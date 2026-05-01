చర్మ సంరక్షణ విషయంలో - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
- పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్పర్ట్స్! - ఇవి పాటిస్తే ముఖం తాజాగా ఉంటుందట
Published : May 1, 2026 at 3:30 PM IST
Skin Care Common Mistakes : ప్రతి ఒక్కరూ చర్మం అందంగా, కాంతివంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా, మహిళలు తమ చర్మ సౌందర్యం కోసం మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ వాడుతుంటారు. అయినా, కొన్నిసార్లు చర్మం జిడ్డుగా, కళావిహీనంగా తయారవుతుంది. దీనికి జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, వాతావరణం మార్పులు ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, చర్మం డ్యామేజ్ కావడానికి.. ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. చర్మాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలనే క్రమంలో డైలీ తెలిసో తెలియకో మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు కూడా కారణమని పేర్కొంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పరిమితికి మించి ఉత్పత్తులను వాడటం : వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను ఒకేసారి ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం త్వరగా మెరుగుపడుతుందని అనిపించవచ్చు. అయితే, పరిమితికి మించి వాడటం వల్ల మన చర్మంపై సహజంగా ఉండే రక్షణ పొర దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల చర్మం తర్వగా పొడిబారిపోతుందట. బయటి బ్యాక్టీరియా, కాలుష్యం సులభంగా చర్మంలోకి ప్రవేశిస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉండే ఉత్పత్తులు వాడటం వల్ల చర్మం మొద్దుబారిపోవడం, ఎర్రగా మారడం లేదా రాష్ రావడం వంటి సమస్యలు రావొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులను మితిమీరి వాడటం.. ఇది తీవ్రమైన చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తుందని sciencedirect పేర్కొంది.
జుత్తు కుదుళ్లు బలంగా ఉండాలంటే - నిపుణులు సూచిస్తున్న సింపుల్ చిట్కాలివి!
మెడను నిర్లక్ష్యం చేయడం : చాలామంది చర్మ సంరక్షణ పద్ధతులు కేవలం ముఖం వరకు మాత్రమే శ్రద్ధ చూపిస్తారు. కానీ, మెడ కూడా వాతావరణ కాలుష్యానికి ప్రభావితమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెడ భాగంలో కూడా పొడిబారడం లేదా వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిపై కూడా తగిన జాగ్రత్తలు అవసరమని సూచిస్తున్నారు.
తరచూ ముఖాన్ని తాకడం : చేతుల్ని పదేపదే ముఖానికి తాకించే అలవాటు కొందరికి ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల చేతులకున్న క్రిములు, మురికి ముఖం పైకి చేరి మొటిమలకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ముఖం కడుక్కునేటప్పుడు తప్ప అసలు చేతుల్ని ముఖానికి తాకించకుండా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగించడం : చలిగా ఉన్న రోజుల్లో వేడినీటి స్నానం చాలా హాయినిస్తుంది. కానీ, వేడి నీరు చర్మంలోని తేమను తగ్గిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ముఖం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పొడిబారిపోవడమే కాకుండా, మరింత సున్నితంగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ మార్చడం : చర్మ సంరక్షణ కోసం కొత్త కొత్త బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ నిరంతరం వస్తూనే ఉంటాయి. దీంతో చాలామంది వారానికో బ్యూటీ ప్రొడక్ట్ మారుస్తూ ఉంటారు. అయితే, కొత్త ఉత్పత్తులకు చర్మం అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తరచూ మార్చడం వల్ల, అసలు అది ఉపయోగపడుతుందో? లేదో? గుర్తించలేమంటున్నారు.
రాత్రికి రాత్రే ఫలితాలను ఆశించడం : చర్మ సంరక్షణకూ సమయం పడుతుంది. కొన్ని ఉత్పత్తుల ప్రభావం కనిపించడానికి వారాల సమయం పట్టవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తక్షణ ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తే, త్వరగా నిరాశ చెంది వాడటం మానేయవచ్చు లేదా పనిచేసే లోపే వేరే దానికి మారిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.
మేకప్ బ్రష్లను శుభ్రం చేయడం : మేకప్ బ్రష్లలో మేకప్ అవశేషాలు, నూనె, ధూళి పేరుకుపోతాయి. వాటిని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయకపోతే, ఆ మురికి తిరిగి చర్మంలోకి ప్రవేశిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అనవసరమైన చర్మ సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి బ్రష్లను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కురుల అందానికి కుంకుడు కాయ - జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందట!
రాత్రి పడుకునే ముందు ఇలా చేస్తే - ముఖం అందంగా మెరిసిపోతుందట!