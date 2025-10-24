ETV Bharat / lifestyle

Choose ETV Bharat

Shaved Head: మగవాళ్లు అందంగా, ఆకర్షణీయంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించాలంటే రింగులు తిరిగిన ఉంగరాల జుట్టో, పొడవైన గిరజాలో, అలలుగా ఎగిసిపడే సిల్కీ హెయిర్​ ఉండాలనుకునే రోజులు పోయాయి. జుట్టూడిపోతే ఆత్మన్యూనతతో బాధపడే కాలమూ కాదిది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. తలపై జుట్టన్నదే లేకుండా క్లీన్​షేవ్​తో కనిపించడం 'బోల్డ్ అండ్ స్టైలిష్' స్టేట్​మెంట్​గా భావిస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మరి దీనికి కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సరికొత్త ఫ్యాషన్​గా : ఇది వరకు వివిధ కారణాలతో చాలా వరకు జుత్తూడిపోయిన వారు.. ఉన్న జుట్టుని కాపాడుకునేందుకు, దానితో తల మొత్తాన్ని కవర్ చేసేందుకు నానా పాట్లు పడేవారు. ఇప్పుడు తలపై కొద్దిపాటి వెంట్రుకలే మిగిలినవారితో పాటు, ఒత్తుగా జుత్తున్నవారు కూడా దాన్ని తొలగించుకుని 'షేవ్డ్​ హెడ్​'తో కనిపించడం సరికొత్త ఫ్యాషన్​గా మారింది. సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్​ని ఫాలో అవతున్నారు. అవి ప్రముఖ కంపెనీల బోర్డు మీటింగ్​లు, సినిమా షూటింగ్​ స్పాట్​లు, ఫ్యాషన్ షోలు ఇలా ఏవైనా కావొచ్చు.. క్లీన్ షేవ్డ్​తో కనిపిస్తున్నవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.

ప్రపంచంలోని కొన్ని టాప్ కంపెనీల సీఈఓలు, హాలీవుడ్ నటులు, రాజకీయ నాయకులు ఇలా చాలామంది క్లీన్​ షేవ్డ్​ హెడ్​ని స్ట్రైల్ సిగ్నేచర్​గా భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో డ్వేన్ జాన్సన్, జేసన్ స్టాథన్, బ్రూస్ విల్లీస్ వంటి ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటులు, జెఫ్​బెజోస్, స్టీవ్ బాల్మెర్, లాయిడ్ బ్లాంక్​ఫిన్, సత్యనాదెళ్ల వంటి ప్రముఖ కంపెనీల ఒకప్పటి, ప్రస్తుత సీఈఓలు, ఇంకా పలువురు క్రీడాకారులు, ఫ్యాషన్, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఇలా ఈ కేటగిరీలో చాలా మందే ఉన్నారు.

అదే ఆకర్షణీయం : ఆల్బర్ట్ ఇ.మాన్నెస్ అనే శాస్త్రవేత్తకు బట్టతల ఉంది. ఆయనకు 'మనుషులు జుత్తుతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారా? షేవ్డ్​ హెడ్​తోనా?' అని తెలుసుకోవాలనిపించింది. పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీతో కలసి ఒక ప్రయోగం చేశారు. నిండు జుత్తుతో ఒకసారి, షేవ్డ్ హెడ్​తో ఒకసారి 59 మందిని ఫొటోలు తీశారు. కొందరికి ఆ ఫొటోలు చూపించి, వారి అభిప్రాయం అడిగారు. జుట్టుతో ఉన్నప్పటికంటే, గుండుతోనే మరింత బలంగా గొప్పగా, ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడుతూ, ఆకర్షణీయంగా కనబడ్డారని స్టడీలో పాల్గొన్నవారిలో ఎక్కువ మంది అభిప్రాయపడ్డారు. షేవ్డ్ షేడ్​తో ఉన్నవారి, వయసు కనిపెట్టలేమని, యూత్​ఫుల్​గా కనిపిస్తారన్న అభిప్రాయమూ ఉంది.

వారికీ స్టైలిస్ట్​లున్నారు :

  • షేవ్డ్ హెడ్​ని తేలిగ్గా తీసి పారేయొద్దు. గుండుతో ఆకర్షణీయంగా ఎలా కనిపించాలో చెప్పేందుకు ప్రత్యేకంగా స్టైలిస్ట్​లున్నారు. షేవ్డ్ హెడ్​తో స్టైల్​గా కనిపించాలంటే ఎలాంటివి ధరించాలి, ఏ రంగుల దుస్తులు వేసుకోవాలి, ఎలాంటి కళ్లద్దాలు పెట్టుకోవాలి, ఇలా ప్రతిదానికీ ఓ లెక్కుంది.
  • వారికి ఫ్యాషన్ చిట్కాలు చెప్పేందుకు ప్రత్యేకంగా వెబ్​సైట్​లూ ఉన్నాయి. కోలముఖం కంటే, గుండ్రటి, అండాకార ఆకృతి కలిగినవారికి షేవ్డ్ హెడ్ బాగుంటుందని ఫ్యాషన్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • క్లీన్ షేవ్డ్ హెడ్​తో పాటు కాస్త గడ్డం కూడా పెంచితే మరింత ఆకర్షణీయంగా, మ్యాన్లీగా ఉంటారని సూచిస్తున్నారు.
  • షేవ్డ్​ హెడ్​తో పాటు సన్నగా పెరిగి గడ్డం, గుబురు గడ్డం, ప్రత్యేక ఆకృతిలో తీర్చిదిద్దిన గడ్డం, ఇలా వివిధ రూపాల్లో సందడి చేసేవారి సంఖ్య తక్కువేమీ కాదంటున్నారు.
  • షేవ్డ్ హెడ్​తో ఉన్నవారిలో వారి ముఖ కవళికలు, ఫీచర్స్ ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయని అది, వారిని పదిమందిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

ప్రత్యేకంగా దుస్తులు :

  • షేవ్డ్ హెడ్ మెయింటెయిన్ చేసేందుకు మార్కెట్​లో, ఈ కామర్స్ ప్లాట్​ఫాంలలో ప్రత్యేకంగా షేవర్లు, రేజర్లు, క్రీమ్​లూ, మాయిశ్చరైజర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • షేవర్లు రూ.1500 నుంచి రూ.2500 వరకూ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటితో ఎవరి సహాయం లేకుండానే స్వయంగా షేవ్​ చేసుకోవచ్చు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. గుండు చేసుకున్న తర్వాత మాయిశ్చరైజర్లు, ఆఫ్టర్​షేవ్ లోషన్లు వాడితే ఇరిటేషన్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఎండ తీవ్రత నుంచి కాపాడుకునేందుకు ఎస్పీఎఫ్ 20 నుంచి 50 వరకు ఉన్న క్రీమ్​లు వాడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

