ఆరోగ్యాన్నందించే "సంక్రాంతి" పండుగ - ఆనందం మాత్రమే కాదు ఆయుష్షూ పెంచుతుందట!
భోగిమంటలు, భోగి పండ్లు, గాలిపటం- ఇవన్నీ సంక్రాంతి విశేషాలు
Published : January 14, 2026 at 2:24 PM IST
Pongal Festival Significance : రంగురంగుల రంగవల్లులు, భోగి మంటలు, భోగి పండ్లు, హరిదాసుల సంకీర్తనలు, గొబ్బెమ్మలు, గంగిరెద్దులు, గాలిపటాలు, కోడి పందేలు ఇలా అన్నీ కలిస్తేనే సంక్రాంతి పండుగ. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ ఇలా మూడు రోజుల పాటు జరుపుకొనే పండగ మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని, ఆయుష్షును పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గొబ్బెమ్మలు, భోగి మంటలు : సంక్రాంతి అన్నాక అందరకి మొదట గుర్తించేది భోగిమంటలు. ఇంట్లోని పాత సామాన్లు, పనికిరాని వస్తువులను మంటల్లో వేయడం ద్వారా జీవితంలో దుష్టశక్తులు, ప్రతికూల ఆలోచనలు, గత జ్ఞాపకాలను వదిలించుకోవాలని దీని ఉద్దేశం. అంతేకాదు, ధనుర్మాసం ముగిసే చలికాలంలో తేమ శాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల పురుగులు, ఇతర జీవాలు ఇళ్లలోకి రాకుండా పేడతో చేసిన గొబ్బెమ్మలను ఇంటి ముందు ఉంచుతారు. ఇందులోని 'గోబెరరిన్' అనే పదార్థం పురుగులు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. అలాగే, పేడలో 16 శాతం ఆమ్లజని ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదట. ఇలా ఆవు పిడకలు, ఔషధ గుణాలున్న కట్టెలను కాల్చడం ద్వారా వచ్చే పొగ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు గాలిని శుద్ధి చేస్తుందట.
భోగి పండ్లు : భోగి పండగ రోజున ఉదయమంతా భోగి మంటలతో సందడిగా గడిపితే, సాయంత్రం పిల్లలకు భోగి పళ్లు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఇలా ఎందుకు చేస్తారంటే, సూర్యుడు ఉత్తరాయణం వైపు మళ్లే సమయం కావడంతో ఆయన కరుణాకటాక్షాలు బుజ్జాయిలకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వీటిని పోస్తారు. ముఖ్యంగా, ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, సూర్యుడికి ప్రతీకగా, పోషకాల ఖజానాగా పిలిచే వీటిని తలపై పోస్తే ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటారనీ, వారిపై ఉన్న చెడు దిష్టంతా పోతుందనీ ప్రజలు నమ్ముతారు. అంతేకాదు, రేగుపళ్లు తల పైభాగంలో ఉండే బ్రహ్మరంధ్రంపై పడటం వల్ల అది ప్రేరేపితమై బుజ్జాయిల మేధస్సు పెరుగుతుందని భావిస్తారు.
పిండి వంటలు : సంక్రాంతి పండుగలో పిండి వంటలకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఇంటికి వచ్చిన కొత్త బియ్యం, నువ్వులు, చెరకు, వేరుశనగలు, పప్పుధాన్యాలను ఉపయోగించి పిండి వంటలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో నాలుగైదు కుటుంబాలు కలిసి ఒకరి తర్వాత మరో ఇంటిలో అందరు కలిసి తయారు చేస్తారు. దీంతో కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలు, ఆత్మీయత పెరగడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయట.
అంతేకాదు, సంక్రాంతి చలికాలంలో వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు శరీరానికి వేడినిచ్చే ఆహారం చాలా అవసరం. నువ్వులతో చేసిన ఆహార పదార్థాలు శరీరానికి కావాల్సిన వేడిని అందించడంతో పాటు ఎముకల పుష్టికి మేలు చేస్తాయి. అరిసెల తయారీలో ఉపయోగించే బెల్లంలో క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు, గుండె, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. రక్తహీనతను తగ్గిస్తుంది.
గాలిపటాలు : సంక్రాంతి పండక్కి చిన్నా, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా పతంగులు ఎగురవేస్తారు. ఈ క్రమంలో గాలిపటాన్ని తొలిగా శ్రీ రాముడే ఎగురవేశాడనీ, ఆ గాలిపటం ఇంద్రలోకానికి చేరిందనేది పౌరాణిక కథనం. అలాగే, చలికాలంలో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు, వ్యాధుల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి సూర్యరశ్మి అవసరం. గాలిపటాలు ఎగురవేయడం వల్ల ప్రజలు గంటల తరబడి ఎండలో ఉంటారు, తద్వారా శరీరానికి సమృద్ధిగా విటమిన్ డి అందుతుంది.
అంతేకాదు, గాలిపటం జీవిత పాఠాల్ని నేర్పిస్తుంది. నీలాల నింగీలో విహరించే గాలిపటం, మనల్ని ఉన్నత స్థితికి ఎదగమని చెబుతుంటే, చేతిలోని దారం ఏ స్థాయికెళ్లినా అదుపు తప్పకుండా ఉండమని, ఎటు వెళుతున్నామో చూసుకోమని బోధిస్తుంది. అలాగని మరీ పట్టుకున్నా, మొత్తంగా వదిలేసినా తెగిపడుతుందని, జీవితమూ కుప్పకూలుతుందని హెచ్చరింది.
