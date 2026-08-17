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మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్ - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

- చర్మ రక్షణ పొర దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే.. ఉదయం పూట ఈ తప్పులు చేయొద్దట!

Skincare
Skincare (GettyImages)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 17, 2026 at 5:25 PM IST

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Morning Skincare Mistakes you Should Avoid : ఆరోగ్యకరమైన చర్మం కోసం ఉదయపు చర్మ సంరక్షణ ఎంత అవసరమో, దాన్ని సరైన పద్ధతిలో చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చాలామంది తెలియకుండానే ఉదయాన్నే ముఖానికి కఠినమైన క్లెన్సర్లు వాడటం, తగినంత రక్షణ లేని ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడం, సన్​స్క్రీన్, మాయిశ్చరైజర్లను తప్పుగా అప్లై చేయడం వంటి పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఇవి చర్మ రక్షణ పొరను దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఉదయం చర్మ రక్షణ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సన్​స్క్రీన్ రాసుకోకపోవడం : కొంతమంది వాతావరణం చల్లగా ఉందని లేదా ఎండ లేదు కదా అని సన్​స్క్రీన్ రాసుకోవడం మానేస్తుంటారు. అయితే, వర్షం కురుస్తున్నా, మబ్బులు పట్టినా కూడా సన్​స్క్రీన్​ను తప్పనిసరిగా వాడాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, యూవీ కిరణాల ప్రభావం వల్ల చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు, వయసు పైబడినట్లు కనిపించడం, చర్మం దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. వాతావరణం లేదా సీజన్ ఏదైనా, ప్రతిరోజూ సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేయడం తప్పనిసరి అని mayoclinic పేర్కొంది.

ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్​ను ఉపయోగించడం : విటమిన్ సి, ఎక్స్​ఫోలియేటింగ్ యాసిడ్స్, రెటినాయిడ్స్ వంటి పలు రకాల యాక్టివ్ ఇంగ్రిడియంట్స్​ను కలిపి వాడటం వల్ల చర్మం దెబ్బతినవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చర్మానికి మైల్డ్ క్లెన్సర్​, మాయిశ్చరైజర్, సన్​స్క్రీన్​లతో కూడిన సాధారణ చర్మ సంరక్షణ విధానం సరిపోతుందంటున్నారు. అయితే, చర్మ సమస్యలు, అవసరాలను బట్టి అదనపు యాక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్​ను అలవాటు చేసుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

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ఎక్కువగా ఫేస్​వాస్ చేసుకోవడం : ముఖాన్ని మరీ తరచుగా కడగడం లేదా గాఢత ఎక్కువ ఉన్న క్లెన్సింగ్ ప్రొడక్ట్స్​ను ఉపయోగించడం వల్ల చర్మానికి సహజంగా ఉండే రక్షణ పొర దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల చర్మం డీహైడ్రేషన్​కు గురికావటం, మంట లేదా దురద పుట్టడం, సెన్సిటివిటీ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. రోజుకు మూడుసార్ల కంటే ఎక్కువగా ముఖం కడుక్కుంటే మొటిమలు వచ్చే (లేదా పెరిగే) అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని researchgate పేర్కొంది.

జిడ్డు చర్మమైనా : జిడ్డు చర్మం ఉన్నవారు పదే పదే ముఖాన్ని కడగాల్సిన పని ఉండదని, చర్మ పొడిబారడం అనేది కూడా ఉండదని అనుకుంటారు. దీంతో మాయిశ్చరైజర్‌తో పనిలేదని భావిస్తారు. కానీ, ఏ చర్మం వారికైనా రక్షణ అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చర్మంలో తేమ తగ్గడమనేది లోతుగా కణాల నుంచి మొదలవుతుందని, అది అందరికీ త్వరగా బయటపడదని అంటున్నారు. దీన్నే 'మైక్రో డ్యామేజింగ్‌' అని పిలుస్తారట. కాబట్టే వీళ్లలో వైట్‌హెడ్స్, దద్దుర్లు వంటివి రావొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. వాటి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మాయిశ్చరైజర్‌ తప్పకుండా రాసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. కాకపోతే జిడ్డును పెంచని రకాలను ఎంచుకుంటే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.

ప్రొడక్ట్స్​ను తప్పుగా ఉపయోగించడం : చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులను సాధారణంగా పలచగా ఉండే వాటి నుంచి చిక్కగా ఉండే వాటి క్రమంలో రాసుకోవాలని clevelandclinic పేర్కొంది. అంటే, మొదట క్లెన్సర్​, తర్వాత సీరమ్, ఆపై మాయిశ్చరైజర్​, చివరగా సన్​స్క్రీన్ ఉపయోగించాలని తెలిపింది.

ఎక్కువగా స్క్రబ్ ఉపయోగించడం : ముఖాన్ని ప్రతిరోజూ స్క్రబ్ చేయడం వల్ల చర్మానికి సూక్ష్మమైన హాని జరిగి, ఎరుపుదనం లేదా సెన్సిటివిటీ పెరగవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముఖాన్ని గట్టిగా రుద్దడం కంటే, చర్మతత్వానికి సరిపోయే విధంగా మృదువుగా ఎక్స్​ఫోలియేట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు.

మెడను నిర్లక్ష్యం చేయడం : చర్మ సంరక్షణ అనేది కేవలం గడ్డం వరకే ఆగిపోకూడదట. ముఖ్యంగా, నల్లటి మచ్చలు లేదా వయసు పైబడినట్లు కనిపించడం వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు.. సన్​స్క్రీన్, మాయిశ్చరైజర్​ను మెడ, చెవులు, సూర్యరశ్మి నేరుగా పడే ఇతర భాగాలకు కూడా తప్పనిసరిగా రాసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సోషల్​ మీడియా ట్రెండ్​ను అనుసరించడం : సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న చర్మ సంరక్షణ ట్రెండ్స్​ అన్ని రకాల చర్మతత్వాలకు సరిపోవాలని లేదట. మొటిమలు తగ్గకుండా వేధించడం, నల్లటి మచ్చలు, చర్మం ఎర్రబడటం లేదా మంట వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు.. ట్రెండింగ్​లో ఉన్న ఉత్పత్తులను వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

క్రమబద్ధంగా ఉపయోగించడం : ఎక్కువ రకాల ఉత్పత్తులు అసలు ఎందుకు వాడుతున్నామో తెలియకుండా ఉపయోగించడం కంటే.. మీ చర్మతత్వానికి సరిపోయే ఒక క్రమబద్ధమైన చర్మ సంరక్షణ విధానాన్ని అనుసరించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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