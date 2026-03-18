"యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్"​తో సతమతమవుతున్నారా? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!

స్ట్రెస్ కంట్రోల్ మన చేతుల్లోనే - జీవనశైలి చాలా కీలకమంటున్న నిపుణులు

Stress and Anxiety (Getty Images)
Published : March 18, 2026 at 2:53 PM IST

Struggling with Stress and Anxiety : దైనందిన జీవితంలో ఆందోళన, ఒత్తిడి భాగమైపోయాయి. చదువులు, పని ఒత్తిడి, వ్యక్తిగత బాధ్యతలు వల్ల మనల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నారు. ఒత్తిడి అనేది సవాళ్లకు సహజమైన ప్రతిస్పందన అయినప్పటికీ, మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం కోసం దానిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలో చిన్నపాటి, స్థిరమైన జీవనశైలి మార్పులు పెద్ద మార్పును తీసుకువస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రోజును నెమ్మదిగా ప్రారంభించడం : రోజును నెమ్మదిగా, ప్రశాంతంగా ప్రారంభించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ఈ క్రమంలో మార్నింగ్ టైం హడావిడి పడకుండా లేదా వెంటనే ఫోన్ చూడకుండా, కాసేపు ప్రశాంతంగా శ్వాస తీసుకోవడానికి, స్ట్రెచింగ్ చేయడానికి లేదా నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవడానికి సమయం కేటాయించండి. ప్రశాంతమైన ప్రారంభం మానసిక గందరగోళాన్ని తగ్గించి, ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడానికి మనస్సును సిద్ధం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

లోతైన శ్వాసను తీసుకోవడం : నాడీ వ్యవస్థను శాంతింపజేయడానికి లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం వేగవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి. ఆందోళన పెరిగినప్పుడు, నెమ్మదిగా ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చుకుని, కొన్ని సెకన్ల పాటు ఆపి, ఆపై నోటి ద్వారా మెల్లగా వదలండి. కేవలం 5 నిమిషాల మైండ్‌ఫుల్ బ్రీతింగ్ ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గించి, తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం : శారీరక శ్రమ సహజంగానే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. దీని కోసం కఠినమైన వర్కవుట్లు అవసరం లేదు. నడక, యోగా, డ్యాన్స్ లేదా సాధారణ స్ట్రెచింగ్ వంటివి చేసినా 'ఫీల్-గుడ్' హార్మోన్లు విడుదలై ఆందోళన తగ్గుతుందట. రోజుకు 20-30 నిమిషాల కదలిక మానసిక స్థితిని, శక్తిని పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఇవి చిన్న మార్పులే కావొచ్చు - ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలంటున్న నిపుణులు

స్క్రీన్ సమయాన్ని పరిమితం చేయడం : నిరంతర నోటిఫికేషన్లు, సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ మనకు తెలియకుండానే ఆందోళనను పెంచుతాయి. పడుకునే ముందు స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండటం, చిన్నపాటి డిజిటల్ బ్రేక్‌లు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, నచ్చిన పనుల కోసం ఆఫ్‌లైన్‌లో సమయం గడపడం వంటి హద్దులను ఏర్పరుచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

తగినంత నిద్రపోండి : నిద్ర లేకపోవడం ఒత్తిడిని, ఆందోళనను మరింత పెంచుతుంది. అందుకే, క్రమబద్ధమైన నిద్ర వేళలను పాటించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, సాయంత్రం వేళల్లో కెఫిన్​కు దూరంగా ఉండాలట. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అయ్యే అలవాట్లను అలవర్చుకోండి. మంచి నిద్ర మెదడు తిరిగి ఉత్తేజితం కావడానికి, భావోద్వేగ సమతుల్యతను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందట.

మితంగా తినడం : మనం తినే ఆహారం ఒత్తిడి స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుంది. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలతో పాటు తగినంత నీటితో కూడిన సమతుల్య ఆహారం మానసిక ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కెఫిన్, చక్కెర పదార్ధాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, అవి అశాంతిని, ఆందోళనను పెంచుతాయట.

పేపర్​పై రాయడం : ఆందోళన కలిగించే ఆలోచనలను దూరం చేయడానికి ఇది ఒక శక్తివంతమైన మార్గం. మీ చింతలు, భావోద్వేగాలు లేదా చిన్న చిన్న విజయాలను పేపర్​పై రాయడం వల్ల ఆలోచనలలో స్పష్టత రావడంతో పాటు మనసు తేలికపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఆలోచనలను కాగితంపై పెట్టడం వల్ల వాటి తీవ్రత తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

నలుగురితో సంబంధాలు కలిగి ఉండటం : మీకు ఇష్టమైన వారితో మాట్లాడటం వల్ల ఒత్తిడి తక్షణమే తగ్గుతుంది. స్నేహితుడైనా, కుటుంబ సభ్యుడైనా లేదా సహోద్యోగి అయినా సరే, మీ భావాలను పంచుకోవడం వల్ల మీరు ఒంటరి వారు కాదనే భావన కలుగుతుందట. మానసిక ఆరోగ్యానికి సామాజిక సంబంధాలు చాలా కీలకమంటున్నారు నిపుణులు.

కృతజ్ఞత భావనతో : లైఫ్​లో సానుకూల అంశాలపై దృష్టి సారించడం వల్ల మన ఆలోచనా విధానం మారుతుంది. ప్రతిరోజూ కృతజ్ఞత భావనను కలిగి ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు మసస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

దయతో ఉండటం : పరిపూర్ణత ఎప్పుడూ సాధ్యం కాదు. కొన్నిసార్లు ఒత్తిడికి లోనవ్వడం సహజమని, ప్రతిదీ కచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదని అంగీకరించండి. అవసరమైనప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. స్వయం సానుభూతి మానసిక ప్రశాంతతలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందట.

ఎండాకాలంలో డాండ్రఫ్ సమస్య - సహజసిద్ధమైన 'నూనెలు' సూచిస్తున్న నిపుణులు!

ముఖంపై మొటిమల గుంతలు - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచిదట!​

