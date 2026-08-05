అందంగా ఉండాలంటే - ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలట!
- ఒత్తిడి వల్ల అనేక రకాల చర్మ సమస్యలు వస్తాయట - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : August 5, 2026 at 3:21 PM IST
Stress Affects Skin and Beauty : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలు మన అందంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. టెన్షన్ పడినప్పుడు చర్మంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఏది పడితే అది తింటుంటారట. ఇది ఒక రకంగా అందంపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురైనప్పుడు ముఖ సౌందర్యం విషయంలో కొన్ని మార్పులు గమనించచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎలాంటి సమస్యలొస్తాయంటే? :
మొటిమలు : ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురైనప్పుడు శరీరంలో ఎక్కువ మొత్తంలో కార్టిసాల్ విడుదలవుతుందట. ఇది చర్మంపై ఉండే సెబేషియస్ గ్రంథుల్ని (నూనె గ్రంథులు) ప్రేరేపించి ఎక్కువ మొత్తంలో నూనెలు విడుదలయ్యేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా చర్మ గ్రంథులు మూసుకుపోయి మొటిమలు వస్తాయంటున్నారు. ఒత్తిడి వల్ల మొటిమలు, జుట్టు రాలడం, జుట్టు పల్చబడటం, తామర, సోరియాసిస్, దద్దుర్లు లాంటి సమస్యలు వస్తాయని Health University of Utahపేర్కొంది.
ఐ బ్యాగ్స్ : మామూలుగా వయసు పైబడే కొద్దీ కళ్ల కింద వాపు, కనురెప్పలు ఉబ్బడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి నిద్రలేమి సమస్యను తెచ్చిపెడుతుందని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. అంతేకాదు, చర్మం స్థితిస్థాపకతను కోల్పోవడం, పిగ్మెంటేషన్, చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు దరిచేరడం ఇలా ఒత్తిడి అందంపై పలు రకాలుగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
చర్మం పొడిబారడం : చర్మం కింద ఉండే ప్రొటీన్, లిపిడ్స్ చర్మ కణాలు తేమగా ఉండడంలో సహకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా వాటి పనితీరు దెబ్బ తింటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, చర్మం పొడిబారిపోవడం, దురద రావడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. మానసిక ఒత్తిడి చర్మపు పై పొర అయిన ఎపిడెర్మల్ అవరోధాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుందని harvard.edu పేర్కొంది.
ఒత్తిడిని చిత్తు చేయాలంటే! : ఒత్తిడి కారణంగా అందంపై ఇంతలా ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టే ఇలాంటి మానసిక సమస్యలకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు.
- ఖాళీగా ఉంటే ఏవేవో ఆలోచనలతో మనసంతా అయోమయంగా ఉంటుందట. ఇలాంటప్పుడు మనకు ఏ పనైతే ఇష్టంగా చేయాలనిపిస్తుందో ఆ పనిలో బిజీగా మారిపోమంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడంతో పాటు ఏదో తెలియని సంతృప్తి కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారం ద్వారా కూడా ఒత్తిడిని అదుపు చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చామొమైల్ టీ, గుడ్లు, డార్క్ చాక్లెట్, ఒమేగా -3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉండే చేపలు వంటివి చక్కగా పనిచేస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. వీటిలో ఉండే పోషకాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లే అందుకు ప్రధాన కారణమని వివరిస్తున్నారు.
- ఒత్తిడిని కలుగజేసే కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిల్ని అదుపులో ఉంచడంలో వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం వంటివి చక్కగా ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే, రోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం ఓ అరగంట పాటు మీకు నచ్చిన వ్యాయామాలు చేయాలని చెబుతున్నారు.
- ఒత్తిడిగా అనిపించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, మనసుకు నచ్చిన వారితో కాసేపు సమయం గడపమంటున్నారు. దీంతో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందట.
ఒకవేళ ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి బయటపడట్లేదనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే మానసిక నిపుణుల్ని సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా మొదట్లోనే సమస్య నుంచి బయటపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా, ఇతర మానసిక, శారీరక సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
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