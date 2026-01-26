ETV Bharat / lifestyle

ఒత్తైన జుట్టు కోసం షాంపూలు వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

- షాంపూ వాడకంలో అప్రమత్తం ఉండాలంటున్న నిపుణులు - జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే క్యాన్సర్‌ ముప్పు తప్పదని హెచ్చరిక!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 26, 2026 at 5:11 PM IST

Hair Care Products May Cause Cancer : ఒత్తైన, పట్టులాంటి, మెరిసే జుట్టు కోసం అమ్మాయిలే కాదు అబ్బాయిలు కూడా ఆరాటపడుతుంటారు. దీని కోసం వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అందులో షాంపూ వాడకం ప్రధానమైనది. అయితే సువాసన, రంగు కోసం వాడే షాంపూల వల్ల క్యాన్సర్‌ ముప్పు ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో షాంపూ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

తల స్నానం చేస్తే జిడ్డు, ధూళి, దుమ్ము పోయి జుట్టు శుభ్రమవుతుందని భావిస్తాం. ఇందుకు పలు రకాల షాంపూలను వాడుతుంటాం. జుట్టు నిగారింపు చూసి ఆనందపడిపోతాం. కురులు సిల్కీగా మారాయని మురిసిపోతాం. కానీ, కొన్ని షాంపూల్లోని రసాయనాలు క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తాయని చాలా మందికి తెలీదు. ముఖ్యంగా నురగను ఉత్పత్తి చేసేందుకు వాడే రసాయనాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సల్ఫేట్లు : షాంపూల్లో క్లెన్సింగ్‌ ఏజెంట్లుగా సోడియం లౌరిల్‌ ఈథర్‌ సల్ఫేట్‌, సోడియం లౌరిల్‌ సల్ఫేట్​లను వినియోగిస్తారు. ఇవి చర్మం, తల నుంచి సహజమైన నూనెలను తొలగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, చర్మం పొడిబారి, దురద, ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే క్యాన్సర్‌ కారకాలుగా మారతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. సోడియం లౌరిల్ సల్ఫేట్ అధిక సాంద్రతలు జుట్టును ప్రభావితం చేస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

థాలేట్స్‌ : షాంపూలు, కండిషనర్లలో సువాసన కోసం థాలేట్స్ వినియోగిస్తారు. ఇవి శరీరంలోకి వెళ్తే, పునరుత్పత్తి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందట. పురుష పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ అభివృద్ధిలో థాలేట్లు జోక్యం చేసుకుంటాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

కృత్రిమ వాసనలు, రంగులు : వాసన, రంగూ బాగుండే అనేక షాంపూలు జుట్టుకు, చర్మానికి హాని కలిగిస్తాయి. సువాసన కోసం హానికర పెట్రో రసాయనాలు, తారు, పెట్రోలియం రంగులను బొగ్గు నుంచి తీసుకుని తయారుచేస్తారు. ఈ పదార్థాల కారణంగా జుట్టు రాలిపోవడం, సంతాన సమస్యలు, ఉబ్బసం, క్యాన్సర్ తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు.

పారాబెన్స్‌ : వీటిని షాంపూలు, కండిషనర్లలో వినియోగిస్తారు. ఈ హానికర రసాయన ప్రిజర్వేటివ్‌లు చర్మ క్యాన్సర్‌ ముప్పును మరింత పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జుట్టు రాలేలా చేస్తాయట. హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. ఈ క్రమంలో బ్యుటైల్, ఇథైల్, మిథైల్, ప్రొపైల్‌ వంటి పారాబెన్లు ఉపయోగించిన ఉత్పత్తులను ఎక్కువ వాడకపోవడమే మేలు.

సిలికాన్లు : జుట్టు చిక్కును తొలగించి మృదువుగా కనిపించేలా చేసేందుకు సిలికాన్లు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి కుదుళ్లకు పోషకాలు, తేమ వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల తలపై చర్మం పొడిబారి దురదగా ఉంటుందట. అలాగే, క్యాన్సర్‌ను కలిగించే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.

లేబుళ్లను పరిశీలించండి : షాంపూను కొనుగోలు చేసే ముందు లేబుళ్లపై ప్రధానంగా గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • కొబ్బరి, సల్ఫేట్‌రహిత, మొక్కల నుంచి తీసిన సహజమైన క్లెన్సర్లు ఉన్న ఉత్పత్తులను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • సల్ఫేట్లు, థాలేట్స్‌, పారాబెన్స్ విడుదల చేసే పదార్థాలున్న ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయకూడదు.
  • తలపై ఉండే చర్మం సున్నితమైనదయితే రంగులు, సువాసన లేని షాంపూను ఎంచుకోవాలి.
  • కలబంద, కుంకుడు కాయలు, శీకాకాయ తదితర పదార్థాలున్న షాంపూలు జుట్టుకు పోషణనిస్తాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

