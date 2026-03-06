అందమైన చర్మం కావాలంటే - ఈ పనులు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు
- చర్మ ఆరోగ్యం కోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు! - డైలీ రొటీన్ సెట్ చేసుకుంటే ముఖం కాంతివంతం అవుతుందట
Published : March 6, 2026 at 4:51 PM IST
Skin Care Routine : అందమైన, కాంతివంతమైన చర్మం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నిస్తుంటారు. దీని కోసం మార్కెట్లో దొరికే ఎన్నో స్కిన్ కేర్ ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ, వీటితో ఆశించిన ఫలితం మాత్రం రాదు. దీంతో మనం ఉపయోగిస్తున్న ఉత్పత్తులు ఎందుకు పనిచేయడం లేదు? కారణం మరేదైనా ఉందా? అని ఆలోచిస్తుంటాం. వాస్తవానికి, కేవలం మంచి స్కిన్ కేర్ వల్ల మాత్రమే చర్మం ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి తోడు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవాట్లను పాటించాలని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తగినంత నీరు తాగడం : అందం, కాంతివంతమైన చర్మం కోసం నీరు తాగడం చాలా అవసరమని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. నీరు చర్మాన్ని హైడ్రేటెడ్గా, తాజాగా ఉంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, శరీరంలోని టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టాక్సిన్స్ చర్మానికి హాని కలిగిస్తాయని, వీటి వల్ల తరచుగా చర్మ సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
గాఢ నిద్ర : మెరిసే చర్మం కోసం నిద్ర చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు, శరీరం గ్రోత్ హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది దెబ్బతిన్న చర్మ కణాలను పునరుద్ధరించుకోవడానికి, కొత్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నిద్రలేమి, ఒత్తిడి వల్ల కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ పెరుగుతుందట. ఇది చర్మంలోని కొల్లాజెన్ను దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల చర్మం కాంతిహీనంగా మారడంతోపాటు మొటిమలు, ముడతలు వంటి అనేక చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా నిద్ర నాణ్యత తక్కువగా ఉండటం వల్ల వృద్ధాప్యం త్వరగా రావడం, చర్మం రక్షక కవచం బలహీనపడతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
మేకప్ కిట్ నీట్గా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం : మెరిసే, కాంతివంతమైన చర్మం కోసం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రత్యేకించి తాజా పండ్లు, కూరగాయలతోపాటు ఇంట్లో వండిన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు, అది చర్మాన్ని లోపలి నుంచి ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫాస్ట్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలను దూరంగా ఉంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
చేతులతో ముఖాన్ని తాకకుండా ఉండటం : తరచూ ముఖాన్ని చేతులతో తాకడం వల్ల అనేక చర్మ సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖాన్ని మాటిమాటికీ తాకకుండా ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
శుభ్రమైన పిల్లో కవర్ ఉపయోగించడం : చర్మం అందంగా, కాంతివంతంగా ఉండటానికి పరిశుభ్రతను పాటించడం చాలా అవసరం. మీరు విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు మీ పిల్లో కవర్ శుభ్రంగా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, మన పిల్లో కవర్లపై మనకు తెలియకుండానే చనిపోయిన చర్మ కణాలు, చెమట, దుమ్ము, ధూళి, జుట్టుకు రాసుకున్న నూనెలు పేరుకుపోతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దీర్ఘకాలంలో దిండుపై దుమ్ము, ఇతర అలర్జీ కారకాలు పేరుకుని బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి దారి తీస్తాయని సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అధ్యయనం పేర్కొంది.
చర్మం సహజంగా గాలి పీల్చుకునేలా వదిలేయడం : చర్మంపై క్రీములను అతిగా రాయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. సహజమైన మెరుపు, ప్రకాశాన్ని పొందడానికి చర్మం సహజంగా గాలి పీల్చుకునేలా వదిలేయమని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
మొటిమలు, మచ్చలకు 'చింతపండు ప్యాక్' - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!