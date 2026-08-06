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డోపమైన్ సహజంగా పెరగాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!

- మెదడుకు సహజ ఉత్తేజం అందించాలంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​ - ఈ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సూచన

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2026 at 2:14 PM IST

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Easy Ways To Boost Dopamine : తెల్లవారుతున్న వేళ సూర్యుడి లేలేత కిరణాల కంటే ముందే, మనిషి కళ్లపై స్మార్ట్​ఫోన్ కృత్రిమ వెలుగులు పడుతున్నాయి! అలా నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి కనురెప్పలు వాలే వరకు నోటిఫికేషన్​ల మోత, సోషల్ మీడియా లైకుల వేటలోనే చాలామంది బతుకు బండి సాగుతోంది. ఈ డిజిటల్ మాయాజాలం మన మెదడులో 'డోపమైన్' అనే రసాయనాల్ని తాత్కాలికంగా ఊరించి, ఆ తర్వాత మనల్ని నిస్సత్తువలోకి నెట్టేస్తోందట. ఈ క్షణకాలపు డిజిటల్ మైకం కోసం ఉపయోగించే యాంత్రికమైన స్క్రీన్ల వల్ల మరింత ఒత్తిడికి, అలసటకు లోనవుతున్నామంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి పరిష్కరం మన దైనందిన జీవితంలోనే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీని కోసం కొన్ని సహజసిద్ధ మార్గాలను సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఉదయాన్నే మంచాన్ని సర్దుకోవడం : నిద్ర లేచిన వెంటనే మంచాన్ని శుభ్రంగా సర్దుకోవడం ఆ రోజు తొలి బాధ్యతను విజయవంతంగా పూర్తి చేశామనే తృప్తిని మనసుకు ఇస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ చిన్న క్రమశిక్షణ రోజంతా సాగే ప్రయాణానికి చక్కని పునాదిగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.

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చన్నీటి స్నానం : ఉదయాన్నే చన్నీటి స్నానం చేయడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ వేగవంతమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అలసటను దూరం చేసి, మెదడును చురుగ్గా మార్చడం ద్వారా డోపమైన్ స్థాయిలను సహజంగా పెంచుతుందని అంటున్నారు.

నిశ్శబ్ద సాధన : శబ్దాల కాలుష్యంలో మన మనసు నిరంతరం అలజడికి లోనవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజులో కనీసం పది నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్దంగా కళ్లు మూసుకొని కూర్చోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ సమయంలో మీ అంతరంగనాదాన్ని వినాలని చెబుతున్నారు. ఇది మానసిక ఉల్లాసానికి, ఆత్మ విశ్వాసానికి దివ్యౌషధమని పేర్కొంటున్నారు.

కార్యాచరణ - ప్రణాళిక రచన : ఆలోచనలను పేపర్​పై పెట్టడం ఒక అద్భుతమైన కళ. ఆ రోజు మీరు చేయాల్సిన పనులను ఒక క్రమ పద్ధతిలో రాసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ఒక్కొక్క పని పూర్తవుతుంటే, దానిపై గీసే 'రైట్' మార్క్ మెదడుకు సంతోషాన్ని, ఆత్మ సంతృప్తిని చేకూరుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఆస్వాదిస్తూ భోజనం : ఇప్పుడు ఫోన్లు చూస్తూ, టీవీలకు అతుక్కుపోయి యాంత్రికంగా భోజనాన్ని మింగేస్తున్నామట. ఇకపై భోజనం చేసేటప్పుడు మొబైళ్లను పక్కన పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆహారం రుచిని, సువాసనను, ముద్ద ముద్దలో ఉన్న ప్రేమను ఆస్వాదిస్తూ తినాలని అంటున్నారు. ఇది మన శరీరానికి, మనసుకు హాయినిస్తుందని చెబుతున్నారు.

జ్ఞాన సముపార్జన : ఒక మంచి పుస్తకం వంద మంది స్నేహితులతో సమానం. తెరలపై చదివే అక్షరాల కంటే, పుస్తకపు పేజీలను తిరిగేస్తూ చదివే అనుభూతి ఎంతో మధురమైందంటున్నారు నిపుణులు. అది మన ఆలోచనా పరిధిని విస్తృతం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఊహాశక్తికి రెక్కలు తొడుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సంతోషాన్ని లేదా విశ్రాంతిని కలిగించే కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం వల్ల డోపమైన్ స్థాయిలను పెంచుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

ఇంటి పనుల్లో భాగస్వామ్యం : ఇంటి పనులను కేవలం బాధ్యతగా కాకుండా, ఒక ధ్యానంలా భావించాలట. వంటగదిలో గిన్నెలు సర్దడం, ఇల్లు శుభ్రం చేయడం లాంటి చిన్న చిన్న పనులు మన దృష్టిని మళ్లించి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. పని పూర్తయిన తర్వాత ఆ ఇల్లు ఇచ్చే స్వచ్ఛత మనసుకు ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుందని చెబుతున్నారు.

విజన్ బోర్డు : మీ జీవిత ఆశయాలు, లక్ష్యాలను ప్రతిబింబించేలా చిత్రాలు లేదా సూక్తులతో కూడిన ఒక విజన్ బోర్డును తయారు చేసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. మీ గదిలో నిరంతరం కనిపించే చోట ఉంచమని చెబుతున్నారు. దీనిని ప్రతిరోజూ చూడటం వల్ల మీ లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేయడానికి అవసరమైన ప్రేరణ, డోపమైన్ నిరంతరం అందుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

15 నిమిషాల ఏకాగ్రత : మనం చేసే పని ఏదైనా సరే, అందులో లీనం కావడం ముఖ్యం. ఏ ప్రలోభాలకు, పరధ్యానానికి లోనుకాకుండా కనీసం 15 నిమిషాలపాటు ఒకే పనిపై సంపూర్ణ ఏకాగ్రతను నిలపమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నిశ్చల సాధన పనితీరును అద్భుతంగా మార్చడమే కాక, మనసుకు అమితమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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