ఇంట్లో ఫ్రిజ్ ఎక్కడ పెట్టారు? - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు!
వంట గదిలో ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరట!
Published : November 3, 2025 at 4:35 PM IST
Precautions Taken while Using Kitchen Electrical Appliances : ప్రస్తుతం రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఓవెన్లు, విద్యుత్తుతో నడిచే పరికరాలు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండటం కామన్. అయితే, వాటిని సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే విద్యుత్ షాక్లు, అగ్ని ప్రమాదాలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. వీటి వాడకంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే, భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఈ వస్తువులు వంట గదిలో ఉంటే ఇంకా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని మెలకువలతో అగ్నిప్రమాదాలను నివారించొచ్చని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు ఉన్నాయా? : విద్యుత్తుతో నడిచే రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఓవెన్లను కిచెన్లో ఉంచడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, గ్యాస్ లీక్ అయినా, షార్ట్సర్క్యూట్ జరిగినా పెద్ద ప్రమాదం జరిగే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. వాటిని గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చేచోట ఉంచడం మేలని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఎలక్ట్రిక్ వైర్లను కార్పెట్ల కింద, చాపలకింద పోనివ్వకుండా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. వాటిని తొక్కితే షార్ట్సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, ఒకే ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్లో ఎక్కువ ప్లగ్లు పెట్టొదని సూచిస్తున్నారు. ప్లగ్ లేని వైర్ చివరలను సాకెట్లో ఉంచొద్దని తెలియజేస్తున్నారు.
నిప్పంటుకుంటే : అధిక ఓల్టేజితో కూడిన విద్యుత్తు ఉపకరణాలకు ఎర్తింగ్ ఉన్న త్రీ పిన్ సాకెట్స్ తప్పనిసరిగా అమర్చాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ల్యాప్టాప్, సెల్ఫోన్ల ఛార్జింగ్ బెడ్ దగ్గర పెట్టొదని అంటున్నారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా వేడి కారణంగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్తు ఉపకరణాలకు నిప్పంటుకుంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీళ్లతో ఆర్పొద్దని, అలా చేస్తే విద్యుదాఘాతంతో ప్రాణాపాయం కలగొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్తు సరఫరా నిలిపివేయాలని సూచిస్తున్నారు.
జాగ్రత్తలు :
- ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్లో ప్లగ్, పవర్ కార్డ్ దెబ్బతిన్నాయో లేదో క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి. వైర్లు కట్ అయినా, ప్లగ్ వదులుగా ఉన్నా వెంటనే మార్చాలి.
- ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు కోసం తగిన వోల్టేజ్, ఆంపియర్ రేటింగ్ ఉన్న పవర్ సాకెట్ను వినియోగించాలి.
- ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుకు ఎర్త్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి
- పిల్లలకు ఎలక్ట్రికల్ వస్తువుల వద్దకు రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే విద్యుత్ ప్రమాదాల గురించి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించండి.
వంటగదిలో ఇలా చేయాలి :
- వంట చేసేటప్పుడు నూనె బాణలిలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు రేగితే వెంటనే దాన్ని మూతతో కప్పివేయాలి.
- ఒకవేళ గ్యాస్ లీకైతే గాబరా పడొద్దు. అవకాశముంటే వెంటనే రెగ్యులేటర్ వాల్వ్ ఆపివేయాలి. అలా కుదరకపోతే తడిపిన గోనెసంచిని గాని, తడిబట్టను గాని మండుతున్న సిలిండర్పై వేయాలి. వెంటనే మంట ఆగిపోతుంది. అనంతరం గ్యాస్ సిలిండర్ను ఖాళీ స్థలంలోకి తెచ్చిపెట్టాలి.
- గ్యాస్ లీకైన సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్లు ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయొద్దు. దేవుడిగదిలో దీపాలు, అగర్బత్తీలను ఆర్పివేయాలి. గాలి, వెలుతురు కోసం అన్ని కిటికీలను, దర్వాజాలను తెరవాలి.
- ఒకవేళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఇల్లంతా పొగతో నిండిపోతే ముక్కుకు తడిగుడ్డ చుట్టుకొని నేల మీద పాకుతూ బయటికి రావాలి.
