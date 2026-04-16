ఎండాకాలంలో చర్మ సమస్యలా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- వేసవిలో చర్మ ఆరోగ్యం కోసం పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Published : April 16, 2026 at 3:56 PM IST
Summer Skin Care Home Remedies : ఎండకాలంలో విపరీతమైన చెమట, డీ-హైడ్రేషన్ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. చర్మం పదేపదే జిడ్డుగా మారుతుంది. చెమటకాయలు కూడా వేధిస్తుంటాయి. వీటికి తోడు సన్బర్న్, ట్యాన్ వంటి సమస్యలూ అందాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ముఖ్యంగా, ముఖం, మెడ, చేతులు, వీపుపై వీటి తాలూకు మచ్చలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఓట్స్తో : స్నానం చేసే నీటిలో ఓట్స్ కలుపుకోవడం ద్వారా ఎండాకాలంలో ఎదురయ్యే చర్మ సంబంధిత సమస్యల నుంచి చాలా వరకు ఉపశమనం లభిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఓట్స్ చర్మంపై మూసుకుపోయిన స్వేద గ్రంధులు తెరచుకునేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. తద్వారా చెమటకాయలు తగ్గడంతో పాటు వాటి వల్ల కలిగే దురద, మంట వంటివి తగ్గుముఖం పడతాయని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, స్నానం చేయడానికి ఉపయోగించే బకెట్ గోరువెచ్చని నీటిలో కొన్ని ఓట్స్ వేసి కాసేపు నాననివ్వాలట. బాత్టబ్లో స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ చిట్కాను పాటిస్తే మరింత మెరుగైన ఫలితం పొందచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఓట్స్కు యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయని, దీనిని వాడటం వల్ల దురద, అటోపిక్ డెర్మటైటిస్, మొటిమల వంటి దద్దుర్లు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి వివిధ రకాల చర్మ సంబంధిత తాపజనక వ్యాధులపై ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఐస్క్యూబ్స్తో : చెమటకాయలు, వాటి వల్ల వచ్చే దురద, మంట వీటి నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఇంట్లో లభ్యమయ్యే ఐస్క్యూబ్స్ని ఉపయోగిస్తే చాలంటున్నారు నిపుణులు. కాటన్ లేదా మెత్తని వస్త్రంలో కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దానిని మూటలా కట్టి దాంతో సమస్య ఉన్న ప్రదేశంలో మృదువుగా అద్దుకోవాలని చెబుతున్నారు. తరచూ ఇలా చేస్తే ఉపశమనం లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఐస్క్యూబ్స్ ముఖంలోని రక్తనాళాలను సంకోచింపజేస్తుంది, దీనివల్ల చర్మ రంధ్రాలు, ముడతలు తగ్గి, చర్మం కాంతివంతంగా, ప్రకాశవంతంగా, తేజోవంతంగా కనిపిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
ముల్తానీ మట్టితో : సూర్యరశ్మిలోని అతినీలలోహిత కిరణాల కారణంగా ట్యాన్, సన్బర్న్ వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వాటి నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ముల్తానీ మట్టి చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం రెండు చెంచాల ముల్తానీ మట్టిలో సరిపడా రోజ్వాటర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సమస్య ఉన్న ప్రదేశంలో ఈ మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసి పూర్తిగా ఆరేంత వరకు అలాగే ఉంచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత చల్లని నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాన్ని పొందచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ముల్తానీ మట్టికి బదులుగా గంధం లేదా చందనం కూడా ఉపయోగించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ముల్తానీ మట్టి చర్మంపై ఉన్న మురికిని, అదనపు నూనెను తొలగిస్తుందని The Open Dermatology Journal ప్రచురించింది. అంతేకాకుండా, చర్మం తాజాగా, కాంతివంతంగా, మెరిసే చర్మాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొంది.
కీరాదోసతో : కీరాదోసని ముక్కలుగా కోసి సమస్య ఉన్న ప్రాంతంలో వాటితో రుద్దడం లేదా కీరాదోసను మెత్తని గుజ్జులా చేసి ట్యాన్, చెమట కాయలు, సన్బర్న్ ఉన్న ప్రాంతంలో పూతలా అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత 15 నుంచి 20 నిమిషాలు ఆరనిచ్చి శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే సమస్యలు తొలగిపోవడంతోపాటు చర్మానికి చల్లదనం కూడా అందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
అయితే, ఈ చిట్కాలు సహజ సిద్ధమైనవే అయినప్పటికీ, చర్మతత్వానికి సరిపడతాయో లేదో ఓసారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
