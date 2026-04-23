పెద్దలైనా.. సోషల్ మీడియాతో జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు!
- దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ కోసం - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుందంటున్న నిపుణులు!
Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST
Managing the Impact of Social Media on Your Relationship : నేటి సోషల్ మీడియా యుగంలో మాట్లాడే పద్ధతులు మారిపోతున్నాయి. కేవలం బంధువులు, స్నేహితులే కాకుండా దంపతులు సైతం తమ భావాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా చాటింగ్ రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ప్రత్యేకించి భార్యాభర్తలిద్దరూ సోషల్ మీడియా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అతిగా వద్దు : మనలో చాలామంది తాము చేసే ప్రతి పని, దిగిన ప్రతి ఫొటోను లేదా అందుకు సంబంధించిన వివరాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇలా ఒక్కసారి పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని లైక్లు, కామెంట్లు వచ్చాయని పదేపదే చెక్ చేసుకుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో తాము పోస్ట్ చేసిన ఫొటోకి లైక్లు ఎక్కువ రాకపోతే తమ జోడీ బాగా లేదని నిరుత్సాహపడతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా జరిగితే డిప్రెషన్కి గురయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, సాధ్యమైనంత వరకు సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెట్టకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. ఒకవేళ పెట్టినా లైక్లు, కామెంట్ల గురించి పట్టించుకోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.
పోల్చుకోవద్దు : చాలామంది తమను తాము ఇతరులతో పోల్చుకుంటారు. సోషల్ మీడియాలో ఇవి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయట. కొంతమంది దంపతులు తరచూ పిక్నిక్ లేదా విహారయాత్రలకు వెళుతుంటారు. వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకుంటారు. వీటిని చూసిన కొంతమంది తాము కూడా వారిలాగే ఉండాలని అనుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, తమ భాగస్వామిపై ఒత్తిడి తేవడం లేదా గొడవ పడడం చేస్తుంటారట. ఈ క్రమంలో అందరి పరిస్థితులు ఒకే రకంగా ఉండవని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, సోషల్ మీడియాలో ఇతరుల ఫొటోలు లేదా పోస్టును చూసి తమను ఇతరులతో పోల్చుకుని బాధపడనవసరం లేదని సూచిస్తున్నారు.
వాటిని చెక్ చేయద్దు : సాధారణంగా సోషల్ మీడియా అంటేనే లైక్లు, షేర్లు, కామెంట్లు. ఒక్కసారి ఏదైనా పోస్ట్ పెట్టామంటే.. మన ఆలోచనల్ని దాని చుట్టూనే తిరుగుతుంటాయి. అయితే, కొంతమంది తమ భాగస్వామి సోషల్ మీడియాల్లో ఎవరి ఫొటోలకు ఎక్కువ లైక్లు కొడుతున్నారు? ఎవరిని ట్యాగ్ చేస్తున్నారు? ఎవరి నుంచి కామెంట్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి? వంటివి చెక్ చేస్తుంటారు. వీటిని అవతలి వ్యక్తి మాములుగా తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, కొంతమంది వీటిపై అనవసరంగా గొడవ చేస్తుంటారని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఆ సమయంలో వద్దు : భార్యభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు రావడం సహజం. అయితే, కొంతమంది చిన్న సమస్యలకే భావోద్యేగానికి గురవుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాటిని వెంటనే ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారని అంటున్నారు. ఈ సమయంలో వారికి సోషల్ మీడియా మొదటి మార్గంగా కనిపిస్తుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. వెంటనే తమ బాధను ఇతరులకు తెలియజేసేలా పోస్టులు పెడుతుంటారట. దీనివల్ల దంపతుల మధ్య జరిగిన చిన్న గొడవ కాస్తా మరింత పెద్దదయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఒక్కసారి పోస్ట్ చేసి దాన్ని తొలగించే లోపు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, కోపంలో ఉన్నప్పుడు లేదా భావోద్వేగానికి గురైనప్పుడు కానీ సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పరస్పర అంగీకారంతోనే : సోషల్ మీడియాలో ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్కు కొదవ ఉండదు. ఇందులో భార్యభర్తలిద్దరికీ చెందిన వారు కూడా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరికీ సంబంధించిన విషయాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు భాగస్వామి అభిప్రాయం తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. లేకపోతే ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
