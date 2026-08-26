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భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడలా? - ఈ టిప్స్​ పనికొస్తాయంటున్న నిపుణులు!

దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్ కోసం - సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

RELATIONSHIP TIPS
భార్యాభర్తల మధ్య బంధం (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2026 at 3:11 PM IST

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Small Habits To Massively Improve Your Relationship : ఏ బంధమైనా ప్రేమ, నమ్మకం, పరస్పర గౌరవం ఉంటేనే బలంగా ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు, ప్రేమికులు, స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఇలా ఎవరి మధ్య సంబంధమైనా కాలంతో పాటు మరింతగా బలపడాలంటే దానిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అయితే, రోజువారీ పనులు, ఒత్తిడి, అపార్థాలు, వ్యక్తిగత బాధ్యతల వల్ల ఈ రోజుల్లో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునే సమయం తగ్గిపోతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా బంధాలలో సాన్నిహిత్యాన్ని మళ్లీ పెంచుకోవచ్చు.

బంధాలు బలోపేతం కావాలంటే : దంపతులిద్దరూ ఒకరితో ఒకరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. రోజువారీ బిజీ లైఫ్‌లో కనీసం కొంత సమయమైనా ఫోన్, టీవీ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండి, ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవడానికి కేటాయించుకోవడం మంచిది. అలాగే, ఎదుటివారు చెప్పే విషయాలను మధ్యలో అడ్డుకోకుండా ఓపికగా వినడం కూడా అంతే ముఖ్యం. వారు సమస్యను పంచుకున్నప్పుడు వెంటనే పరిష్కారం చూపించడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా, మొదట వారి భావాలను, పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే బంధంలో నమ్మకం మరింత పెరుగుతుంది.

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ప్రశంసించడం : ఏ బంధంలోనైనా ప్రశంసకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఎదుటివారు చేసే చిన్న చిన్న పనులను కూడా గుర్తించి అభినందించడం వల్ల, వారి పట్ల మనకు ఎంత గౌరవం, విలువ ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది. రోజువారీ జీవితంలో 'థ్యాంక్యూ', 'నువ్వు చాలా బాగా చేశావు' వంటి చిన్న చిన్న మాటలు కూడా బంధాలపై ఎంతో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ప్రతి చిన్న విషయానికి విమర్శలు గుప్పించడం కంటే, వారిలోని మంచిని గుర్తించి అభినందించడం వల్ల బంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది.

వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ : ప్రతి వ్యక్తికీ కొంత వ్యక్తిగత సమయం, స్వేచ్ఛ చాలా అవసరం. బంధం ఉంది కదా అని ఎదుటివారి ప్రతి నిర్ణయాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించకూడదు. బదులుగా, వారి అభిరుచులు, ఇష్టాలు, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను గౌరవించడం ఒక ఆరోగ్యకరమైన సంబంధానికి ఎంతో ముఖ్యం. అదే సమయంలో, జీవితంలో తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో ఇద్దరూ పరస్పరం మాట్లాడుకుని, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం కూడా మంచిది.

చిన్న సర్ప్రైజ్‌లు : చిన్న చిన్న సర్ప్రైజ్‌లు ఇవ్వడం కూడా బంధంలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకువస్తుంది. ప్రత్యేకమైన రోజు కోసం ఎదురుచూడకుండా, అప్పుడప్పుడు చిన్న బహుమతి ఇవ్వడం, ప్రేమగా సందేశం పంపడం లేదా వారికి ఇష్టమైన పని చేయడం ద్వారా మనసులోని అనుబంధాన్ని వ్యక్తం చేయవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే, ఒక మంచి బంధం ఒక్కరోజులో ఏర్పడదు. ప్రతిరోజూ మనం చూపించే శ్రద్ధ, గౌరవం, నమ్మకం, కేటాయించే సమయమే ఆ బంధాన్ని బలంగా మారుస్తాయి. అసలు సమస్యలే లేని బంధం కంటే, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని, కలిసి పరిష్కరించుకునే బంధమే ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది. అందుకే ప్రేమను కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా, మన ప్రవర్తనలోనూ చూపించడం ఎంతో ముఖ్యం.

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