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తప్పక చినుకుల్లో తడవాల్సి వస్తే?! - చర్మ సమస్యలపై హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు!

సీజనల్​ వర్షాలతో చర్మ సమస్యలు - చర్మ రక్షణకు పలు సూచనలు

Skin Care Tips
Skin Care Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 3:43 PM IST

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Skin Care Tips in Rainy Season : వానాకాలం ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుండొచ్చు. కానీ కొన్ని చర్మ సమస్యలనూ మోసుకొస్తుంది. గాలిలో తేమ పెరగటం, దుస్తులు తడవటం వంటివి మొటిమలు, ఫంగల్ ఇన్​ఫెక్షన్లకు అనువైన వాతావరణం కల్పిస్తుంది. వర్షాకాలంలో చిన్న చర్మ సమస్య కూడా త్వరగా ఎక్కువవుతుంది. కాబట్టి, చర్మాన్ని కాపాడుకోవటానికి శ్రద్ధ చూపాలంటున్నారు నిపుణులు. తేలికైన సంరక్షణ పద్ధతులు, పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవటం ద్వారానే దీన్ని సాధించే వీలుందని చెబుతున్నారు.

చర్మ రక్షణ : మన చర్మంలోని సెబేషియస్ గ్రంథుల నుంచి లేత పసుపు రంగులో ఉండే నూనె, సీబమ్ (జిగురు పదార్థం) ఉత్పత్తి అవుతుంటుంది. ఇది కొవ్వులు, ఇతర సహజ రసాయనాలతో కలిసి పొరలా ఏర్పడి, చర్మాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. అయితే, గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది మరింతగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనివల్ల చర్మం జిడ్డుగా తయారువుతుంది. ఇలాంటప్పుడు తేలికైన, జెల్ మాయిశ్చరైజర్లు వాడుకోవటం మేలు. ఇవి చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారకుండా, చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోకుండా ఉంటాయి.

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మొటిమల తీవ్రత : మొటిమలు ఎక్కువైనట్టయితే సోషల్ మీడియా టిప్స్ లేదా రకరకాల నాటు పూత మందులతో ప్రయోగాలు చేయొద్దు. వీటిని మరీ ఎక్కువగా వాడితే తేమ వాతావరణంలో చర్మం ఇంకా చికాకు పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మొటిమలు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

దుస్తుల పరిశుభ్రతతో : ఒకవైపు వాతావరణంలో తేమ పెరగటం, మరోవైపు ఎండ తక్కువగా కాయటం వల్ల వర్షాకాలంలో ఫంగల్ ఇన్​ఫెక్షన్లు పెరుగుతుంటాయి. అందువల్ల దుస్తులను తరచూ ఉతకడం, అవి పూర్తిగా ఆరిపోయాకే ధరించటం, లో దుస్తులను రోజూ మార్చటం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

దోమల బెడద నుంచి : వానాకాలంలో నిల్వ ఉండే నీరు, అధిక తేమ కారణంగా దోమలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఇక చీకటి పడ్డాక ఇబ్బడి ముబ్బడిగా దాడి చేస్తుంటాయి. అందుకే, కాళ్లు, చేతులు పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు ధరించటం ద్వారా దోమల నుంచి, వీటి కాటుతో తలెత్తే దురద నుంచి రక్షించుకోవచ్చు.

వర్షంలో తడిస్తే : అలాగే బయటకు వెళ్లినప్పుడు వర్షంలో తడవటానికి తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఇంటికి వచ్చాక తడిచిన దుస్తులను మార్చుకోవాలి. తలను శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. ముఖ్యంగా గజ్జి వంటి సమస్యలుంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత పొడిగా తుడుచుకొని మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X23001707

https://www.cdc.gov/mosquitoes/prevention/index.html

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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Last Updated : July 28, 2026 at 3:43 PM IST

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