స్లీప్ మాస్క్లు ధరించి నిద్రపోతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ముప్పు తప్పదట!
Side Effects of Sleep Masks: రోజురోజుకూ పెరుగుతోన్న నిద్రలేమి బాధితుల సంఖ్య - ఈ క్రమంలో మెరుగైన నిద్ర కోసం స్లీప్ మాస్క్ల వాడకం - కానీ పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : November 22, 2026 at 2:46 PM IST
సంపూర్ణ నిద్ర వల్ల కలిగే లాభాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. మారిన జీవనశైలి, పని ఒత్తిడి, పెరిగిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వినియోగం కారణంగా ఎక్కువ మంది తగినంత నిద్రపోవట్లేదు. అంతేకాకుండా గదిలో వెలుతురు కూడా నిద్రలేమికి మరో కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే సరైన నిద్రకోసం చాలా మంది స్లీప్ మాస్క్లు ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిని ధరించడం వల్ల మంచి నిద్ర పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఎప్పుడో ఒకసారి వీటిని వాడితే పర్లేదు కానీ, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తుంటే మాత్రం వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్లీప్ మాస్క్లు ఉపయోగించడం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలతో పాటు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
స్లీప్ మాస్క్ల వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు ఇవే:
- సాధారణంగా నిద్రలో అటు ఇటు దొర్లడం కామన్. అయితే స్లీప్ మాస్క్ ధరించి నిద్రపోయేటప్పుడు దొర్లడం వల్ల చర్మం రాపిడికి గురవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా అక్కడి చర్మం గరుకుగా మారడం, ఎరుపెక్కడం, దురద వంటివి రావచ్చంటున్నారు.
- సింథటిక్ మెటీరియల్స్తో రూపొందించిన మాస్కులను ధరించడం వల్ల కళ్లు, కళ్ల చుట్టూ ఉండే చర్మానికి గాలి తగలదని.. ఫలితంగా అక్కడ చెమట, జిడ్డు పేరుకుపోయి పొక్కులొస్తాయంటున్నారు. ఇక అలర్జీ సమస్య కూడా వేధించే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు.
- మానవ శరీరంలో అత్యంత సున్నితమైన భాగం కళ్లు. అయితే సున్నితంగా ఉండే కళ్లపై బిగుతైన స్లీప్ మాస్క్లు పెట్టడం వల్ల అక్కడి చర్మానికి గాలి ఆడక, రాపిడికి గురై నల్లగా మారుతుందని.. ఫలితంగా హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ సమస్య కూడా వేధించే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- చూడగానే కొనాలి అనిపించేలా స్లీప్ మాస్క్లు తయారు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వీటి తయారీలో కృత్రిమ రంగులు, సువాసనలు వెదజల్లే పరిమళాలు, కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో వాడే కొన్ని రసాయనాలు కళ్ల చుట్టూ ఉండే చర్మానికి, కళ్లకు హాని కలిగించి అలర్జీలకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: స్లీప్మాస్కులు మంచి నిద్రను అందించడంలో ముందు ఉన్న సరైన పద్ధతిలో ధరించకపోవడం వల్ల కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అవేంటంటే..
- కంటి ఆకృతికి సరిపోలేలా కర్వీగా ఉండే కాంటూర్డ్ స్లీప్మాస్కులు ఉపయోగిస్తే కళ్లు, కనురెప్పలపై ఒత్తిడి పడకుండా ఉంటుందని.. నిద్ర కూడా చక్కగా పడుతుందని చెబుతున్నారు.
- సింథటిక్, సిల్క్, కాటన్.. ఇలా వివిధ మెటీరియల్స్తో రూపొందించిన స్లీప్మాస్కులు అందుబాటులో ఉన్నాయని.. ఇందులో కాటన్తో తయారైనవి ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఇవి చెమటను పీల్చుకొని కళ్ల చుట్టూ పొక్కులు, వైట్హెడ్స్, పిగ్మెంటేషన్ వంటి సమస్యలు రాకుండా రక్షణ కల్పిస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే అక్కడి చర్మానికీ గాలి తగులుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఫేస్మాస్క్ మరీ టైట్గా ఉండకుండా, ఎలాస్టిక్తో రూపొందించినవి, అడ్జస్ట్ చేసుకునేందుకు వీలుగా ఉన్నవి ఎంచుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు.
- కెమికల్ ఫ్రీ, సుగంధ పరిమళాలు యూజ్ చేయకుండా తయారు చేసిన మాస్కులు వాడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. వీటి వల్ల కళ్లు, అక్కడి చర్మంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.
- మాస్కులను ధరించడం మాత్రమే కాదు ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవడమూ ముఖ్యమే అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటిపై పేరుకున్న దుమ్మూ-ధూళి, జిడ్డు తొలగిపోతాయని, ఫలితంగా కళ్లు, ఆ ప్రదేశంలోని చర్మంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- రాత్రి నిద్రించే ముందు కొందరు నైట్క్రీమ్ వంటివి అప్లై చేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి వారు బిగుతుగా ఉన్న మాస్క్ ధరించి పడుకూడదని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మాస్కులు టైట్గా ఉండటం వల్ల చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మొటిమలు, వైట్హెడ్స్ వంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువంటున్నారు. అందుకే గాలి తగిలేలా కాస్త వదులుగా ఉన్నవి ఎంచుకోవడం మేలంటున్నారు. అయితే ఎగ్జిమా వంటి స్కిన్ అలర్జీ ఉన్నవారు, కంటి సంబంధిత శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకున్న వారు వీటిని ధరించే విషయంలో డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు.