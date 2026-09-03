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రాత్రి వేళ నాణ్యమైన నిద్ర - చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిదట!

- స్కిన్‌కేర్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే కాదు - రాత్రి నిద్రతోనే అసలైన అందమంటున్న నిపుణులు!

Quality Sleep
Quality Sleep (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2026 at 4:43 PM IST

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Quality Sleep Skin Recovery : ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన చర్మం అనేది కేవలం స్కిన్​కేర్ ప్రొడక్ట్స్​పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. అత్యంత శక్తివంతమైన సౌందర్య చికిత్సలలో ఒకటైన నిద్రపోతున్నప్పుడు జరుగుతుంది. రాత్రి సమయంలో శరీరం రిపేర్​ మోడ్​లోకి మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కాలుష్యం, సూర్యరశ్మి, పర్యావరణ కారకాల వల్ల రోజంతా కలిగే ఒత్తిడి నుంచి చర్మం కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, తగినంత నాణ్యమైన నిద్రను పొందడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం లోపలి నుంచి మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

రాత్రి సమయంలో చర్మం రిపేర్ చేసుకోవడం : నిద్రపోతున్నప్పుడు, దెబ్బతిన్న చర్మ కణాలను బాగు చేయడానికి, వాటి స్థానంలో కొత్త కణాలను పునరుద్ధరించడానికి శరీరం పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో చర్మానికి రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుందంటున్నారు. దీనివల్ల పోషకాలు, ఆక్సిజన్ వంటివి చర్మ కణజాలాలకు మరింత సమర్థవంతంగా అందుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. రాత్రిపూట జరిగే ఈ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ చర్మం తాజాగా, ఆరోగ్యంగా కనిపించడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. చర్మ సమతుల్యతలో నిద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని MDPI పేర్కొంది.

కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది : నిద్ర కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది చర్మాన్ని దృఢంగా, మృదువుగా సాగే గుణంతో ఉంచడానికి సహాయపడే ప్రోటీన్​ అని చెబుతున్నారు. తగినంత కొల్లాజెన్ చర్మంపై ముడతలు, సన్నని గీతలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, చర్మం యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తుందట.

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చర్మం హైడ్రేట్​గా : మంచి నిద్ర వల్ల చర్మం తన సహజ తేమ సమతుల్యతను తిరిగి పొందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మీరు తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు, చర్మం తేమను బాగా నిల్వ ఉంచుకోగలుగుతుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల చర్మం మరింత మృదువుగా, కాంతివంతంగా మారడమే కాకుండా, పొడిబారడం లేదా పొట్టులా రాలడం వంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

డార్క్​ సర్కిల్స్​కు చెక్ : నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కంటి కింద ఉండే రక్తనాళాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయట. ఇది డార్క్​ సర్కిల్స్​కు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల శరీరంలో నీరు చేరి, కళ్లు ఉబ్బినట్లు కూడా అనిపించవచ్చని చెబుతున్నారు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల ముఖం మరింత ప్రకాశవంతంగా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ముడతలు, మచ్చలు మాయం : రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా పడుకోవడం వల్ల చిన్న చిన్న గీతలు, మొటిమల మచ్చలు, చర్మం కందిపోవడం, వాపులు మరింత సమర్థవంతంగా నయమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరం సహజ నివారణ ప్రక్రియలు రాత్రి సమయంలోనే అత్యంత చురుకుగా పనిచేస్తాయని అంటున్నారు. ఇది దెబ్బతిన్న చర్మం త్వరగా కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దీర్ఘకాలికంగా నిద్ర నాణ్యత సరిగా లేకపోవడం వల్ల వృద్ధాప్య లక్షణాలు పెరగడం, చర్మ రక్షణ పొర పనితీరు క్షీణించడం, బాహ్య స్వరూపం పట్ల సంతృప్తి తగ్గడం వంటి వాటితో సంబంధం కలిగి ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

ఒత్తిడి హార్మోన్లు నియంత్రణ : సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం వల్ల శరీరంలో ప్రధాన ఒత్తిడి హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కార్టిసాల్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల చర్మంలో జిడ్డు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుందని అంటున్నారు. దీంతో మొటిమలు తీవ్రమవుతాయట. చర్మం సున్నితత్వం పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. నాణ్యమైన నిద్ర హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటంలో సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల చర్మం శుభ్రంగా ఉంటుందట. సరిగా నిద్రపోని వారిలో చర్మ వృద్ధాప్య సంకేతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, చర్మ రక్షణ పొర దెబ్బతినడం లేదా అతినీలలోహిత (UV) కిరణాలు వంటి వివిధ పర్యావరణ ఒత్తిళ్ల నుంచి కోలుకోవడం నెమ్మదిగా ఉందని American Academy of Sleep Medicine పేర్కొంది.

చర్మ రక్షణ కవచాన్ని బలపరుస్తుంది : చర్మ రక్షణ కవచం బ్యాక్టీరియా, కాలుష్యం, తేమ కోల్పోకుండా మనల్ని కాపాడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్ర సమయంలో.. ఈ రక్షణ కవచం తనను తాను రిపేర్ చేసుకుంటుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల చర్మం రోజువారీ పర్యావరణ నష్టాన్ని తట్టుకునే శక్తిని పొందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో చర్మం కందిపోవడం తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.

స్కిన్​కేర్ ప్రొడక్ట్స్​ ప్రయోజనాలు : రాత్రిపూట వాడే స్కిన్​కేర్ ప్రొడక్ట్స్ నిద్రపోతున్నప్పుడు చాలా బాగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో చర్మం తనను తాను రిపేర్ చేసుకోవడం, పునరుద్ధరించుకోవడంపైనే పూర్తి దృష్టి పెడుతుందని అంటున్నారు. అందువల్ల, రాత్రిపూట అప్లై చేసుకునే మాయిశ్చరైజర్లు, సిరమ్​లు, ఇతర ట్రీట్​మెంట్స్​ చర్మంలోకి మరింత సమర్థవంతంగా శోషించబడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల వాటి ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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