలి. అంతేకాదు, పిల్లలు ఎక్కువగా పేరెంట్స్ చూసే నేర్చుకుంటారు. మీరు ఇంట్లో పెద్దవాళ్లుతో, మీ తోబుట్టువులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్లూ అనుకరిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పేరెంట్స్గా మీరు ఆదర్శంగా ఉండాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల మధ్య ప్రేమ, సహకారం పెరిగితే ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటుందట.
సామరస్యంగా ఉండాలి : పిల్లల మధ్య గొడవలు రావడం సర్వసాధారణం. కానీ, వాటిని ఎలా పరిష్కరిస్తారనేది ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. గొడవ జరిగినప్పుడు వెంటనే ఎవరినో ఒకరిని తిట్టకుండా, ఇద్దరి మాటలు వినాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఒకరికొకరు సారీ చెప్పుకొనేలా చేయండి. మళ్లీ వాళ్లు కలిసి ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. అలాగే, కొట్టుకోవద్దని కఠినంగా చెప్పాలి. పిల్లలు ఒకరికొకరు ప్రత్యర్థులు కాదని అర్థం అయ్యేలా చేయాలి. చిన్నారులందరికీ కలిసి ఒక చిన్న పని చెప్పండి. కలిసి పూర్తి చేసేలా ప్రోత్సహించాలి. ఫలితంగా, పిల్లల మధ్య సహకారం పెరుగుతుందట. అలాగే, ఎంత ఒక ఇంటి వారైన, రక్త సంబంధీకులైనా వారికంటూ కొంత వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలట. ఒకరి రహస్యాలను మరొకరు గౌరవించేలా, ఒకరి డైరీని మరొకరు చూడకుండా, తమ ఇష్టాయిష్టాలను వ్యక్త పరిచేలా చూడాలి.
