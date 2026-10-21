పిల్లలు నడక మొదలుపెట్టారా? - తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట!
-చిన్నారులకు నడక ఎలా నేర్పించాలి - వారికి ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి? అనే వివరాలు చెబుతోన్న నిపుణులు!
Published : October 21, 2026 at 2:56 PM IST
Safety Tips for Babies While Walking: నవమాసాలు మోసి బిడ్డకు జన్మ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తల్లి పడే ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. ఇక ఆ బిడ్డ బుడి బుడి అడుగులు వేస్తుంటే ఎంతగానో మురిసిపోతుంది. ప్రతి అడుగునూ మనసులో ముద్రించుకుంటుంది. అయితే సాధారణంగా పిల్లలు నాలుగు నుంచి పదిహేను నెలల లోపు.. నిలబడడం, కూర్చోవడం, నడవడం ఇలా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి నేర్చుకుంటుంటారు. ఇక ఇలా నడిచే సమయంలో పిల్లలకు చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి వారిని జాగ్రత్తగా కాపాడే బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు నడక నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పొడవు డ్రస్సులు వద్దు: పిల్లలు నడిచే సమయంలో పొడవు డ్రస్సులు వద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ డ్రస్సులు వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ల కాళ్ల కింద పడి ఇబ్బందిగా ఉంటాయని, ఒక్కోసారి వాటిని తట్టుకొని కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే కనీసం నడిచే కాసేపైనా పొట్టి డ్రస్సులు వేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
వాకర్తో కేర్ఫుల్గా: ఎప్పుడైతే పిల్లలు సొంతంగా నిలబడటం నేర్చుకుంటారో, వెంటనే వాళ్లకు వాకర్ ద్వారా సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే వాళ్లను వాకర్లో కూర్చోబెట్టాలని.. దాని వెనకాల తల్లిదండ్రులు నిలబడి నెమ్మదిగా ముందుకు నెట్టాలంటున్నారు. ఎలాగో పిల్లలు వాకర్లో ఉంటారు, కాబట్టి బ్యాలెన్స్ కూడా ఆగుతుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే పిల్లలు త్వరగా నడక నేర్చుకోవాలని చెప్పి గంటల కొద్దీ వాకర్లో ఉంచితే వారికి నడుంనొప్పి వచ్చే ప్రమాదమూ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి రోజుకు కాసేపే వాకర్లో వేయడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే వాకర్లో ఉంచినంతసేపు పక్కన ఎవరో ఒకరు తప్పనిసరిగా ఉండాలని.. లేదంటే మెట్లు, నేలపై నీళ్లు లాంటి ప్రదేశాల్లో పిల్లలు పడిపోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
చేయూతనివ్వండి: పిల్లలు త్వరగా నడక నేర్చుకోవాలని చెప్పి కొందరు తల్లిదండ్రులు.. పిల్లలకు ఏ విధమైన సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా నడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. దీంతో పిల్లలు పడిపోవడమే కాకుండా దెబ్బలు తగిలే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువే అంటున్నారు. అందుకే నడవడానికి ప్రయత్నించే మొదట్లో కొన్ని రోజుల వరకు పేరెంట్స్ చేతి వేళ్లను వారికి ఆధారంగా అందించమంటున్నారు. దీంతో వారిలో నడవాలనే ఆకాంక్ష బలపడుతుందని.. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారంటున్నారు.
సాక్సులు వేయాలి: నడిచేటప్పుడు పిల్లలకు తప్పనిసరిగా సాక్సులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్లినప్పుడు షూస్ వేయడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు. ఎందుకంటే నేలమీద నడిస్తే ఏవైనా గుచ్చుకోవడం, లేత పాదాలు కందిపోవడం లాంటివి జరిగే అవకాశం ఎక్కువని.. అలాగే నడిచేటప్పుడు ఒక్కసారి ముందుకు పడితే అరచేతులకు దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కేవలం కాళ్లకు మాత్రమే కాకుండా వీలైతే చేతులకూ గ్లౌజులు వేయడం మరింత మంచిది అంటున్నారు నిపుణులు.
ఆ సమయంలో కూడా జాగ్రత్త ఉండాలి: ఇవి మాత్రమే కాకుండా పిల్లలు నడక నేర్చుకునే సమయంలో, ముఖ్యంగా రాత్రుళ్లు చాలా జాగ్రత్తగా వారిని కాపాడుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే రాత్రి మెలకువ వచ్చినప్పుడు చిన్నారులు నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని, ఈ నేపథ్యంలో అదుపు తప్పి కింద పడే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి, పిల్లల్ని పక్కనే పడుకోబెట్టి, మధ్యమధ్యలో వారిని ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
జంటల మధ్య అనుబంధాన్ని శాశ్వతం చేసే "స్లో డేటింగ్" - ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసా?
దాంపత్య జీవితం బాగుండాలంటే "వాళ్ల మనసు" దోచుకోవాలట! - ఎలానో తెలుసా?