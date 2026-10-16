జంటల మధ్య అనుబంధాన్ని శాశ్వతం చేసే "స్లో డేటింగ్" - ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసా?
-ప్రేమ, పెళ్లికి సంబంధించి తొందరపాటు నిర్ణయాలు కూడా విడాకులకు కారణమట! - అందుకే ఇలాంటప్పుడు కొన్ని విషయాలు ముందుగానే తెలుసుకోవాలని సూచన!
Published : October 16, 2026 at 2:17 PM IST
Slow Dating Trend in Relation: పెళ్లి అంటే నూరేళ్ల పంట. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. చాలా కాపురాలు మూణ్ణాళ్ల ముచ్చటగానే మిగిలిపోతున్నాయి. ప్రేమ పెళ్లి లేదా పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లి ఏదైనా సరే కలిసి ఉండలేక విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. అయితే విడాకులు తీసుకోవడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నా.. తొందరపాటు నిర్ణయాలు కూడా ఈ కాలపు జంటల్లో డివోర్స్కు ఓ కారణమే అంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. అందుకే ప్రేమైనా, పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధమైనా లైఫ్ పార్టనర్ను నెమ్మదిగా, పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడమే మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే "స్లో డేటింగ్"గా పిలిచే రిలేషన్షిప్ ట్రెండ్ జంటల మధ్య అనుబంధాన్ని శాశ్వతం చేసేందుకు తోడ్పడుతుందంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రవర్తన ఎలా ఉంది?: ప్రేమలో పడిన కొత్తలో భాగస్వామిని ఇంప్రెస్ చేయాలని వాళ్లతో ప్రేమగా మాట్లాడటం, బయటికి తీసుకెళ్లడం, గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ రోజులు గడిచే కొద్దీ ఇవన్నీ మారిపోతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది ప్రవర్తనలో కూడా మార్పులొస్తుంటాయి. దీంతో మీరంటే ఇష్టం లేనట్లుగా, లెక్కలేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇష్టపడిన వ్యక్తి ఇలా ప్రవర్తిస్తే మనసు బాధపడుతుంది. అయితే ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే "స్లో డేటింగ్" మంచి ఆప్షన్ అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంటే తొలి చూపులోనే అవతలి వ్యక్తి నచ్చినా.. తమ ఫీలింగ్స్ని బయటపెట్టకుండా.. వాళ్లు ఎలాంటి వారు? వాళ్ల స్వభావం లేదా ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పడమే దీని అర్థం అని చెబుతున్నారు. అయితే ఇందుకు కనీసం మూడు నెలల పైనే సమయం పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో తరచూ కలుసుకుంటూ వాళ్ల అభిప్రాయాలు, ఇష్టాఇష్టాలు తెలుసుకోవడం, మీ గురించి ఏమీ దాచకుండా పాజిటివ్స్, నెగిటివ్స్ పంచుకోవడం, ఈ సమయంలో వాళ్ల స్పందన ఎలా ఉంటుందో గ్రహించడం వంటివన్నీ చేయాలంటున్నారు. ఈ విషయాలు అన్నీ తెలిస్తే గానీ అవతలి వ్యక్తి మన లైఫ్ పార్టనర్గా సరిపోతాడా? లేదా? అనేది అర్థం అవుతుందని.. తద్వారా ప్రేమ, పెళ్లి విషయాల్లో చక్కటి నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతామని చెబుతున్నారు.
నమ్మకం కుదిరాకే..!: వివాహ బంధం మాత్రమే కాదు ఏ రిలేషన్ అయినా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం కలగడం ముఖ్యం. అయితే ఇది అంత త్వరగా పూర్తయ్యే పని కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం, ఒకరి గురించి మరొకరు లోతుగా తెలుసుకోవడం వంటి జరిగినప్పుడే అవతలి వారిని 'నమ్మవచ్చా? నమ్మకూడదా?' అనే విషయం అర్థమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే లైఫ్ పార్టనర్ అంటే.. ఎన్నో విషయాల్లో వారి గురించి స్పష్టత రావాల్సి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అంటే 'ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నామా?', 'అవతలి వారిలో ఆధిపత్యం చెలాయించే గుణాలున్నాయా?', 'గౌరవం ఇచ్చి పుచ్చుకోగలుగుతున్నామా?', 'అవసరమైతే ఎదుటివారు తమ కోసం రాజీ పడగలుగుతారా?'.. ఇలా మొదలైన విషయాల్లో స్పష్టత తెచ్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి కాస్త లేట్ అయినా సరే ఇద్దరూ కలిసి, మాట్లాడుకున్నాక, ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం కలిగినాక మాత్రమే అడుగు ముందుకేయడం మంచిదంటున్నారు.
పూర్తిగా తెలుసుకున్నాకే: ప్రేమ.. పెళ్లి విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇంట్లో వాళ్ల తొందర కూడా ఓ కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే నూరేళ్ల జీవితానికి సంబంధించిన విషయం కనుక, దీని గురించి అంత త్వరగా తేల్చుకోవడం కరక్ట్ కాదంటున్నారు. అందుకే లవ్ మ్యారేజ్ లేదా పెద్దలు చూసిన సంబంధమైనా.. పార్టనర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే దాకా.. కొంత సమయం ఇవ్వమని ఇంట్లో వాళ్లను అడగమంటున్నారు. దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలనూ వారికి వివరించి చెప్పడం చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్లు తప్పకుండా అర్థం చేసుకుంటారని.. తద్వారా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయానికీ ఒప్పుకొంటారని వివరిస్తున్నారు.
చివరగా కాస్త ఆలస్యమైనా సరే అన్ని రకాలుగా ఆలోచించాకే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీని వల్ల మనకు నచ్చిన, మన ఆలోచనలకు దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తిని జీవితంలోకి ఆహ్వానించవచ్చని , ఫలితంగా అనుబంధమూ శాశ్వతమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
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