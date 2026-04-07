పూలు పెట్టుకుంటే "తుమ్ములు" వస్తున్నాయా? - ఈ విషయం మీరు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
చాలా మంది మహిళల్లో చర్మ సమస్యలు, దద్దుర్లు - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Published : April 7, 2026 at 4:49 PM IST
Chemicals are Being Sprayed on Flowers : ఎండా కాలం అంటే మండే ఎండలు, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే ఉక్కపోతలే మాత్రమే కాదు! వేసవి అంటే సన్నజాజులు, గులాబీలు, సంపెంగల సందడి కూడా. ఈ కాలంలో మల్లెలు విరగబూస్తాయి. బజారుల్లో ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ స్వచ్ఛమైనవనే అనుకుంటే పొరపాటే. ఈ తాజాదనం వెనక ప్రమాదం దాగి ఉందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇప్పుడు బజారులో ఎక్కడ చూసినా పూలే. వాటిని చూసి ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం. ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తాం. మామూలుగా అయితే తెచ్చిన రోజు సాయంత్రానికో, ఉదయానికో అవి వాడిపోతాయి. కానీ, ఇప్పుడు వస్తున్న పూలు ఒకటి కాదు, రెండు రోజులైనా వాడిపోవడం లేదు. ఎందుకిలా జరుగుతోంది? తరచి చూస్తే పూల తొడిమెలో రంగుల ఆచ్ఛాదన, మరింతగా పరిశీలిస్తే తాజాగా ఉన్నా, వినియోగించే వారికి కొన్ని రకాల చర్మ, ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, వీటిని కొనేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఎందుకిలా చేస్తున్నారు? :
- పూలు వాడిపోకుండా, వాడిపోయినా వన్నె తగ్గకుండా ఉండేందుకు వ్యాపారస్థులు వాటిపై వివిధ రకాల రసాయనాలను పిచికారీ చేస్తున్నారు.
- కోత నుంచి పూలను మార్కెట్కు తరలించడం వరకు దాదాపు మూడు రోజుల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు వాటిని ఐస్ పెట్టెల్లో వాటిని నిల్వ చేస్తున్నారు.
- నల్లబడకుండా నీలం రంగులు, వాడిపోకుండా అల్యూమినియం సల్ఫేట్, సిల్వర్ నైట్రేట్, ఫార్మాలిన్, సిట్రిక్ యాసిడ్, సింథటిక్ రంగులు ఉపయోగిస్తున్నారు.
- సాధారణంగా కొమ్మల నుంచి తెంపిన పూలు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో వాడిపోతాయి. రసాయనాల పిచికారీతో నాలుగు రోజుల వరకు తాజాగా కనిపిస్తాయని బజారులో విక్రయించే వారు చెబుతున్నారు.
వాడితే ఏమవుతుంది? : రసాయనాలు చల్లిన పూలను తాకితే చర్మంపై ఎలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కాపర్ సల్ఫేట్ నీటిలో ముంచిన మల్లెపూలు పెట్టుకోవడం వల్ల చర్మానికి చికాకు, దద్దుర్లు, దురద, చర్మం ఎరుపు, వాపు వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుందంటున్నారు. అలాగే, కొంత మందికి కళ్ల సమస్యలు, వాటి వాసన పీల్చితే శ్వాసకోశ సంబంధ సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఇంకొందరికి తుమ్ములు ఇతర సమస్యలు వస్తుంటాయి. అలాంటపుడు వాటికి దూరంగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఏం చేయాలి :
- బజారులో కొనుగోలు చేసిన పూలను మాలలు, దండలుగా కట్టే ముందు మంచి నీటిలో కొద్దిసేపు నిల్వ ఉంచి తీసి ఆరబెట్టాలి. దీనివల్ల రసాయనాలు, రంగుల ప్రభావం తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- పరిచయం లేని వ్యక్తుల వద్ద పూలు కొనుగోలు చేస్తే నేరుగా ముక్కు వద్ద ఉంచి వాసన పీల్చొద్దట.
- రైతుల నుంచి స్వచ్ఛమైన పూలు సేకరిస్తే వాటిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచడానికి సంప్రదాయ పద్ధతులు పాటించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఒక లీటరు నీటికి ఒక చెంచా చక్కెర, రెండు చెంచాల నిమ్మరసం కలిపి కొద్ది సేపు ఆ నీటిలో ఉంచడం ద్వారా మల్లెపూలు తాజాగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
