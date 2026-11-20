చిన్న వయసులోనే చర్మంపై ముడతలా? - ఈ తప్పులే కారణమంటున్న నిపుణులు!
Skin Wrinkles at Young Age: వృద్ధాప్యంలో రావాల్సిన ముడతలు చిన్న వయసులోనే - అందుకు గల కారణాలు తెలుసుకుని, తగిన జాగ్రత్తలు చర్మం విషయంలో - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
Published : November 20, 2026 at 2:32 PM IST
చర్మంపై ముడతలు అంటే గతంలో 50 సంవత్సరాల పైబడిన వారిలో కనిపించేవి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారాయి. చిన్న వయసులో ఉన్నవారు కూడా ఈ సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీంతో నలుగురిలోకి వెళ్లాలన్నా నమోషిగా భావిస్తున్నారు. అయితే ముఖంపై ముడతలు రావడానికి కాలుష్యం, ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపం వంటి కారణాలు చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటితో పాటు మన రోజువారీ జీవితంలో చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు కూడా ఈ ముడతలకు కారణమవుతాయంటుని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మోతాదుకు మించి వద్దు: వివిధ కారణాల చేత రోజువారీ డైట్లో పంచదారను నేరుగా లేదా ఆహార పదార్థాల రూపంలో తీసుకుంటుంటారు. అయితే చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా కొంతమందిలో చర్మం ముడతలు పడడానికి కారణమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మోతాదుకు మించి చక్కెరను తీసుకోవడం వల్ల చర్మం మృదుత్వాన్ని కోల్పోయి ముడతలు పడడం ప్రారంభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి దీనిని మానుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
వాటిని పూర్తిగా దూరం పెట్టద్దు: సన్నగా, నాజుగ్గా కనిపించాలని చాలా మంది కొవ్వు పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటుంటారు. అయితే చర్మం అందంగా, మృదువుగా కనిపించడానికి తగిన పరిమాణంలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటి ద్వారా లభించే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు శరీరానికి అవసరమని, ఈ ఆమ్లాలు చర్మం యవ్వనంగా ఉండేందుకు దోహదపడతాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఇవి మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి కూడా తోడ్పడతాయని, గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయంటున్నారు. అందుకే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వు పదార్థాలనూ అవసరమైన మేరకు ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఒక పక్కకే నిద్రపోతున్నారా?: చిన్న వయసులోనే చర్మంపై ముడతలు ఏర్పడటానికి నిద్రపోయే విధానం కూడా ఒక కారణమంటే నమ్ముతారా? కానీ ఇది నిజం అంటున్నారు నిపుణులు. స్లీపింగ్ పొజిషన్ కూడా చర్మం ముడతలు పడడానికి కారణం కావచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే చాలామందికి ఒక పక్కకే తిరిగి నిద్రపోయే అలవాటు ఉంటుందని.. ఇలా రోజూ ఒకే దిశలో నిద్రపోవడం వల్ల ఆ వైపు ఉన్న చర్మం మృదుత్వాన్ని కోల్పోతుందంటున్నారు. అలాగే చాలామంది చెంపలను దిండుకు ఆనించి నిద్రపోతుంటారని...దీని వల్ల ముఖ చర్మం ఒత్తిడికి గురై ముడతలు పడే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అందుకే చెంపను కాకుండా తలను దిండుకు ఆన్చి నిద్రపోవాలని సూచిస్తున్నారు.
బ్రాండ్ ఒక్కటే సరిపోదు: చాలా మంది బ్రాండ్ని బట్టి సబ్బు ఉపయోగిస్తుంటారు. అంతేతప్ప ఆ సబ్బు చర్మానికి సరిపడుతుందా లేదా అని ఆలోచించరు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల కూడా ఒక్కోసారి చర్మం ముడతలు పడే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని రకాల సబ్బులను ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం పొడిబారినట్లుగా తయారవుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే శరీరతత్వానికి సరిపోయే సబ్బును ఎంచుకోవాలని.. ఈ విషయంలో అవసరమైతే సౌందర్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.
సన్స్క్రీన్ కూడా: కొంతమంది సౌందర్య ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉంటారు. ఇందులో భాగంగా సన్స్క్రీన్ను కూడా ఉపయోగించరు. అయితే చర్మం ముడతలు పడడానికి సూర్యరశ్మిలోని అతినీలలోహిత కిరణాలు కూడా కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, బయటకు వెళ్లినప్పుడు చర్మతత్వానికి సరిపడే సన్స్క్రీన్ను ముఖానికి అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-secrets/anti-aging/reduce-premature-aging-skin
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చలికాలంలో జుట్టు రాలే సమస్యలు రాకూడదంటే! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
చలికాలంలో పెదాలు 'డ్రై' గా మారుతున్నాయా? - ఈ సహజ పద్ధతులతో సమస్య సాల్వ్!