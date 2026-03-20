వాళ్లు నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నారా? - నటిస్తున్నారా? - ఇలా గుర్తించండి
- ఎదుటివాళ్లు మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నారా లేదా అనేది కొన్ని టిప్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : March 20, 2026 at 9:46 AM IST
Signs a Person Likes You More than a Friend : ప్రేమ పెదవి దాటదంటారు. నచ్చిన వాళ్లు ఎదురుగా ఉంటే చేతలతోనే తమ మనసులోని భావాల్ని తెలియజేస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు అవతలి వాళ్ల భావాలు కూడా మనల్ని గందరగోళంలో పడేస్తుంటాయి. అసలు, వాళ్లు నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నారా? నటిస్తున్నారా? అన్న సందిగ్ధంలో పడేస్తుంటాయి. ఈ అయోమయం నుంచి బయటపడి, వాళ్లకు మీపై ఉన్నది నిజమైన ప్రేమేనా? కాదా? అన్నది తెలియాలంటే.. వాళ్ల ప్రవర్తనను గమనించాలంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్రేమలు పెరిగిపోతున్నాయి. కొంతమంది ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాలో చాట్ చేస్తూ, ఫొటోలు చూసుకుంటూ దగ్గరైపోతున్నారు. ఇంకొందరు ప్రేమ కోసం ప్రాంతాలే కాదు, సరిహద్దులూ దాటేస్తున్నారు. అయితే, అవతలి వాళ్లు ఎలాంటి వారో, వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోకుండా గుడ్డిగా నమ్మేయడం, ముక్కు-మొహం చూసుకోకుండా ప్రేమించుకోవడం వల్ల మోసపోయే ప్రమాదమే ఎక్కువగా ఉంటుందని రిలేషన్షిప్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి దూరపు ప్రేమల కంటే.. అవతలి వాళ్ల ప్రవర్తనలో కనిపించే కొన్ని మంచి లక్షణాల ద్వారా వాళ్ల ప్రేమ గురించి ఒక అంచనాకు రావచ్చని చెబుతున్నారు.
- మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తి మిమ్మల్ని.. నలుగురిలో ఉన్నా ప్రత్యేకంగా ట్రీట్ చేస్తుంటారు. మీకు ఇచ్చే గౌరవ మర్యాదలు, మీ విషయంలో తీసుకునే శ్రద్ధ, జాగ్రత్త వంటివన్నీ ఇతరుల కంటే ఎక్కువగా మీపై చూపడం గుర్తించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడినా ఆసక్తిగా వినడం, మీ ఇష్టాయిష్టాలు, ఆసక్తుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆరాటపడడం వారిలో గమనించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా, మీ గురించి మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి వారిలా ప్రయత్నిస్తుంటారని పేర్కొంటున్నారు.
- ముఖ్య విషయాలన్నీ మీతో చర్చిస్తారు. ప్రతి విషయంలోనూ మీ అభిప్రాయం తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మీ మాటలకు విలువ ఇస్తారని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.
- ఏదైనా అంశం గురించి మీరు మాట్లాడటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నా, వారి మాటలు మీకు ఇబ్బంది కలిగించినా.. ఆ విషయాన్ని అక్కడితో కట్ చేస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ మీకు సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు చూస్తారు. మీ మధ్య ఆరోగ్యకరమైన చర్చ జరిగేందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఆ విధంగా మీ అనుబంధం పాజిటివ్గా ముందుకు సాగేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు.
- ఎలాంటి బంధంలోనైనా నమ్మకం ముఖ్యం. మీరంటే ఇష్టపడే వారు మీ విషయంలో ఇలాంటి నమ్మకాన్నే కలిగింటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు ఇతరులతో ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నా కూడా.. మీరు తప్పు చేయరనే నమ్మకంతో ఉంటారు.
- వాకింగ్ , కాఫీ, సినిమా.. ఇలా వాళ్లు ఎక్కడికి వెళ్లినా మీరు పక్కనే ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకు, మీరు సరేనంటే ఇక వారి ఆనందానికి అవధులుండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా వాళ్లకున్న ఖాళీ సమయంలో కూడా మీతో ఎక్కువ టైమ్ గడపడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారని తెలియజేస్తున్నారు.
- మిమ్మల్ని నిజంగా ప్రేమించేవారు, ఆ ఇష్టాన్ని మీపై చూపడమే కాదు. మిమ్మల్ని వారి ఫ్రెండ్స్కు, కుటుంబ సభ్యులకు పరిచయం చేస్తారట. తద్వారా మీ అనుబంధాన్ని మరో మెట్టక్కించడానికి ఆరాటపడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- మీతో బంధాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవాలనుకోనేవారు.. ప్రస్తుతం కంటే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు, మీ ఆలోచనలకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ భవిష్యత్ లక్ష్యాల గురించి తెలుసుకోవడం, మిమ్మల్ని ఆ దిశగా ప్రోత్సహిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, వారి ఆలోచనల్ని మీతో పంచుకోవడం, ఇలా వారి జీవితంలో మీకు అంటూ ఒక ఉన్నత స్థానం కల్పిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.
- మిమ్మల్ని మీరుగా ఇష్టపడే వారు మీ సంతోషాన్ని పంచుకోవడమే కాదు, బాధల్లోనూ మీకు తోడుగా నిలుస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మీరు మీ సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి ఆర్థికంగా, మానసికంగా, ఎమోషనల్గా ఇలా అన్ని రకాలుగా సహకారం అందిస్తుంటారని వివరిస్తున్నారు.
గుడ్డిగా నమ్మేయకుండా : ఎదుటి వారిలో కనిపించే ఇలాంటి సానుకూల ప్రవర్తన, వారి నిజమైన ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచినా.. అందరి విషయంలోనూ ఈ లక్షణాలు వర్తిస్తాయని చెప్పలేం అంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. ఎందుకంటే, కొందరు తమకు నచ్చిన వారితో ముందు మంచివారిగా ప్రవర్తించినా.. ఆ తర్వాత వారి మోసపూరిత ధోరణి బయటపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి ప్రవర్తనను కొంతవరకు పరిగణనలోకి తీసుకున్నా, అవతలి వారితో అన్ని విషయాలూ మాట్లాడాలని, వారి గురించి లోతుగా తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాతే వారు మంచివాళ్లా కాదా? మీకు తగినవాళ్లా లేదా? అని ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రావాలని చెబుతున్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ఇద్దరూ లైఫ్ లాంగ్ కలిసుంటామన్న నమ్మకం, భరోసా కలిగినప్పుడే ప్రేమను మరో మెట్టెక్కించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఇలాంటి బంధాలను వదులుకుంటేనే మంచిదట - నిపుణుల సూచనలు ఇవే!
"రిలేషన్ షిప్"లో కొనసాగుతున్నారా? - ఈ విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!