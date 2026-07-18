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దాంపత్యంలో కలతలు - అందుకు కారణమెవరో గుర్తించారా?

- గొడవలు తగ్గి భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడలా? - ఈ టిప్స్​ పనికొస్తాయంటున్న నిపుణులు!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 18, 2026 at 5:58 PM IST

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Indications Main Problem in your Relationship : దాంపత్య బంధంలో కలతలు సహజం. దంపతులిద్దరూ సర్దుకుపోతే ఇలాంటివి ఎన్నొచ్చినా క్షణాల్లో పరిష్కారమవుతాయి. కానీ, కొంతమంది మాత్రం ప్రతి విషయంలోనూ భాగస్వామితో గొడవ పడటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటారట. మాటలు, చేతలతో వారి మనసును గాయం చేస్తుంటారు. తమది తప్పని తెలిసినా దాన్ని అంగీకరించారు. అన్నింట్లోనూ తామే కరక్ట్​ అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తారు. ఫలితంగా, ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరగడంతో పాటు అనుబంధంలోని మాధుర్యమూ తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇది ఇద్దరినీ విడదీయక ముందే జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు. ఇందుకోసం తమ దాంపత్య బంధంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు రావడానికి ఇద్దరిలో కారణం ఎవరో గుర్తించాలని పేర్కొంటున్నారు. తమ తప్పు తెలుసుకుని సరిదిద్దుకోమని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారా : గొడవలైనప్పుడు క్షణికావేశంలో దంపతులిద్దరూ మాటా మాటా అనుకన్నా.. ఆ తర్వాత తప్పు తెలుసుకొని తిరిగి కలిసిపోవడం చూస్తుంటాం. కానీ, కొంతమంది భాగస్వామి వేసిన ప్రతి అడుగులోనూ తప్పులు వెతుకుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, ప్రతి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తారట. ఈ క్రమంలో అవతలి వారు బాధతో ఓ మాట అన్నా విడాకులు ఇస్తామని బెదిరిస్తారట. ఇలా ప్రతి చిన్న విషయానికి విడాకులిస్తాననడం వారి అభద్రతా భావానికి సంకేతమని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరగడానికి, అనుబంధంలో కలతలు రేగడానికి అసలు కారణమని తెలియజేస్తున్నారు.

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ఏమైనా : కొంతమంది మంచి జరిగితే తమకు ఆపాదించుకోవడం, చెడు జరిగితే ఇతరుల పైకి నెట్టేయడం చేస్తుంటారు. కొంతమంది దంపతుల్లోనూ ఇలాంటి ప్రవర్తనను గమనించచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏదైనా విషయంలో ఇద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయమే అయినా.. తప్పుల్ని భాగస్వామి పైకి నెట్టేసి వారే తమ అనుబంధంలో కలతలకు అసలు కారణమని గ్రహించమంటున్నారు.

ఆంక్షలు పెట్టడం : భార్యభర్తలే అయినా.. ఎవరి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వారికి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని విస్మరించి కొంతమంది తమ భాగస్వామి ఇలాగే ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 'ఈ తరహా దుస్తులే వేసుకోవాలి, నాకు నచ్చినట్లుగానే నడచుకోవాలి' అంటూ ఆంక్షలు పెడతారట. ఇది అవతలి వారికి నచ్చక చీటికీ మాటికీ గొడవ పడుతుంటారని చెబుతున్నారు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరగడానికి ఆంక్షలు పెట్టిన వారే కారణమని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, హద్దులు దాటనంత వరకు ఒకరి స్వేచ్ఛను మరొకరు హరించకపోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఓవర్ థింకింగ్ : అతి ఆలోచనల వల్ల కూడా దాంపత్య బంధంలో అరమరికలొస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో భాగస్వామికి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్నీ లోతుగా పరిశీలించి చూడడం, విశ్లేషించడం వల్ల.. అందులో పొరపాట్లు లేకపోయినా, ఉన్నట్లు భ్రమ కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది భార్యభర్తలిద్దరి మధ్య విభేధాలకు కారణమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, భార్యభర్తలిద్దరిలో ఎవరు ఇలాంటి ఆలోచన విధానంతో ఉంటే, వారే దాంపత్య బంధంలో కలతలు రావడానికి అసలు కారణమని తెలియజేస్తున్నారు.

బాధ్యతలు పంచుకోవడం : ఈ తరం భార్యాభర్తలు.. అటు ఉద్యోగ బాధ్యతల్ని, ఇటు ఇంటి బాధ్యతల్ని సమానంగా పంచుకుంటున్నారు. అయితే, కొంతమంది ఇంటి పనుల విషయానికొస్తే..'అది నా పని కాదు' అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. అన్ని పనులు భాగస్వామి చేసుకున్నప్పటికీ కనీసం సహాయం చేయడానికి కూడా ముందుకు రావడం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నిర్లక్ష్యమే ఇద్దరి మధ్య దూరం పెంచుతుందని చెబుతున్నారు.

గ్రహిస్తే సరిపోదు : దాంపత్య బంధంలో కలతలు రావడానికి కారణం ఎవరో గుర్తిస్తే సరిపోదంటున్నారు నిపుణులు. ఆయా సమస్యల్ని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో కూడా ఆలోచించాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పొరపాటు ఇద్దరిలో ఎవరిదైనా, ఒప్పుకొని భాగస్వామిని క్షమాపణ చెప్పడం, ఇక నుంచైనా ఒకరి మనసు మరొకరు తెలుసుకొని మసలుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, అపార్థాలు, గొడవలు లాంటివి అక్కడితో సద్దుమణుతాయని సలహా ఇస్తున్నారు. అలా కాకుండా, కొంతమంది మొండిగా ప్రవర్తిస్తుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఇద్దరి మధ్య గొడవలు రావడానికి తామే కారణమని తెలిసినా, తమను తాము మార్చుకోవడానికి, అవతలి వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయని తెలియజేస్తున్నారు. పైగా ఎవరి మాట వినను అన్నంత మొండిగా ప్రవర్తిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. అలాంటి వారికి కౌన్సెలింగ్ మేలు చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

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