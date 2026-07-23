వర్షాల్లో చర్మ సంరక్షణకు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
- సీజనల్ వర్షాలతో చర్మ సమస్యలు - ఆరోగ్య రక్షణకు పలు సూచనలు
Published : July 23, 2026 at 5:26 PM IST
Beauty Tips in Rainy Season : వర్షాన్ని ఆస్వాదించడమంటే ఎవరికైనా ఇష్టమే! అయితే, దీనివల్ల అందంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, అప్పటికప్పుడే ఎండగా ఉండడం, వర్షం పడడం, హ్యుమిడిటీ స్థాయిలు ఎక్కువవడం ఇలా వెను వెంటనే మారే వాతావరణ పరిస్థితులు అందాన్ని దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు. అయితే, కొన్ని ఫేస్ప్యాక్లు వేసుకోవడం వల్ల ఈ కాలంలో చర్మాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
రోజ్వాటర్తో : పావుకప్పు రోజ్వాటర్ని తీసుకొని దానికి టేబుల్ స్పూన్ చందనం పొడి, పావు చెంచా పసుపుని జత చేసి బాగా కలపాలట. ఈ మిశ్రమాన్ని ఫేస్కి అప్లై చేసుకొని 30 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ప్యాక్ వేసుకోవడం వల్ల ట్యాన్, పొక్కులు లాంటివి తొలగిపోయి ముఖం నిగారింపును సంతరించుకుంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పసుపు, చందనంలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు చర్మ సంబంధింత అలర్జీలు రాకుండా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. పసుపు వర్ణద్రవ్య మార్పులు, చర్మ ముడతలు, సూర్యరశ్మి (UV కిరణాలు) వల్ల చర్మానికి జరిగే తీవ్రమైన నష్టం,సన్ స్పాట్స్ వంటి చర్మ పరిస్థితుల రూపాన్ని కర్కుమిన్ జెల్ మెరుగుపరుస్తుందని Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology పేర్కొంది.
గ్రీన్ టీతో : రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గ్రీన్ టీ పొడి తీసుకోవాలట. దీనికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, రెండు చుక్కల బాదం నూనె జత చేసి కలిసే వరకు బ్లెండర్లో వేసి బ్లెండ్ చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి, మెడకు బాగా పట్టించాలట. ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేసుకోవాలంటున్నారు. లేకపోతే బాదం నూనెకు బదులు మీ చర్మతత్వానికి సరిపడే ఇతర అత్యవసర నూనెల్ని సైతం ఉపయోగించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకోవడం వల్ల దురద, ఇతర చర్మ సంబంధింత సమస్యలు దరిచేరవని సూచిస్తున్నారు.
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పుదీనాతో : గుప్పెడు పుదీనా ఆకులను తీసుకొని మెత్తగా చేసుకోవాలట. అరటిపండులో సగభాగాన్ని తీసుకొని దాన్ని కూడా మెత్తగా చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రెండింటినీ బ్లెండర్లో వేసి పేస్ట్లా చేసుకొని ముఖానికి అప్లై చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఫేస్ప్యాక్ బాగా ఆరిన తర్వాత చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అరటి చర్మానికి పోషణనిచ్చి తేమను కోల్పోకుండా చేస్తుందట. అలాగే, బ్యాక్టీరియా నుంచి చర్మాన్ని రక్షించే గుణాలు పుదీనాలో ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు. అరటిపండు ముడతలు, సన్నని గీతల రూపాన్ని తగ్గిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
ముల్లంగితో : ఇందులో సహభాగం తీసుకొని దాన్ని మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కొద్దిగా నిమ్మరసం జత చేసి బాగా కలుపుకోవాలంటున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి రాసుకొని 10 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలని తెలియజేస్తున్నారు. తర్వాత కాసేపు మృదువుగా మసాజ్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అనంతరం గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల ముఖ చర్మానికి రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుందట. నిమ్మలో ఉన్న విటమిన్ సి చర్మానికి పోషణ నివ్వడంతో పాటు అలర్జీలు రాకుండా చూస్తుందని చెబుతున్నారు. ముల్లంగిలో ఉన్న సుగుణాలు ముఖ సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహకరిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
కోడిగుడ్డు తెల్లసొనతో : గుడ్డులోని తెల్లసొనకు చెంచా తేనె జత చేసి బ్లెండ్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి దట్టంగా పట్టించాలని చెబుతున్నారు. ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమం క్లెన్సర్గా పనిచేసి ముఖాన్ని శుభ్రం చేస్తుందట. అంతేకాదు, జిడ్డుదనాన్ని తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
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