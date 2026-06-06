బ్రేకప్ తర్వాత - జ్ఞాపకాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయా?
- పదేపదే అవే ఆలోచనలొస్తున్నాయా? - ఇలా ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : June 6, 2026 at 4:01 PM IST
What are the signs you're not over your ex : ప్రేమ ఎన్ని మధురానుభూతుల్ని పంచుతుందో, బ్రేకప్ అంతకు మించిన చేదు జ్ఞాపకాల్ని మిగుల్చుతుంది. వాటిని అంత ఈజీగా మర్చిపోవడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. కొంతమంది పైకి బ్రేకప్ చెప్పినా.. తమ మాజీ ప్రేమికుల్ని మర్చిపోలేకపోతుంటారు. ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ల గురించి తలచుకోవడం, వాళ్లతో ఉన్న జ్ఞాపకాల్ని నెమరు వేసుకోవడం లాంటివి చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి, దీనివల్ల మానసిక సమస్యలు తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదని రిలేషన్ షిప్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గత ప్రేమ జ్ఞాపకాలు వెంటాడుతున్నాయని ఎలా తెలుసుకోవాలి? వాటి నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి? లాంటి విషయాల నుంచి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఫోన్ చేస్తున్నారా? : ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఇరువురి మనసుల్లో గూడుకట్టుకుపోతాయి. అవి అన్నీ ఒక్కరోజులో మర్చిపోవడం ఎవరికైనా సాధ్యం కాదు. దీంతో తెలియకుండానే వారికి ఫోన్ చేయడం, మేసేజ్లు పెట్టడం, గతంలో తామిద్దరూ కలుసుకున్న ప్రాంతానికి వెళ్లడం, సోషల్ మీడియాల్లో వారి స్టేటస్లు చెక్ చేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తున్నట్లయితే మీ మాజీని ఇంకా మర్చిపోలేదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, బ్రేకప్ విషయంలో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివేవీ మనసులోకి రాకూడదని చెబుతున్నారు. పైగా పదేపదే ఇవే ఆలోచనల్లో ఉంటే మానసిక సమస్యలూ తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, వీటి నుంచి బయటపడేందుకు నచ్చిన అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం, సానుకూలంగా స్పందించే, ప్రోత్సహించే వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోవడం ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు.
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పదేపదే ప్రస్తావిస్తుంటే : సాధారణంగా మనం రోజులో ఎక్కువసేపు ఎవరితో మాట్లాడుతుంటామో, ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తుంటామో.. వారి పేరును ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అనుకోకుండా ప్రస్తావిస్తుంటారు. దీంతో, మనం వారికి ఎంత ప్రాధాన్యమిస్తున్నామో మనతో మాట్లాడే వారికి ఇట్టే తెలిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, కొంతమంది బ్రేకప్ అయినా తమ మాజీ పేరుని ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటల మధ్యలో తమ ప్రమేయం లేకుండానే ప్రస్తావిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఇలా ఎప్పుడో ఓసారి జరిగితే పర్లేదు కానీ తరచుగా ఇలానే జరుగుతుంటే మీరు మీ మాజీని ఇంకా మర్చిపోలేక పోతున్నారట. కాబట్టి, దీని నుంచి బయటపడేందుకు నచ్చిన అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం, సానుకూలంగా స్పందించే, ప్రోత్సహించే వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
వాటిని దూరంగా ఉంచండి : ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది తమ జ్ఞాపకాలను పదిలపరుచుకుంటారు. ముఖ్యంగా, పుట్టినరోజుకి ఇచ్చిన బహుమతులు, గ్రీటింగ్ కార్టులు లాంటివి ప్రత్యేకంగా దాచుకుంటుంటారు. కొందరు విడిపోయిన తర్వాత కూడా వాటిని చూస్తూ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు తెచ్చుకుని బాధపడుతుంటారు. మాజీని మర్చిపోలేకపోతున్నారనడానికి ఇదీ ఓ సంకేతమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఆ జ్ఞాపకాలను మీ కంటికి కనిపించకుండా దూరం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అవసరమైతే మీ స్నేహితుల సహాయం, వారి సలహాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా పాజిటివ్గా అడుగు ముందుకు వేయవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. తిరిగి కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టొచ్చట.
వాటికీ బ్రేకప్ చెప్పాల్సిందే! : బాగా కావాల్సిన వారితో గొడవ పడినప్పుడు, ఆ తర్వాత వారు ఏం చేస్తున్నారో కుతూహలం చాలామందిలో ఉంటుంది. అలాగే, మాజీ విషయంలో కూడా ఇలాగే అనుకుంటారట. దీనికోసం కొంతమంది మారు పేర్లతో సోషల్ మీడియాలో అకౌంట్ తెరిచి వాళ్లు ఎలాంటి పోస్టులు పెడుతున్నారు? డీపీ ఫొటోలు మారుస్తున్నారా? వాట్సప్లో స్టేటస్ ఏం పెట్టారు? ఇలాంటి విషయాలన్నీ పదేపదే చెక్ చేస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మీ సమయం మరింత వృథా అవుతుందంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. పైగా మరింత మానసిక క్షోభకు గురికావాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మాని, వారితో పాటు వాళ్ల సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు, ఫోన్ నంబర్లకు కూడా బ్రేకప్ చెప్పడం వల్ల ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తు రాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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