ముఖంతో పాటు "మెడ" కూడా అందంగా కనిపించాలా? - ఈ టిప్స్తో చక్కని సౌందర్యం!
Skin Care Tips for Healthy Neck: అందం కోసం ముఖంపై పెట్టే శ్రద్ధ మెడపై పెట్టని ప్రజలు - ఫలితంగా మెడ చుట్టూ నల్లటి వలయం, ముడతలు, పొక్కులతో కాంతి విహీనంగా చర్మం!
Published : November 25, 2026 at 7:11 PM IST
అందంగా కనిపించడంలో ముఖం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే ఫేస్కు ఎన్నో రకాల క్రీములు, ప్యాక్లు వాడతుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా, మెడ విషయానికి వచ్చేసరికి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే వయసులో ఉన్నప్పుడు పెద్దగా తేడా తెలియకపోయినా, వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆ ప్రభావం మెడ మీద బాగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా మెడ చుట్టూ నల్లటి వలయం, సన్నటి ముడతలు, చిన్న చిన్న పొక్కులతో చర్మం కాంతి విహీనంగా తయారవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మెడ సౌందర్యాన్ని తిరిగి పెంపొందించుకోవచ్చంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి: ముఖంపై ఉండే చర్మం కన్నా మెడ చర్మం చాలా పల్చగా, సున్నితంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఎక్కువ గాఢత కలిగిన సబ్బులను వాడకూడదని వివరిస్తున్నారు. వీలైనంత వరకు కెమికల్స్ లేని సబ్బు లేదా బాడీ వాష్లను ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఫేస్ను క్లీన్ చేసుకునే ప్రతిసారీ మెడను కూడా శుభ్రపరచుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
స్క్రబ్ తప్పనిసరి: చెమట వల్ల, నిత్యం ధరించే ఆభరణాల వల్ల మెడపై చాలా త్వరగా మురికి చేరుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే దీనిని తొలగించుకునేందుకు సబ్బులు వాడితే మురికి కేవలం పైపైనే పోతుందంటున్నారు. ఒకవేళ మురికి పోయినా, చర్మ రంధ్రాల్లో పేరుకున్న మలినాలు పోవాలంటే స్క్రబ్బర్ తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం వేసుకునే ఆభరణాలను కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇక వారానికి రెండుసార్లు స్క్రబ్బర్ వాడాలని సూచిస్తున్నారు.
నెక్ ప్యాక్: ముఖం అందంగా కనిపించాలని ఫేస్ ప్యాక్ వాడుతుంటారు. అయితే ఫేస్ ప్యాక్ వాడుతున్న ప్రతిసారీ మెడకి కూడా ప్యాక్ వేసుకోవడం తప్పనిసరి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాగా పండిన అరటి పండు, లేదా గుమ్మడి పండు, బొప్పాయి గుజ్జుతో ప్యాక్ వేసుకుని 20 నిమిషాల తర్వాత కడగడం వల్ల చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
టోనింగ్: ముఖంపై చర్మానికి టోనర్ వాడేటప్పుడు మెడకు కూడా టోనర్ అప్త్లె చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అయితే మెడకి టోనర్ రాసుకునేప్పుడు నేరుగా చేతి వేళ్లును ఉపయోగించకుండా, దూదిని వాడాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే సన్స్క్రీన్ను కేవలం ముఖానికే కాకుండా మెడకు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
మెడ చుట్టూ నలుపును తగ్గించే సహజ చిట్కాలు:
టమాట: మెడ చుట్టూ ఏర్పడిన నలుపుదనాన్ని పోగొట్టడంలో ఈ హోమ్ రెమిడీ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా టమాట రసం, కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం, కాస్త తేనె వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని.. ఆ మిశ్రమాన్ని మెడకు అప్లై చేయాలంటున్నారు. అరగంట పాటు అలాగే ఉంచి ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగితే.. ఆ పదార్థాల్లోని పోషకాలు మెడ మీద నలుపును తగ్గిస్తాయంటున్నారు.
కీరాదోస: దీనితో కొద్దిరోజుల్లోనే నల్లగా మారిన మెడను తెల్లగా మెరిపించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న సైజ్ కీరాను తీసుకుని జాగ్రత్తగా తురుముకోవాలని.. ఆపై ఆ తురుముతో నల్లగా మారిన మెడ భాగంలో పావుగంట పాటు మసాజ్ చేసుకోవాలంటున్నారు. అనంతరం గోరువెచ్చని వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా కీరాదోస మంచి క్లెన్సర్లా పనిచేసి మెడ చర్మంపై పేరుకున్న మురికిని పోగొట్టడమే కాకుండా.. అవసరమైన తేమనందించి స్కిన్ని నిగనిగలాడేలా చేస్తుందంటున్నారు. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో కొంతమందికి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా మెడ నల్లగా మారుతుంటుందని.. అలాంటివారు అందుకు తగిన చికిత్స తీసుకోవడం మేలంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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