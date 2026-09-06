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పిల్లల స్నేహం 'టాక్సిక్' బంధంగా మారుతోందా? - పేరెంట్స్​ ఈ పనులు చేయాలంట!

-స్నేహం ముసుగులో 'టాక్సిక్' బంధాలు - పిల్లల విషయంలో పేరెంట్స్​ జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణుల సూచన!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 6, 2026 at 2:47 PM IST

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Toxic Relationships : టీనేజ్​ ఓ అందమైన రంగుల ప్రపంచం. ఈ వయసులో హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులే కాదు, భావోద్వేగాలూ తికమక పెడుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా, స్నేహం ముసుగులో వాళ్లు 'టాక్సిక్' బంధాల్లో చిక్కుకునే ప్రమాదమూ ఉందంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని పిల్లలు గుర్తించేలా చేయడమే పేరెంట్స్​ బాధ్యతని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎవరీ ఫ్రెండ్ : పేరెంట్స్​గా ముందు మీరు టాక్సిక్​ ఫ్రెండ్​షిప్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. చిన్నప్పుడైతే బొమ్మలూ, చాక్లెట్లే గొడవలకు కారణాలని చెబుతున్నారు. టీనేజ్​కి వచ్చే సరికి ఈక్వేషన్స్​ మారిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. చాలామంది పిల్లలకు ఈ వయసులో స్నేహితులే లోకంగా మారుతుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. కష్టసుఖాల్లో తోడుంటూ, సరదాగా గడుపుతుంటారు. కానీ, అందుకు భిన్నంగా, తన స్నేహితురాలిని ఎప్పుడూ నలుగురిలోనూ కించపరచాలని చూస్తుంటారు.

ప్రైవసీని పబ్లిక్ చేయడం, చిన్నచిన్న విషయాలకే నిలదీయడం, నియంత్రించడం, మాట వినకపోతే బ్లాక్​మెయిల్ చేయడం.. వంటివి చేస్తుంటే మాత్రం తనని టాక్సిక్ ఫ్రెండ్​ అని గుర్తించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే అమ్మాయి హఠాత్తుగా ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా గదిలో తలుపు వేసుకుని కూర్చున్నా, రాత్రిపూట ఫోన్ చూస్తూ ఏడుస్తున్నా.. 'నాకెవరూ స్నేహితులు లేరు, నేనంటే ఎవరికీ ఇష్టం లేదు' అని తరచూ చెబుతున్నా సందేహించాలంటున్నారు. అంతేకాదు, ముఖ్యంగా బెస్ట్​ ఫ్రెండ్​ అనే సాకుతో.. మన పిల్లలు ఎప్పుడూ అవతలి వ్యక్తి అనుమతి కోసమో, పొగడ్త కోసమో వెంపర్లాడుతుంటే అది ఆరోగ్యకరమైన స్నేహం కాదని గుర్తించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ రకం స్నేహాలు పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చంపేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

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ఎందుకిలా? : పిల్లలు టాక్సిక్ స్నేహాల బారిన పడటానికి కారణాలు చాలానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, నేటి జీవనశైలి వల్ల తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో గడపడానికి సమయం లేకపోవడం, మరోవైపు పిల్లల్లో ఒంటరితనం పెరిగిపోవడంతో వారు తోడు కోసం స్నేహాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అవి చెడు స్నేహాలని తెలిసినప్పటికీ, ఆ బంధాలను వదులుకోలేక అలాగే కొనసాగిస్తున్నారు.

ఏం చేయాలి? : టీనేజ్ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్లి 'నీ ఫ్రెండ్ చెడ్డది, ఆమెతో తిరగకు' అంటే తిరిగి మన మీదనే అరిచేస్తారు. అందుకే వారితో కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వాళ్లని జడ్జ్​ చేయకుండా, వాళ్లేం చెబుతున్నారో వినాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇవాళ స్కూల్లో విశేషాలేంటి? ఇవాళ డల్​గా ఉన్నావు, ఏమైంది? అంటూ వారిని కబుర్లులోకి దించాలట. పిల్లలు వాళ్లంతట వాళ్లే సమస్యను బయటపెట్టే స్పేస్ ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని సార్లు పిల్లలు తమ తప్పును ఒప్పుకోవడానికి మొండికేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు అనవసరమైన క్లాసులు పీకకుండా, మీ చిన్ననాటి అనుభవాలు పంచుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. 'మా కాలేజీలో ఒకరు, నన్ను ప్రతిదానికీ ఇమిటేట్ చేసేవారు, చిరాగ్గా అనిపించేది' అంటూ మన అనుభవాలను జోడిస్తే వాళ్లు ఇట్టే కనెక్ట్ అవుతారని తెలియజేస్తున్నారు. ఎదుటివాళ్ల ప్రవర్తన వల్ల కలిగే మానసిక ఇబ్బందిని గ్రహించగలుగుతారని వివరిస్తున్నారు. అప్పుడు అసలు మీ స్నేహితులు అలా అంటే నీకేమనిపించింది? నిన్ను నువ్వు తక్కువ చేసుకుంటున్నావా? అని ఆలోచింపజేయాలని వివరిస్తున్నారు. అప్పుడే ఆత్మన్యూనత నుంచి బయటపడతారని తెలియజేస్తున్నారు.

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