అధీనంలోకి తెచ్చుకోవడమే '‘గ్యాస్ లైటింగ్’' - రిలేషన్షిప్లో జాగ్రత్త!
మీ భాగస్వామిలో ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే!
Published : November 5, 2025 at 5:06 PM IST
Signs of a Toxic Relationship : ప్రేమికులు, దంపతుల మధ్యలో అప్పుడప్పుడూ గొడవలు, భేదాభిప్రాయాలు రావడం మామూలే. అయితే ఇవి తరచూ జరుగుతున్నా, మీ భాగస్వామి కావాలనే మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి శారీరకంగా, మానసికంగా వేధిస్తున్నా, ఆ బంధం ప్రమాదకరంగా మారుతోందంటున్నారు నిపుణులు. భాగస్వామిలో కనిపించే కొన్ని లక్షణాలు, వారి ప్రవర్తన ఆధారంగా ఈ ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గ్యాస్లైటింగ్ : భాగస్వామి మనకు తెలియకుండానే మనల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనపై మనకు నమ్మకం కోల్పోయేలా చేసి, బలహీనులుగా మార్చుతారని అంటున్నారు. అన్ని రకాలుగా మనల్ని తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకునే దాకా నిద్రపోరని తెలియజేస్తున్నారు. దీన్నే '‘గ్యాస్ లైటింగ్’'గా పేర్కొంటున్నారు.
మాటలు, చేతల్ని బట్టి : ప్రతి విషయంలోనూ అబద్ధాలు ఆడడం వేధించే భాగస్వామిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరో తప్పు చేస్తుంటారంటున్నారు. అంతేకాకుండా, చిన్న విషయానికే చిరాకు పడడం, కోప్పడడం, అరవడం వంటివి వీరి ప్రవర్తనలో ఎక్కువగా గమనించచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే శారీరకంగా, మానసికంగానే భాగస్వామి భావోద్వేగాల పైనా దెబ్బకొడుతుంటారని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, భాగస్వామి మాటలు, చేతల్ని బట్టి వారి హింసాత్మక ధోరణిని పసిగట్టవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
వారిదే కరెక్ట్ అన్నట్లుగా : ఎలాంటి కారణాలు లేకుండా మీపై అసూయాద్వేషాల్ని పెంచుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లకు మీరు చేసే పనులు, మీరు మాట్లాడే మాటలు రుచించవని తెలియజేస్తున్నారు. మీది తప్పన్నట్లుగా, వారిదే కరెక్ట్ అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తుంటారని, తద్వారా మీ ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుందని వివరిస్తున్నారు. మీకు పెళ్లైన కొత్తలో మీతో బాగానే వ్యవహరిస్తారని, మీపై ప్రేమ కురిపిస్తారంటున్నారు. కానీ, రోజులు గడిచే కొద్ది మీపై ప్రేమ తగ్గిపోవడం, మిమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారని వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ కాల్స్ లేదా మెసేజ్లకు స్పందించకపోవడం వంటివి ప్రమాద సూచికలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఉందా : ప్రేమికులు, దంపతుల మధ్య అర్థం చేసుకోవడం, సర్దుకుపోవడం లాంటివి ఉంటాయి. కానీ మిమ్మల్ని వేధించాలనే అనుకునే వారు ఏ విషయంలోనూ రాజీ పడరని, మీతో ఏకీభవించరని, వాళ్ల మాటే చెల్లుబాటయ్యేలా వ్యవహరిస్తారంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒక వ్యక్తితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకునే ముందు, వారికి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఉందో, లేదా చూసుకోవడమూ ముఖ్యమని చెబుతున్నారు.
అనుమానం : వేధించే భాగస్వామిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ప్రతి విషయంలో మిమ్మల్ని అనుమానించడం, మీరు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాటుగా వినడం వంటివి ఆమోదయోగ్యం కానీ అంశాలే అని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి లక్షణాలు మీ భాగస్వామిలో కనిపిస్తే, రాబోయే ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
