అవసరం ఉన్నప్పుడే గుర్తొస్తారు? - వాడుకొని వదిలేసే 'ఫేక్ ఫ్రెండ్స్ను' కనిపెట్టండిలా!
How to Deal with Selfish Friends : మీ పక్కన ఉన్నది నిజమైన స్నేహితుడేనా? - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే దూరం పెట్టడమే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:23 PM IST
స్నేహితులందరూ ఒకేలా ఉండరు. మన మంచితనాన్ని, నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని స్వార్థంతో ఆడుకునే వాళ్లూ ఉంటారు. పని ఉన్నప్పుడు నువ్వే నా సర్వస్వం అని, అవసరం తీరగానే నువ్వెవరో నేనెవరో అన్నట్లు ప్రవర్తించే ఇలాంటి ఫేక్ ఫ్రెండ్స్ను ఆదిలోనే కనిపెట్టడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మనల్ని వాడుకుని వదిలేసే వారి ప్రవర్తనను ముందే పసిగట్టి, పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ తర్వాత బాధపడాల్సిన అవసరం రాదంటున్నారు. మరి, అలాంటి వారిని ఎలా గుర్తించాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారా?
- స్నేహితులు అంటే కష్టమొచ్చినా, కన్నీళ్లొచ్చినా ఒకరికొకరు అండగా నిలవాలి. కానీ తమ స్వార్థం కోసం అవతలి వారిని వాడుకొని వదిలేసే వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారు, తమకు కావాల్సినప్పుడు మీరు అందుబాటులో ఉండాలనుకుంటారు. అదే మీకు ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వారు ముందుకు రాకుండా, సాకులు చెప్పి మరీ తప్పించుకుంటుంటారు.
- ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ఫ్రెండ్స్ను వాడుకునే వారూ లేకపోలేదంటున్నారు నిపుణులు. ఇదే విషయంలో మీకు అవసరం వస్తే మాత్రం వారు మొహం చాటేస్తుంటారు. అందుకే, ఫ్రెండే కదా తన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇస్తుందిలే! అని ఎంతపడితే అంత ఇస్తే ముందు ముందు మీరే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- ఎంతటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయినా సహాయం పొందినప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పడం, మరో రకంగా సహాయపడడం ఇలా ఏదో ఒక రకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుతుంటారు. కానీ ఇలాంటి కృతజ్ఞతా భావం స్వార్థపరుల్లో కొద్దిగానైనా కనిపించదట! అందుకే ఇలా మీతో అవసరం తీరిన తర్వాత మొహం చాటేసే వారికి, మరోసారి దూరంగా ఉంటే మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయినా మొహమాటం లేకుండా మీ హెల్ప్ కోరితే 'నో' చెప్పడానికి వెనుకాడకూడదంటున్నారు.
- అవతలి వ్యక్తిని వాడుకొని వదిలేసే స్వార్థపరులు ఎదుటివాళ్లు మంచి జాబ్లో స్థిరపడ్డా, జీవితంలో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నా, అంతెందుకు కాస్త మంచి దుస్తులు ధరించి ముస్తాబైనా ఓర్వలేకపోతారు. మాటలు, చేతలతో పరోక్షంగా వారి మూడ్ను చెడగొట్టే దాకా వదిలిపెట్టరంటున్నారు. ఇలా అవతలి వారు బాధ పడుతుంటే లోలోపల ఆనందిస్తారట.
- ఆరోగ్యపరంగా, మానసికంగా, ఎమోషనల్గా ఎవరి లిమిట్స్ వారికుంటాయి. నిజమైన ఫ్రెండ్స్ అయితే మీ పరిమితుల్ని గౌరవిస్తారు. అదే స్వార్థపరులకు వీటితో సంబంధం ఉండదని చెబుతున్నారు. వారి అవసరాల కోసం మీ లిమిట్స్ను లెక్కచేయకుండా మరీ మీ సహాయం కోసం బలవంతపెడతారంటున్నారు నిపుణులు.
పిల్లలను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్తున్నారా? - తల్లిదండ్రులుగా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!
ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి!
- ఇలాంటి వారి స్వార్థపూరిత ప్రవర్తన కేవలం మీ స్నేహబంధాన్ని మాత్రమే కాదు, మీకున్న ఇతర మంచి స్నేహాలను కూడా చెడగొడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఎదుటివారిలో ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వారిని వీలైనంత దూరం పెట్టడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- స్నేహితులకు నో చెప్పడం చాలా మందికి ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. కానీ, ఎదుటివారిలో స్వార్థపూరిత ధోరణి, మిమ్మల్ని అవసరానికి వాడుకొని వదిలేసే ప్రవర్తన వంటివి కనిపిస్తే మాత్రం 'ఇక మా వల్ల కాదని' మొహమ్మీదే చెప్పేయడం బెటర్ అంటున్నారు.
- అవతలి వ్యక్తి కేవలం స్వార్థంతో, తన అవసరాల కోసమే మీతో ఉంటున్నాడని మీకు అర్థమైతే వారి విషయంలో కొన్ని హద్దులు పెట్టుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇకపై వారికి ఆర్థికంగా, ఇతర విషయాల్లో సహాయపడకుండా ఉండాలన్న కఠినమైన రూల్స్ పెట్టుకోవాలంటున్నారు.
- స్నేహంలో గౌరవం, ప్రాధాన్యత అనేవి ఇరువైపులా ఉండాలి. అలాకాకుండా మీ విషయాలను వారు లైట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఇకపై మీరూ వారి సమస్యలపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపించవద్దు. కొన్నిసార్లు ఇలా ముల్లును ముల్లుతోనే తీయడం వల్ల సమస్య సాల్వ్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా అవతలి వారే స్వయంగా మీకు దూరమవుతారని చెబుతున్నారు.
- అనుబంధాల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి కమ్యూనికేషన్ని మించిన మార్గం మరొకటి లేదు. అందుకే మిమ్మల్ని ఒకరు వాడుకొని వదిలేస్తున్నారన్న అనుమానం వచ్చినప్పుడు, మీ ఫీలింగ్స్ని, వారి వల్ల మీరు పడుతోన్న బాధను నేరుగా వారితోనే చెప్పి చూడాలి. మారడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్లవుతుంది. ఒకవేళ అప్పటికీ వారు మారకుండా స్వార్థంతోనే ఉంటే ఆ బంధానికి గుడ్ బై చెప్పేయడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
- నిజమైన స్నేహితుల మధ్య ఎలాంటి దాపరికాలు ఉండవు. కానీ, మీ మంచితనాన్ని వాడుకునే స్వార్థపరుల ముందు మాత్రం మీ వ్యక్తిగత, కెరీర్ సంబంధిత విషయాలేవీ పంచుకోకపోవడమే బెటర్. ఇదీ ఒక రకంగా వారిని దూరం పెట్టడం లాంటిదే అంటున్నారు.
ఆడవాళ్లు ఎక్కువసేపు 'షాపింగ్' ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? - దీని వెనుకున్న 'సీక్రెట్' ఇదే!
దాంపత్య జీవితం బాగుండాలంటే "వాళ్ల మనసు" దోచుకోవాలట! - ఎలానో తెలుసా?