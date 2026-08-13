ఐస్ ఫేషియల్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!
- ముఖానికి ఐస్ అప్లై చేసేటప్పుడు పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుందని సూచన
Published : August 13, 2026 at 4:21 PM IST
Side Effects of Rubbing Ice Cube Directly on Face : అందంగా కనిపించడానికి ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో మార్కెట్లో దొరికే సౌందర్య ఉత్పత్తుల్ని ఉపయోగించడమే కాదు, సహజ చిట్కాల్నీ పాటిస్తుంటాం. ఐస్ ముక్కతో రుద్దడం కూడా వీటిలో ఒకటి. అయితే, ఈ క్రమంలో కొన్ని పొరపాట్లు దొర్లకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే సత్ఫలితాలు సొంతమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ పొరపాట్లేమింటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఐస్ ఫేషియల్ : కొంతమంది ఐస్ ముక్కను నేరుగా ముఖంపై రుద్దడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని అనుకుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం వల్ల ఆ ప్రదేశంలో ఎరుపెక్కడం, చిన్న చిన్న ఎర్రటి బొబ్బలు రావడం, ఐస్ బర్న్స్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఐక్ ముక్కను శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్లో చుట్టి దాంతో ముఖంపై రుద్దుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు ముఖంపై ఐస్ పెట్టడం వల్ల చికాకు, ఎరుపుదనం కలగవచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.
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కాటన్ క్లాత్లో చుట్టి వాడితే : కాటన్ క్లాత్లో చుట్టిన ఐస్ ముక్కను ఒకేచోట ఎక్కువసేపు ఉంచడం కూడా కరక్ట్ కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖంపై గుండ్రంగా రుద్దుతూ రెండు నిమిషాల పాటు మర్దన చేసుకుంటే రక్త ప్రసరణ మెరుగై మోము మెరుపును సంతరించుకుంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఐస్ ముక్కని ముఖానికి రుద్దుకోవడం వల్ల ముఖ కాంతిని పెంచుకోవచ్చన్న ఉద్దేశంతో.. ఐస్ క్యూబ్తో మసాజ్ చేసే వారూ లేకపోలేదట. అయితే, ఇది సరైన పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, దీనివల్ల చర్మానికి రక్షణ కల్పించే పొర దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వారానికి రెండు లేదా మూడుసార్లు.. రెండు నిమిషాల చొప్పున శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్లో చుట్టి రుద్దుకుంటే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఐస్ మసాజ్ చేసే ముందు : కొందరు నిద్ర లేవగానే, బయటి నుంచి ఇంటికి రాగానే ఐస్ మసాజ్ చేసుకుంటారు. అయితే, ఇలా ముఖంపై దుమ్ము, ధూళి, జిడ్డుదనం ఉన్నప్పుడు ఐస్తో రుద్దుకుంటే ఇతర సౌందర్య సమస్యల ముప్పు పొంచి ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ముందుగా ముఖాన్ని చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలట. ఆ తర్వాత ఐస్తో మర్దన చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఐస్ ట్రే శుభ్రంగా ఉందా? : సాధారణంగా ఐస్ తయారు చేసే ట్రేలను మనం రోజూ శుభ్రం చేయలేం. దీంతో మనం ఐస్ ముక్కలు తీసిన ప్రతిసారీ మన చేతుల మురికి ట్రేకు అంటుకొని అది అపరిశుభ్రంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాని ప్రభావం ముఖ చర్మంపై పడుతుందని అంటున్నారు. కాబట్టి, ఐస్ ట్రేలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవడమూ మర్చిపోకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
వీరు దూరంగా ఉంటేనే మంచిదట : ముఖంపై మొటిమలు, వాపు, అలర్జీ వంటి పలు చర్మ సంబంధిత సమస్యలున్న వారు ఐస్ మసాజ్కి దూరంగా ఉండడమే మేలంటున్నారు నిపుణులు. అవసరమైతే ఈ విషయంలో డెర్మటాలజిస్టుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కేవలం ఐస్ పెట్టడం మాత్రమే సమగ్రమైన చర్మ సంరక్షణ పరిష్కారం కాదని, దాని ప్రభావాలు తాత్కాలికమైనవి అని McGill University పేర్కొంది.
అలాగే, ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ముఖాన్ని ఓ సారి చల్లటి నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకొని.. పొడిగా తుడుచుకొని.. మాయిశ్చరైజర్ లేదా సీరమ్ రాసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే మెరుగైన ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
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