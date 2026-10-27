మీకు "కర్లీ హెయిర్" ఉందా? - జుట్టు ఊడిపోకూడదంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరట!
-ఉంగరాల జుట్టు సంరక్షణ - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Simple Hair Care Tips for Curly Hair (Getty Images)
Published : October 27, 2026 at 3:26 PM IST
Simple Hair Care Tips for Curly Hair: ఒత్తుగా, మెలికలు తిరిగిన ఉంగరాల జుట్టు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు అయితే తెగ ఇష్టపడుతుంటారు. లేని వారు కూడా ప్రత్యేకంగా కర్లింగ్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఈ తరహా శిరోజాలను సరిగా మెయింటెయిన్ చేయలేకపోతే వెంట్రుకలు తెగిపోవడమే కాకుండా, పొడిగా మారి రాలిపోయే ప్రమాదమూ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అయితే అలాకాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- కర్లీ హెయిర్ ఉన్నవారు జట్టు పొడిగా ఉన్నప్పుడు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ తల దువ్వకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. తలస్నానం చేసిన వెంటనే కండిషనర్ లేదా సీరమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత మాత్రమే చిక్కులు తీయాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే జుట్టు ఒంపులు దెబ్బతినడమే కాకుండా పీచులా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- రింగుల జుట్టు ఉన్నవారు జుట్టు మొత్తాన్ని ఒకేసారి దువ్వకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. జట్టును నాలుగైదు భాగాలుగా విభజించి, ఒక్కో భాగాన్ని నిదానంగా వేళ్లతోనో, వెడల్పాటి దువ్వెనతోనో దువ్వమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వెంట్రుకలపై ఒత్తిడి పడదంటున్నారు. ఇక సన్నటి పళ్లు ఉండే సాధారణ దువ్వెనలు, బ్రష్లను ఉపయోగిస్తే జుట్టు మధ్యలోకి తెగిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే వెడల్పాటి పళ్లున్న చెక్క దువ్వెన, డిటాంగ్లింగ్ బ్రష్లను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని.. లేదంటే వేళ్లతో చిక్కులు తీసుకోగలిగినా మంచిదంటున్నారు.
- చాలా మంది తల పైభాగం నుంచి కిందకు గట్టిగా దువ్వడం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ ఇది సరైంది కాదంటున్నారు. దీనివల్ల చిక్కులన్నీ కిందకు చేరి, జుట్టు ఊడిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ముందుగా జుట్టు చివర్లలో ఉన్న చిక్కులను మెల్లగా తొలగించాలని.. ఆపై కొద్దికొద్దిగా పైకి వెళ్తూ కుదుళ్ల వరకు దువ్వుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- తడి జుట్టుకు కండిషనర్ రాసి, అరచేతులతో కింద నుంచి పైకి మెల్లగా నొక్కడం వల్ల జుట్టు ఒంపులు స్పష్టంగా, అందంగా కనిపిస్తాయని.. దీన్నే స్క్రంచింగ్ పద్ధతి అని పిలుస్తారంటున్నారు. అయితే రింగుల జుట్టుకు తేమ చాలా అవసరం అని, వీలైనంత వరకు సల్ఫేట్లేని షాంపూలు, కండిషనర్లు ఉపయోగిస్తే శిరోజాలు ఆరోగ్యంగా, అందంగా మెరుస్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు కూడా:
- కొంతమందికి రోజూ హెడ్ బాత్ చేయడం అలవాటు. ఉంగరాల జుట్టు ఉన్న వారూ ఇలాగే చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా రోజూ తలస్నానం చేయడం వల్ల జుట్టు మరింత పొడిబారుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, నిపుణుల సలహా మేరకు వారానికి 2 లేదా 3 సార్లు మాత్రమే తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- కర్లీ హెయిర్ ఇతర రకాల జుట్టు కంటే పొడిగా ఉంటుంది. అయితే తేమగా ఉంచడానికి, జుట్టు చివర్లకు మాత్రమే కాకుండా, మొత్తానికి కండిషనర్ అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది జుట్టు పొడిబారిపోకుండా చేస్తుందంటున్నారు. అలాగే తలస్నానానికి వేడి నీళ్లు కాకుండా గోరు వెచ్చటి నీళ్లు లేదా చల్లటి నీళ్లు ఉపయోగించడం మేలని సూచిస్తున్నారు.
- ఉంగరాల జుట్టు సంరక్షణ కోసం వారానికి మూడు సార్లు నూనె పెట్టుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో నూనెను కుదుళ్లు, కేశాలకు అప్లై చేసి కాసేపు మసాజ్ చేయాలంటున్నారు.