పిల్లలు నడక నేర్చుకునేటప్పుడు - పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే!
చిన్నారులకు నడక ఎలా నేర్పించాలి - వారికి ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి!
Published : April 9, 2026 at 5:09 PM IST
Strategies in Help Children to Walk : బిడ్డకు జన్మనిచ్చాక తల్లి ఎంతగానో సంతోషపడుతుంది. అలాగే ఆ శిశువు నడక నేర్చుకునే క్రమంలో తప్పటడుగులు వేసేటప్పుడు కూడా అంతే ఆనందిస్తుంది. మాములుగా పిల్లలు 15 నెలలలోపు నిలబడడం, కూర్చోవడం, నడవడం ఇలా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి నేర్చుకుంటారు. అలాంటప్పుడు చిన్నారులకు చిన్నచిన్న దెబ్బలు తగిలే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి, వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడే బాధ్యత పేరెంట్స్దే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు నడక నేర్చుకునేటప్పుడు వారి పట్ల తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
లాంగ్ డ్రస్సులు వద్దు : లాంగ్ డ్రస్సులతో నడిచే సమయంలో పిల్లలకు కాళ్ల కింద పడి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఒక్కొసారి వాటి వల్ల కింద పడొచ్చు. అందుకే కనీసం నడిచే కాసేపైనా పొట్టి డ్రస్సులు వేయడం మేలంటున్నారు నిపుణులు.
వాకర్తో కేర్ఫుల్గా : ఎప్పుడైతే శిశువు స్వతహాగా నిలబడడం నేర్చుకుంటారో, వెంటనే వాళ్లకు వాకర్ ద్వారా సపోర్ట్ ఇవ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే చిన్నారులను అందులో కూర్చోబెట్టి, దాని వెనకాల మీరు నిలబడి నెమ్మదిగా ముందుకు నెట్టమంటున్నారు. ఎలాగో వారు వాకర్లో ఉంటారు కాబట్టి, బ్యాలన్స్ కూడా ఆగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు త్వరగా నడక నేర్చుకోవాలని చెప్పి గంటల కొద్దీ వాకర్లో ఉంచితే వారికి నడుం నొప్పి వచ్చే ప్రమాదమూ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే రోజుకు కొంత సేపు మాత్రమే ఇందులో వేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అంతేకాక ఆ సమయంలో పక్కన ఎవరో ఒకరు తప్పనిసరిగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే మెట్లు, నేలపై నీళ్లు ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో పిల్లలు పడిపోయే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
చేయూతనివ్వండి : పిల్లలు త్వరగా నడక నేర్చుకోవాలని చెప్పి కొందరు పేరెంట్స్ వారికి ఏ విధమైన సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా నడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. దీంతో చిన్నారులు పడిపోవడమే కాకుండా దెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం కూడా ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, నడవడానికి ప్రయత్నించే మొదట్లో కొన్ని రోజుల వరకు మీ చేతి వేళ్లను వారికి ఆధారంగా అందించమని చెబుతున్నారు. దీంతో వారిలో నడవాలనే ఆకాంక్ష బలపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారని వివరిస్తున్నారు.
సాక్సులు వేయాలి : నడిచేటప్పుడు పిల్లలకు తప్పనిసరిగా సాక్సులు వేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, బయటకు వెళ్లినప్పుడు షూస్ వేయడం మర్చిపోవద్దని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, నేలమీద నడిస్తే ఏవైనా గుచ్చుకోవడం, లేత పాదాలు కందిపోవడం లాంటివి జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే నడిచేటప్పుడు ఒక్కసారి ముందుకు పడితే అరచేతులకు దెబ్బ తగిలే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, చేతులకూ గ్లౌజులు వేయడమ మరింత మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
పిల్లలు నడక నేర్చుకునే సమయంలో, ముఖ్యంగా రాత్రుళ్లు చాలా జాగ్రత్తగా వారిని కాపాడుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. చిన్నారులు రాత్రి ఎప్పుడైనా మెలకువ వచ్చినప్పుడు కూడా నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అదుపు తప్పి కింద పడే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, పిల్లల్ని మీ పక్కనే పడుకోబెట్టి, మధ్యమధ్యలో వారిని ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
