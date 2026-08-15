ETV Bharat / lifestyle

ఇలాంటి లక్షణాలు మీ భాగస్వామిలో కనిపిస్తే - బంధం ప్రమాదకరంగా మారినట్లేనట!

-దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరగుతుంటే అలర్ట్​ కావాలంటున్న నిపుణులు - ఈ సూచనలు పాటించాలని సలహా!

Representational image
Representational image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Signs of a Toxic Relationship: ప్రేమికులు, దంపతుల మధ్యలో అప్పుడప్పుడూ గొడవలు, భేదాభిప్రాయాలు సర్వసాధారణం. అయితే, ఇవి తరచూ జరుగుతున్నా, మీ భాగస్వామి కావాలనే మిమ్మల్ని టార్గెట్​ చేసి శారీరకంగా, మానసికంగా వేధిస్తున్నా.. ఆ బంధం ప్రమాదకరంగా మారుతోందన్న విషయాన్ని గుర్తించాలంటున్నారు రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు. భాగస్వామిలో కనిపించే కొన్ని లక్షణాలు, వారి ప్రవర్తన ఆధారంగా ఈ ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారా : భాగస్వామి మనకు తెలియకుండానే తప్పుదోవ పట్టిస్తుంటారని, నమ్మకం కోల్పోయెలా చేయడంతో పాటు బలహీనులుగా మార్చుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అన్ని రకాలుగా మనల్ని తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకునే దాకా నిద్రపోరని చెబుతున్నారు. దీన్నే 'గ్యాస్​లైటింగ్'​గా పిలుస్తారంటున్నారు!

అబద్ధాలు చెప్తున్నారా?: ప్రతి విషయంలోనూ అబద్ధాలు ఆడడం వేధించే భాగస్వామిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒక తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరో తప్పు చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు.

అనవసర కోపాలు : చిన్న విషయానికే చిరాకు పడడం, కోప్పడడం, అరవడం వంటివి వీరి ప్రవర్తనలో ఎక్కువగా గమనించవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? - 'హెయిర్ ట్రిమ్' చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందా?

భావోద్వేగాలపై దెబ్బ : శారీరకంగా, మానసికంగానే కాదు, భావోద్వేగాల పైనా భాగస్వామి దెబ్బకొడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, భాగస్వామి మాటలు, చేతల్ని బట్టి వారి హింసాత్మక ధోరణిని పసిగట్టచ్చని అంటున్నారు.

మీరు ఏం చేసినా తప్పేనా?: మీపై అసూయాద్వేషాల్ని పెంచుకుంటారట. ఇలాంటి వాళ్లకు మీరు చేసే పనులు, మాట్లాడే మాటలు రుచించవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి విషయంలోనూ మీది తప్పన్నట్లుగా, వారిదే కరక్ట్ అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తుంటారని అంటున్నారు. తద్వారా మీ ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

నిర్లక్ష్యం చేయడం : అనుబంధంలో ముందు మీతో బాగానే వ్యవహరిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీపై ప్రేమ కురిపిస్తారట. కానీ, రాన్రానూ మీపై ప్రేమ తగ్గిపోవడం, మిమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం, మీ కాల్స్ లేదా మెసేజ్​లకు స్పందించకపోవడం వంటివీ ప్రమాద సూచికలే అని అర్థం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

రాజీపడరు : ఆరోగ్యకరమైన అనుబంధంలో అర్థం చేసుకోవడం, సర్దుకుపోవడం లాంటివి ఉంటాయి. కానీ, మిమ్మల్ని వేధించాలని చూసే భాగస్వామి ఏ విషయంలోనూ రాజీ పడరని, మీతో ఏకీభవించరని, వాళ్ల మాటే చెల్లుబాటయ్యేలా వ్యవహరిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ : ఒక వ్యక్తితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకునే ముందు.. వారికి ఫ్రెండ్స్​ సర్కిల్ ఉందో, లేదో చూసుకోవడమూ ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, తనకు స్నేహితులు లేరంటే తన వ్యక్తిత్వం అంత మంచిది కాకపోవచ్చనడానికి ఓ సంకేతమని.. అనుమానించడంలోనూ తప్పు లేదని చెబుతున్నారు. ముందు ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి కమిట్ అయినా.. ఆ తర్వాత జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు.

డేంజర్ బెల్స్! : 'అనుమానం పెనుభూతం!' అని పెద్దలు అంటుంటారు. వేధించే భాగస్వామిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ప్రతి విషయంలో మిమ్మల్ని అనుమానించడం, మీ ఫోన్ సంభాషణలు చాటుగా వినడం వంటివి చేస్తుంటారట.

కాబట్టి, ఇలాంటి లక్షణాలు మీ భాగస్వామిలో కనిపిస్తే.. రాబోయే ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

'కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్'​ - టమోటా, పుచ్చ, కీరదోస ఎలా పనిచేస్తాయంటే!

ఐస్ ఫేషియల్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!

TAGGED:

HOW TO LEAVE TOXIC RELATIONSHIP
SIGNS OF A TOXIC RELATIONSHIP
UNHEALTHY RELATIONSHIP
GASLIGHTING RELATIONSHIP
SIGNS OF A TOXIC RELATIONSHIP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.