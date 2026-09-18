రింగుల జుట్టుతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే అందంగా కనిపిస్తుందట!
-ఉంగరాల జుట్టు సంరక్షణ మీ చేతుల్లోనే - ఈ క్రమంలోనే సింపుల్ చిట్కాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 18, 2026 at 6:56 PM IST
Simple Hair Care Tips for Beautiful Curly Hair : ఉంగరాల జుట్టు సాధారణంగానే పొడిగా ఉంటుంది. దీంతో నిర్జీవంగా కనిపించడంతో మెయింటెయిన్ చేయడం కూడా కొందరికి కష్టంగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే కర్లీ హెయిర్నూ అందంగా కనిపించేలా చేయచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రోజూ తలస్నానం చేస్తున్నారా? : కొంతమందికి రోజూ తలస్నానం చేయడం అలవాటుగా ఉంటుంది. కర్లీ హెయిర్ (Curly Hair) ఉన్న వారూ కొందరు ఇలాగే చేస్తుంటారు. దీనివల్ల జుట్టు మరింత పొడిబారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, జుట్టు తత్వాన్ని బట్టి వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు మాత్రమే తలస్నానం చేయాలని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, గాఢత తక్కువగా ఉండే (మైల్డ్) షాంపూని నీటిలో కలుపుకుని తలస్నానం చేయడం జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదట. వారంలో తలస్నానం ఎన్నిసార్లు చేయాలి అనేది జుట్టు రకం, ఆకృతిని బట్టి ఉంటుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
కండిషనర్ తప్పనిసరి : తలస్నానం తర్వాత నాణ్యమైన కండిషనర్ను రాయడం మర్చిపోకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కురులను పొడిబారిపోకుండా చేస్తుందంటున్నారు. అలాగే, తలస్నానానికి వేడి నీళ్లు కాకుండా గోరువెచ్చటి/చల్లటి నీళ్లు ఉపయోగించడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు. తేమగా ఉంచడానికి, జుట్టు చివరలను మాత్రమే కాకుండా, జుట్టు మొత్తాన్ని కండిషన్ రాసుకోవాలని American Academy of Dermatalogy Association పేర్కొంది.
కర్లీ హెయిర్ సంరక్షణ : కర్లీ హెయిర్ సంరక్షణ కోసం వారానికి మూడు సార్లు నూనె పెట్టుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొబ్బరి నూనెను కుదుళ్లకు, కురులకు పట్టించి కాసేపు మర్దన చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా రాత్రిపూట నూనె రాసుకుని, మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేయడం వల్ల జుట్టు అస్సలు జిడ్డుగా అనిపించదని తెలియజేస్తున్నారు.
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ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? : తడిగా ఉన్నప్పుడు జుట్టును దువ్వడం, టవల్తో గట్టిగా రుద్దడం వంటివి అస్సలు చేయకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందట. కాబట్టి, స్నానం చేసిన తర్వాత మెత్తటి కాటన్ క్లాత్తో జుట్టును సున్నితంగా తుడుచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆపై జుట్టు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మాత్రమే చెక్క దువ్వెనతో చిక్కు తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.
జుట్టు చివర్లు చిట్లకుండా : తడిగా ఉన్న ఉంగరాల జుట్టును బిగుతుగా జడ వేయడం లేదా ముడి పెట్టడం వల్ల జుట్టు చివర్లు చిట్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, జుట్టును ముడి వేసే ముందు సహజసిద్ధంగా ఆరనివ్వడం ఎంతో మంచిదని సూచిస్తున్నారు. బిగుతైన పోనీటెయిల్స్, కార్న్రోస్, బన్స్,హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి అలోపేసియాకు కారణమవుతాయని American Academy of Dermatology Association పేర్కొంది.
జుట్టు పొడిబారుతోందా? : ఉంగరాల జుట్టు పొడిబారకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే హెయిర్ స్ప్రే కూడా చక్కగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక స్ప్రే బాటిల్లో డిస్టిల్డ్ వాటర్ నింపి అందులో కొన్ని చుక్కల చొప్పున వెజిటబుల్ ఆయిల్, రోజ్మేరీ ఆయిల్, లావెండర్ నూనె వేసి చక్కగా కలిసిపోయేలా సీసాను బాగా కదిపి.. ఆ తర్వాత స్ప్రే చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
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