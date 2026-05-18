చిన్నారుల్లో చర్మ సమస్యలా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

- పిల్లల్లో కామన్​గా ఎదురయ్యే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే! - ముందుగా గుర్తించి జాగ్రత్త పడాలని సూచన!

Published : May 18, 2026 at 10:14 AM IST

Skin Problems in Kids and How to Overcome : చిన్నపిల్లల చర్మం ముట్టుకుంటే కందిపోయేంత మృదువుగా, దూదిపింజ అంత సుతిమెత్తగా ఉంటుంది. అందుకే కాస్త ఎండ తగిలినా కందిపోవడం, చల్లటి వాతావరణంలో పొడిబారిపోతుందట. అంతేకాదు, వారి చర్మం వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లకు కూడా త్వరగా లోనయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇందుకు వారి చర్మం కింద లిపిడ్లు తక్కువగా, ఆమ్ల స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండడమే ముఖ్య కారణమంటున్నారు. తద్వారా వారి చర్మం మరింతగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుుతున్నారు. అయితే, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇలాంటి చర్మ సమస్యల నుంచి చిన్నారుల్ని కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లల్లో ఎదురయ్యే చర్మ సమస్యలేంటి? వాటి నుంచి పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చిన్నచిన్న పొక్కులు : పుట్టినప్పుడు ఎంతో సున్నితంగా ఉండే చర్మం కొన్ని రోజులయ్యాక ఆ మృదుత్వాన్ని కోల్పోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు వాతావరణ మార్పులే ప్రధాన కారణమట. అయితే, కొంతమంది చిన్నారుల్లో బుగ్గలు, గడ్డం, నుదురు వంటి భాగాల్లో చిన్నచిన్న పొక్కులు, గుల్లల్లా వస్తుంటాయంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు చర్మాన్ని గోరువెచ్చటి నీళ్లతో రోజుకు రెండు మూడు సార్లు మృదువుగా తుడవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటప్పుడు సబ్బులు లేదా లోషన్లు వాడకపోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, మొటిమల కోసం పెద్దవాళ్లు వాడే క్రీమ్స్, ఆయింట్​మెంట్స్ అసలు వాడకూడదని పేర్కొంటున్నారు. వాటి నివారణకు డాక్టర్ సలహా మేరకు సురక్షితమైన బేబీ ఉత్పత్తులు ఉపయోగించడం మంచిదట. చర్మపు రక్షణ పొర అభివృద్ధి చెందే సమయంలో చర్మం పనితీరు దెబ్బతినడం, చర్మం రసాయన నష్టం, సూక్ష్మజీవుల సంక్రమణలు, చర్మ వ్యాధులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ఇది శిశువు సాధారణ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

డైపర్లు మార్చకపోయినా : డైపర్ రాష్ అనేది పిల్లలకు వచ్చే దద్దుర్లలో అత్యంత సాధారణమైనదని clevelandclinic పేర్కొంది. ఎక్కువ సేపు డైపర్లు వేసే ఉంచడం, నిర్ణీత సమయాల్లో వాటిని మార్చకపోవడం వంటివి అక్కడి చర్మ ఆరోగ్యం దెబ్బతినేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, అక్కడి చర్మం ఎరుపెక్కడం, దురద, మంట వంటివన్నీ పిల్లలకు విపరీతమైన అసౌకర్యం కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఈ సమస్య తలెత్తకుండా ముందు జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందాలన్నా, నిర్ణీత సమయాల్లో డైపర్లు మార్చాలంటున్నారు. అలాగే, అక్కడి చర్మం ఎప్పుడూ పొడిగా, శుభ్రం ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

కుదుళ్లలో ఈ సమస్య రాకుండా : కొంతమంది చిన్నారుల్లో జుట్టు కుదుళ్ల చర్మం కూడా పొడిబారిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి వాతావరణంతోపాటు జన్యుపరమైన సమస్యలు కూడా కారణం కావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఇదిలాగే కొనసాగితే కుదుళ్లలో చర్మం పసుపు లేదా తెలుపు రంగులో ప్యాచెస్​లా కూడా అయ్యే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీన్నే 'క్రాడిల్ క్యాప్' అని అంటారు. అయితే, దీని నుంచి బయటపడాలంటే... డాక్టర్లు సలహా మేరకు షాంపూను మార్చడం, నూనెతో కుదుళ్లకు చక్కటి మసాజ్ చేయడం, నిర్ణీత వ్యవధుల్లో చిన్నారులకు తలస్నానం చేయించడం వంటి చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఎప్పటికప్పుడు డాక్టర్​ను సంప్రదిస్తూ వారు సూచించిన సలహాలు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. క్రెడిల్ క్యాప్​లో చర్మంపై జిడ్డుగా కనిపించే పసుపు రంగు పొలుసులతో కూడిన ఎరిథెమాటస్ ఫలకాలుగా ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

ఈ క్రమంలో చిన్నారులకు ఎలాంటి చర్మ సంబంధిత సమస్య వచ్చిన కూడా వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి తగిన చికిత్స అందించాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా మొదట్లోనే సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అంతేకానీ, సొంత వైద్యం మాత్రం చేయవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

