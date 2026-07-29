'డబుల్ చిన్' సమస్యకు చూయింగ్ గమ్ మేలు చేస్తుందా? - నిపుణులు చెప్తున్న సహజ చిట్కాలివే!
డబుల్ చిన్కు పలు కారణాలు - ఇలా సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!
Published : July 29, 2026 at 5:17 PM IST
Simple Tips and Home Remedies to Reduce Double Chin : మనలో చాలామంది అందం విషయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కానీ, కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు ముఖాకృతిని దెబ్బతీస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో గడ్డం కింద కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వచ్చే అదనపు లేయర్ను సాధారణంగా "డబుల్ చిన్" (Double Chin) అని పిలుస్తారు. దీంతో కొందరమ్మాయిలు నలుగురిలోకి వెళ్లడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, కొన్ని ఇంటి చిట్కాలతో డబుల్ చిన్ను తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎందుకిలా? : డబుల్ చిన్ రావడానికి ముఖ్యంగా 3 కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అధిక బరువు : అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం లేదా పెరగడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుందట. అయితే, బరువు పెరిగినప్పుడు గడ్డం దగ్గర కొవ్వులు పేరుకుపోవడం, తగ్గినప్పుడు అక్కడి చర్మం వదులుగా మారడమే ఇందుకు కారణమంటున్నారు నిపుణులు.
జన్యు సమస్యలు : వంశపారం పర్యంగా డబుల్ చిన్ రావడానికి అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వయసు పైబడడం : వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ ముఖ కండరాలు దృఢత్వాన్ని కోల్పోవడం, గడ్డం కింద కొవ్వు పేరుకుపోవడం, అక్కడి చర్మం వదులవడం వల్ల కూడా డబుల్ చిన్ వస్తుందట
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డబుల్చిన్కు కారణాలు తెలుసుకుని, దానికి అనుగుణంగా చికిత్స తీసుకోవాలి. ఆహార నియమాలు, ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఈ సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, జంక్ఫుడ్కు సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలి. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి. వేరుశనగ, సబ్జా గింజలు, పొట్టు తక్కువగా తీసిన ధాన్యాలు తీసుకోవాలి. - మానస, పోషకాహార నిపుణులు
ఇంటి చిట్కాలతో ఉపశమనం :
బాగా నమలండి : డబుల్ చిన్ సమస్యతో బాధవాడే వారు ఆహారాన్ని బాగా నమిలి మింగాలట. ఇలా చేస్తే ముఖ కండరాలకు వ్యాయామం అంది దృఢంగా మారే అవకాశం ఉందట. అంతేకాదు, అదనపు కొవ్వులు పేరుకుపోకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, మార్కెట్లో దొరికే షుగర్ ఫ్రీ చూయింగ్ గమ్స్ కూడా మేలట.
తెల్లసొనతో : రెండు గుడ్లలోని తెల్లసొన, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలు, కొద్దిగా నిమ్మరసం- తేనె ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని డబుల్ చిన్ ఉన్న చోట ప్యాక్లా అప్లై చేసుకోవాలి. అలా 20-30 నిమిషాలు పాటు ఆరనిచ్చి తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. గుడ్డులోని తెల్లసొన చర్మాన్ని బిగుతుగా మారుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల డబుల్ చిన్ తగ్గుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, గుడ్డు వాసన నచ్చని వారు ఈ మిశ్రమంలో కొన్ని చుక్కుల ఏదైనా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కూడా కలుపుకోవచ్చట.
గ్రీన్ టీ : ఇది శరీరంలోని జీవక్రియలను వేగవంతం చేయడంతో పాటు చెడు కొవ్వును కరిగిస్తుందట. కాబట్టి, టీ, కాఫీలకు బదులుగా గ్రీన్ టీని డైట్లో చేర్చుకుంటే డబుల్ చిన్నూ క్రమంగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- మెడ గుండ్రంగా, నెమ్మదిగా కొద్ది సమయం పాటు తిప్పడం, పైకి - కిందకు కదిలించడం వంటి చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు చేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
- అలాగే కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలకు సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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